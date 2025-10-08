Bol u nozi može biti rani znak raka pankreasa zbog stvaranja krvnog ugruška u veni

Medicinski stručnjaci upozorili su ljude da obrate pažnju na četiri znaka upozorenja u nozi koja bi mogla da signaliziraju smrtonosnu bolest koja godišnje odnese skoro 10.000 života u Britaniji.

Oni tvrde da bi se „prvi trag“ raka pankreasa mogao manifestovati u nogama.

Zdravstvene vlasti navode da rak pankreasa – peti vodeći uzrok smrti od raka širom Velike Britanije – može izazvati stanje koje se naziva duboka venska tromboza, poznata kao DVT. Ovo stanje se razvija kada se krvni ugrušak formira unutar glavne vene, često u nozi.

Krvni ugrušak kao prvi znak

Američko društvo za borbu protiv raka objasnilo je: „Ponekad je prvi znak da neko ima rak pankreasa krvni ugrušaku velikoj veni, često u nozi. To se naziva duboka venska tromboza ili DVT.“ Organizacija je identifikovala četiri indikatora DVT-a: bol, otok, crvenilo i toplinu u pogođenoj nozi.

Povremeno, fragment ugruška može da se „otkine i dospe do pluća, što može otežati disanje ili izazvati bol u grudima“. Kada krvni ugrušak dospe do pluća, on postaje plućna embolija – životno ugrožavajuće stanje koje zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Specijalisti iz organizacije Pancreatic Cancer UK pojasnili su da se ljudi kojima je dijagnostikovan rak pankreasa suočavaju sa „većim rizikom od stvaranja krvnog ugruška u veni“. Postoji veći rizik od stvaranja krvnog ugruška ako imate rak.

Ako imate rak pankreasa, rizik je još veći, a ljudi sa uznapredovalim (metastatskim) rakom pankreasa su više izloženi riziku, čemu doprinosi nekoliko faktora.

Kada krvni ugrušak dospe do pluća javlja se plućna embolija Foto: Shutterstock

Rak pankreasa jedan je od najagresivnijih karcinoma. S obzirom na odsustvo specifičnih simptoma najveći broj pacijenata se javi u poodmaklom stadijumu bolesti, a svega 20 odsto javi se u stadijumu kada je moguće radikalno hirurško lečenje. Petogodišnje preživljavanje kod pacijenata koji su radikalno operisani je ipak nisko - i iznosti oko 20 odsto.

Sam rak, određeni tretmani poput nekih lekova za hemoterapiju ili operacije, kao i smanjena pokretljivost nakon operacije ili lečenja, mogu doprineti riziku od stvaranja krvnih ugrušaka. Međutim, rak nije jedini faktor rizika za njihovo nastajanje.

Vaš rizik bi se takođe mogao povećati ako:

imate nasledno stanje koje povećava verovatnoću stvaranja krvnih ugrušaka, kao što je faktor V Leiden

koristite hormonsku terapiju zamene (HRT) ili kontraceptivne pilule koje sadrže estrogen

imate proširene vene (otečene vene)

ste ranije imali krvni ugrušak ili ga je imao bliski rođak

imate više od 60 godina

gojazni ste ili pušite Ostali simptomi raka pankreasa

Rak pankreasa je vrsta raka koja se može javiti bilo gde u pankreasu, organu koji se nalazi u gornjem delu stomaka. Ovaj organ pomaže u varenju i proizvodi hormone poput insulina.

Simptomi koje ćete iskusiti zavisiće od različitih faktora, uključujući lokaciju raka unutar pankreasa, njegovu veličinu, da li se proširio i vaše opšte zdravlje. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava da rak pankreasa možda ne pokazuje nikakve simptome ili ih može biti teško identifikovati.

Simptomi raka pankreasa mogu uključivati:

žutu boju beonjača ili kože, žutica

svrab kože, tamniju mokraću i bleđu stolicu nego obično,

gubitak apetita ili težine bez pokušaja mršavljenja

osećaj umora ili nedostatka energije

visoku temperaturu, osećaj vrućine ili drhtavice

Žutica, odnosno žutilo kože i beonjača, često je jedan od prvih simptoma raka pankreasa Foto: Shutterstock

Drugi simptomi mogu uticati na vašu probavu, kao što su:

osećaj mučnine

dijareja ili zatvor, ili druge promene u stolici

bol u gornjem delu stomaka i leđima, koji se može pogoršati kada jedete ili ležite, a poboljšati kada se nagnite napred

simptomi lošeg varenja, kao što je nadutost

Ako primetite bilo kakve neobjašnjive simptome, ključno je da se konsultujete sa svojim lekarom opšte prakse.

Statistika u Srbiji Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Batut, oko 1.400 bolesnika u Srbiji oboli od karcinoma pankreasa godišnje, a umre oko 1.200. Prema tim podacima po frekvenci javljanja, karcinom pankreasa je u Srbiji negde na sedmom mestu i kod muškaraca i kod žena, a po umiranju je na četvrtom mestu, što je vrlo visoko“