Ovo su najčešće bolesti jetre: Podmukle su i otkrivaju se tek kad bude kasno – najteža pokosila Halida Bešlića
Jetra – najveći organ u vašem telu – ima ključnu ulogu u varenju hrane, skladištenju energije i filtriranju štetnih supstanci. Bolest jetre, poznata i kao hepatopatija, predstavlja svako stanje koje utiče na funkciju ovog vitalnog organa.
Bolesti jetre mogu biti izazvane virusima, genetskim poremećajima, lekovima, alkoholom ili drugim toksičnim supstancama, a ove su najčešće...
Hepatitis
Hepatitis je zapaljenje jetre koje može biti izazvano toksičnim materijama, alkoholom, infekcijama ili autoimunim poremećajima. Najčešći oblici virusnog hepatitisa su:
Hepatitis A – akutni oblik koji se prenosi kontaminiranom hranom ili vodom; obično prolazi bez trajnih posledica.
Hepatitis B – prenosi se putem telesnih tečnosti (krv, sperma), može biti akutan ili hroničan.
Hepatitis C – prenosi se kontaktom sa zaraženom krvlju; često prelazi u hroničnu formu i može uzrokovati ozbiljno oštećenje jetre.
Za hepatitis A i B postoje efikasne vakcine, dok se hepatitis C može sprečiti izbegavanjem kontakta sa zaraženom krvlju.
Masna bolest jetre
Postoje dve glavne vrste:
Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD)– nije povezana sa alkoholom; može prerasti u nealkoholni steatohepatitis (NASH), što vodi ka cirozi.
Alkoholna bolest jetre – izazvana prekomernim unosom alkohola. Napreduje od masne jetre, preko alkoholnog hepatitisa, do ciroze.
U ranim fazama obično nema simptoma, a kasnije može doći do teškog oštećenja i potrebe za transplantacijom jetre.
Autoimune bolesti
Autoimuni hepatitis – imuni sistem napada zdrave ćelije jetre.
Primarna bilijarna ciroza (PBC) – oštećenje žučnih kanala.
Primarni sklerozirajući holangitis – upala i ožiljavanje žučnih puteva.
Ako se ne leče, sve ove bolesti mogu dovesti do ciroze i otkazivanja jetre.
Genetske bolesti jetre
Hemohromatoza – prekomerno nakupljanje gvožđa u jetri.
Vilsonova bolest – nakupljanje bakra u jetri.
Nedostatak alfa-1 antitripsina – poremećaj proteina koji se nakuplja u jetri.
Rak jetre
Rak može biti:
Primarni (hepatocelularni karcinom) – nastaje direktno u jetri.
Sekundarni (metastatski) – širi se u jetru iz drugih delova tela.
Osobe sa cirozom i drugim bolestima jetre imaju znatno veći rizik od razvoja karcinoma jetre.
Halid Bešlić umro je u 71. godini na onkologiji, a kako je njegov menadžer ranije potvrdio, pevač je imao bolest jetre.
- Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti - rekao je menadžer tada.
Rani stadijum raka jetre pruža znatno veću šansu za preživljavanje – čak oko 31% pacijenata živi duže od pet godina nakon dijagnoze. Ipak, ukoliko se bolest otkrije tek kada se proširi na okolna tkiva, šanse naglo padaju – preživljavanje tada iznosi svega 11%.
Zbog toga je pravovremeno otkrivanje ključno, posebno kod ljudi koji već imaju neki od faktora rizika: hepatitis B ili C, cirozu jetre, dijabetes, gojaznost, ili naslednu sklonost bolestima jetre. Za njih, redovni pregledi mogu značiti razliku između života i smrti.
Simptomi bolesti jetre
Iako često izostaju u ranim fazama, mogući simptomi uključuju:
* Žutilo kože i beonjača (žutica)
* Otok stomaka i nogu
* Promena boje stolice i urina
* Učestale modrice
* Dijareja, mučnina
* Zbunjenost, umor, slabost
Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, preporučuje se hitna konsultacija sa lekarom.
Otkazivanje jetre
Postoje dva oblika:
Hronično – razvija se postepeno zbog bolesti poput ciroze.
Akutno – nastaje iznenada, najčešće usled trovanja ili predoziranja.
U oba slučaja može biti neophodna transplantacija jetre.
Napomena: Informacija da je Halid Bešlić umro od bolesti jetre nije zvanično potvrđena i prenosi se isključivo na osnovu nezvaničnih izvora. Porodica i menadžment se još uvek nisu oglasili.
Izvor: theliverinstitutetx.com/zdravlje.kurir.rs
Hepatocelularni karcinom često ne daje nikave simptome: Samo redovni UZ pregledi jetre mogu spasiti živote