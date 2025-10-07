Trombofilija može izazvati srčani ili moždani udar bez upozorenja: Podmukli simptomi zbog kojih je glumica Ljiljana Stjepanović završila u bolnici
Saznajte šta je trombofilija, kako prepoznati simptome, koje su vrste, ko je u riziku i kako se uspešno leči ili drži pod kontrolom.
Trombofilija je stanje koje povećava sklonost ka stvaranju krvnih ugrušaka. Iako ugrušci pomažu telu da zaustavi krvarenje, mogu postati opasni ako nastaju prečesto, ne razgrađuju se na vreme ili blokiraju protok krvi ka vitalnim organima.
Vrste trombofilije
Postoje dve glavne vrste:
* Nasledna trombofilija – prisutna od rođenja, nasleđuje se od roditelja.
* Stečena trombofilija – javlja se tokom života zbog bolesti, lekova, trudnoće ili načina života.
Najčešće nasledne forme uključuju:
* Faktor V Leiden
* Prothrombin mutaciju
* Nedostatke proteina C, S, Z i antitrombina
Najpoznatiji stečeni oblik je antifosfolipidni sindrom, koji značajno povećava rizik od krvnih ugrušaka i komplikacija u trudnoći.
Simptomi i rizici
Većina ljudi sa trombofilijom nema simptome dok se ne pojavi ugrušak.
Mogući simptomi uključuju:
* Bol, otok i crvenilo u nozi (duboka venska tromboza)
* Bol u grudima, kratak dah (plućna embolija)
* Moždani udar ili srčani udar
Faktori rizika uključuju gojaznost, trudnoću, pušenje, dugotrajno sedenje, uzimanje kontraceptiva sa estrogenom, operacije i porodičnu istoriju ugrušaka.
Dijagnoza i testiranje
Lekar može preporučiti testove ako imate:
* Ugrušak pre 50. godine bez jasnog uzroka
* Ugruške na neobičnim mestima
* Porodičnu istoriju tromboze
Testiranje uključuje analize krvi i snimanja poput ultrazvuka ili CT-a.
Lečenje i prevencija
Trombofilija se ne može potpuno izlečiti, ali se uspešno kontroliše uz:
* Antikoagulantne lekove (razređivače krvi kao što su heparin, varfarin, rivaroksaban...)
* Trombolitike u hitnim slučajevima
* Kompresione čarape
* Promene načina života (gubitak težine, prestanak pušenja, fizička aktivnost)
Prevencija uključuje:
* Izbegavanje dužeg sedenja (npr. na putovanjima)
* Korišćenje alternativnih metoda kontracepcije bez estrogena
* Aktivaciju što pre nakon operacija
* Redovne lekarske kontrole
Život sa trombofilijom
Većina ljudi sa ovim poremećajem može voditi normalan život, uz redovno uzimanje terapije i praćenje. Važno je obavestiti lekara o svim simptomima koji mogu ukazivati na novi ugrušak, poput oticanja noge, bola u grudima ili kratkog daha.
Napomena za trudnice: Ukoliko imate trombofiliju i planirate trudnoću, obavezno se konsultujte sa lekarom. Neki oblici terapije su bezbedni tokom trudnoće.
Važno je znati: Trombofilija nije čest uzrok ugrušaka, ali kada se dijagnostikuje, može zahtevati doživotnu terapiju. Ne ignorišite simptome – rana dijagnoza i pravilno lečenje mogu sprečiti ozbiljne komplikacije.
Izvor: my.clevelandclinic.org/kurir.zdravlje.rs