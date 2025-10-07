Trombofilija obično ne pokazuje simptome. Oni se ispoljavaju tek kada dovede do krvnog ugruška, koji se može formirati u arterijama ili venama.

Saznajte šta je trombofilija, kako prepoznati simptome, koje su vrste, ko je u riziku i kako se uspešno leči ili drži pod kontrolom.

Trombofilija je stanje koje povećava sklonost ka stvaranju krvnih ugrušaka. Iako ugrušci pomažu telu da zaustavi krvarenje, mogu postati opasni ako nastaju prečesto, ne razgrađuju se na vreme ili blokiraju protok krvi ka vitalnim organima.

Vrste trombofilije

Postoje dve glavne vrste:

* Nasledna trombofilija – prisutna od rođenja, nasleđuje se od roditelja.

* Stečena trombofilija – javlja se tokom života zbog bolesti, lekova, trudnoće ili načina života.

Najčešće nasledne forme uključuju:

* Faktor V Leiden

* Prothrombin mutaciju

* Nedostatke proteina C, S, Z i antitrombina

Najpoznatiji stečeni oblik je antifosfolipidni sindrom, koji značajno povećava rizik od krvnih ugrušaka i komplikacija u trudnoći.

Simptomi i rizici

Većina ljudi sa trombofilijom nema simptome dok se ne pojavi ugrušak.

Mogući simptomi uključuju:

* Bol u grudima, kratak dah (plućna embolija)

* Moždani udar ili srčani udar

Faktori rizika uključuju gojaznost, trudnoću, pušenje, dugotrajno sedenje, uzimanje kontraceptiva sa estrogenom, operacije i porodičnu istoriju ugrušaka.

Dijagnoza i testiranje

Lekar može preporučiti testove ako imate:

* Ugrušak pre 50. godine bez jasnog uzroka

* Ugruške na neobičnim mestima

* Porodičnu istoriju tromboze

Testiranje uključuje analize krvi i snimanja poput ultrazvuka ili CT-a.

Drugo stanje samo po sebi povećava rizik od nastanka tromba. Međutim, ukoliko već postoji trombofilija mogući su problemi sa začećem, ali i spontani pobačaji. Foto: Shutterstock

Lečenje i prevencija

Trombofilija se ne može potpuno izlečiti, ali se uspešno kontroliše uz:

* Antikoagulantne lekove (razređivače krvi kao što su heparin, varfarin, rivaroksaban...)

* Trombolitike u hitnim slučajevima

* Kompresione čarape

* Promene načina života (gubitak težine, prestanak pušenja, fizička aktivnost)

Prevencija uključuje:

* Izbegavanje dužeg sedenja (npr. na putovanjima)

* Korišćenje alternativnih metoda kontracepcije bez estrogena

* Aktivaciju što pre nakon operacija

* Redovne lekarske kontrole

Redovne lekarske kontrole su jako važne Foto: Shuttestock

Život sa trombofilijom

Većina ljudi sa ovim poremećajem može voditi normalan život, uz redovno uzimanje terapije i praćenje. Važno je obavestiti lekara o svim simptomima koji mogu ukazivati na novi ugrušak, poput oticanja noge, bola u grudima ili kratkog daha.

Napomena za trudnice: Ukoliko imate trombofiliju i planirate trudnoću, obavezno se konsultujte sa lekarom. Neki oblici terapije su bezbedni tokom trudnoće.