Oči vas peckaju, crvene su i deluju umorno? Evo na koji način možete olakšati tegobe
One su mnogo više od običnih kapi - one su ključno sredstvo za ublažavanje niza simptoma, od blage iritacije do hroničnih stanja koja mogu uticati na kvalitet života.
Veštačke suze su kapi, gelovi ili masti dizajnirane da hidriraju i podmazuju površinu oka, oponašajući funkciju prirodnog suznog filma. Njihova primarna uloga je da pruže olakšanje od najčešće hronične bolesti oka – sindroma suvog oka.
Ovo stanje nastaje kada suze prebrzo isparavaju ili se ne proizvode u dovoljnim količinama, što dovodi do niza neprijatnih simptoma kao što su iritacija, peckanje, crvenilo, osećaj stranog tela ili peska u očima, a ponekad, paradoksalno, i prekomerno suzenje kao odgovor na iritaciju.
Milioni ljudi se svakodnevno suočavaju sa ovim problemom, često ne shvatajući da rešenje može biti jednostavno i pristupačno u obliku odgovarajućih kapi koje nadoknađuju vlagu i štite nežnu površinu rožnjače.
Uzroci suvih očiju
Uzroci suvih očiju duboko su ukorenjeni u savremenom načinu života. Dugotrajno gledanje u ekrane pametnih telefona, računara i televizora postalo je jedan od glavnih krivaca jer, dok smo fokusirani na digitalni sadržaj, nesvesno smanjujemo učestalost treptanja. To dovodi do bržeg isparavanja suznog filma, što uzrokuje umor, napetost i suve oči.
Problem dodatno pogoršavaju spoljašnji faktori kojima smo svakodnevno izloženi, kao što su suv vazduh u klimatizovanim ili grejanim prostorijama, vetar, dim i zagađenje. Svi ovi elementi narušavaju osetljivu ravnotežu suznog filma i čine upotrebu veštačkih suza ne samo korisnom, već često i neophodnom za održavanje udobnosti i zdravlja očiju.
Posebna grupa korisnika su nosioci kontaktnih sočiva. Istraživanja pokazuju da čak 77% nosilaca sočiva povremeno doživljava nelagodnost i suvoću, što može značajno skratiti vreme nošenja sočiva i na kraju dovesti do odustajanja. Kontaktna sočiva mogu destabilizovati suzni film i delovati kao sunđer koji apsorbuje vlagu sa površine oka.
Zbog toga postoje specijalizovane veštačke suze i kapi za vlaženje sočiva koje su formulisane za upotrebu direktno preko sočiva. One pomažu u rehidrataciji sočiva, smanjuju trenje između sočiva i rožnjače i ispiraju male nečistoće, što poboljšava ukupnu udobnost i omogućava duže i bezbednije nošenje.
Kako starimo, prirodna proizvodnja suza se smanjuje, što sindrom suvog oka čini čestom pojavom kod starije populacije, posebno kod žena. Štaviše, brojni lekovi, uključujući antihistaminike, neke antidepresive i diuretike, mogu imati neželjeni efekat smanjene proizvodnje suza.
Suvoća očiju kao posledica starenja
Pored životnih navika i nošenja sočiva, potreba za veštačkim suzama se javlja i kao rezultat prirodnih procesa i zdravstvenih stanja. Kako starimo, prirodna proizvodnja suza se smanjuje, što sindrom suvog oka čini čestom pojavom kod starijih osoba, posebno kod žena.
Štaviše, brojni lekovi, uključujući antihistaminike, neke antidepresive i diuretike, mogu imati neželjeni efekat smanjenja proizvodnje suza. Veštačke suze su takođe suštinski deo oporavka nakon određenih operacija oka, gde pomažu u hidrataciji i zaštiti oka tokom procesa zarastanja, a koriste se i za ublažavanje opšteg osećaja umora u očima nakon napornog dana.
Od tečnosti do masti
- Najčešći izbor za blage do umerene probleme su tečne veštačke suze. Zbog svoje retke konzistencije, izazivaju minimalno zamućenje vida i pružaju trenutno osveženje, ali je njihov efekat kratkotrajan, što zahteva češću primenu.
- Ako tečne kapi ne pružaju dovoljno olakšanja, sledeći korak su gel kapi. One su gušće, duže traju na površini oka i pružaju dugotrajnije podmazivanje, što ih čini idealnim za umerene do teške simptome i za upotrebu pre spavanja.
- Za najteže oblike suvog oka ili za zaštitu noću, posebno kod stanja kao što je lagoftalmus (nemogućnost potpunog zatvaranja kapaka), koriste se masti. One pružaju najintenzivniju i najdugotrajniju zaštitu, ali njihova gusta tekstura značajno zamagljuje vid, pa je njihova upotreba ograničena uglavnom na noćnu upotrebu.
Značaj izbora: Konzervansi ili ne?
Jedna od najvažnijih odluka pri izboru veštačkih suza jeste da li će sadržati konzervanse. Konzervansi, poput benzalkonijum hlorida (BAC), produžavaju rok trajanja proizvoda nakon otvaranja, ali mogu biti toksični za ćelije na površini oka ako se koriste često i tokom dužeg vremenskog perioda.
Mogu izazvati dodatnu iritaciju, alergijske reakcije i oštetiti ćelije odgovorne za proizvodnju ključnih komponenti suznog filma. Iz tog razloga, oftalmolozi savetuju da pacijenti koji koriste kapi više od četiri do šest puta dnevno (ili otprilike jednom na svaka tri sata) obavezno izaberu formulu bez konzervansa.
Takvi proizvodi obično dolaze u bočicama za jednu dozu koje se bacaju nakon jedne upotrebe, čime se obezbeđuje sterilnost i izbegava potencijalno oštećenje očiju. Ukoliko se simptomi ne poboljšaju, važno je potražiti savet oftalmologa.
Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs