Jetra – najveći organ u vašem telu – ima ključnu ulogu u varenju hrane, skladištenju energije i filtriranju štetnih supstanci. Bolest jetre, poznata i kao hepatopatija, predstavlja svako stanje koje utiče na funkciju ovog vitalnog organa.

Bolesti jetre mogu biti izazvane virusima, genetskim poremećajima, lekovima, alkoholom ili drugim toksičnim supstancama, a ove su najčešće... 

Hepatitis

Hepatitis je zapaljenje jetre koje može biti izazvano toksičnim materijama, alkoholom, infekcijama ili autoimunim poremećajima. Najčešći oblici virusnog hepatitisa su:

Hepatitis A – akutni oblik koji se prenosi kontaminiranom hranom ili vodom; obično prolazi bez trajnih posledica.

Hepatitis B – prenosi se putem telesnih tečnosti (krv, sperma), može biti akutan ili hroničan.

Hepatitis C – prenosi se kontaktom sa zaraženom krvlju; često prelazi u hroničnu formu i može uzrokovati ozbiljno oštećenje jetre.

Za hepatitis A i B postoje efikasne vakcine, dok se hepatitis C može sprečiti izbegavanjem kontakta sa zaraženom krvlju.

Masna bolest jetre

Postoje dve glavne vrste:

Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD)– nije povezana sa alkoholom; može prerasti u nealkoholni steatohepatitis (NASH), što vodi ka cirozi.

Alkoholna bolest jetre – izazvana prekomernim unosom alkohola. Napreduje od masne jetre, preko alkoholnog hepatitisa, do ciroze.

U ranim fazama obično nema simptoma, a kasnije može doći do teškog oštećenja i potrebe za transplantacijom jetre.

Autoimune bolesti

Autoimuni hepatitis – imuni sistem napada zdrave ćelije jetre.

Primarna bilijarna ciroza (PBC) – oštećenje žučnih kanala.

Primarni sklerozirajući holangitis – upala i ožiljavanje žučnih puteva.

Ako se ne leče, sve ove bolesti mogu dovesti do ciroze i otkazivanja jetre.

Genetske bolesti jetre

Hemohromatoza – prekomerno nakupljanje gvožđa u jetri.

Vilsonova bolest – nakupljanje bakra u jetri.

Nedostatak alfa-1 antitripsina – poremećaj proteina koji se nakuplja u jetri.

Rak jetre

Rak može biti:

Primarni (hepatocelularni karcinom) – nastaje direktno u jetri.

Sekundarni (metastatski) – širi se u jetru iz drugih delova tela.

Osobe sa cirozom i drugim bolestima jetre imaju znatno veći rizik od razvoja karcinoma jetre.

Halid Bešlić umro je u 71. godini na onkologiji, a kako je njegov menadžer ranije potvrdio, pevač je imao bolest jetre. 

- Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti - rekao je menadžer tada.

jetra.jpg
Osobe sa cirozom i drugim bolestima jetre imaju znatno veći rizik od razvoja karcinoma jetre. Foto: Shutterstock

Rani stadijum raka jetre pruža znatno veću šansu za preživljavanje – čak oko 31% pacijenata živi duže od pet godina nakon dijagnoze. Ipak, ukoliko se bolest otkrije tek kada se proširi na okolna tkiva, šanse naglo padaju – preživljavanje tada iznosi svega 11%.

Zbog toga je pravovremeno otkrivanje ključno, posebno kod ljudi koji već imaju neki od faktora rizika: hepatitis B ili C, cirozu jetre, dijabetes, gojaznost, ili naslednu sklonost bolestima jetre. Za njih, redovni pregledi mogu značiti razliku između života i smrti.

Simptomi bolesti jetre

Iako često izostaju u ranim fazama, mogući simptomi uključuju:

* Žutilo kože i beonjača (žutica)

* Otok stomaka i nogu

* Promena boje stolice i urina

* Učestale modrice

* Dijareja, mučnina

* Zbunjenost, umor, slabost

Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, preporučuje se hitna konsultacija sa lekarom.

Otkazivanje jetre

Postoje dva oblika:

Hronično – razvija se postepeno zbog bolesti poput ciroze.

Akutno – nastaje iznenada, najčešće usled trovanja ili predoziranja.

U oba slučaja može biti neophodna transplantacija jetre.

Napomena: Informacija da je Halid Bešlić umro od bolesti jetre nije zvanično potvrđena i prenosi se isključivo na osnovu nezvaničnih izvora. Porodica i menadžment se još uvek nisu oglasili.

Izvor: theliverinstitutetx.com/zdravlje.kurir.rs

Hepatocelularni karcinom često ne daje nikave simptome: Samo redovni UZ pregledi jetre mogu spasiti živote

Ne propustiteSaveti stručnjakaMasna jetra, tiha posledica savremenog načina života: Dr Dušan Vešović otkriva sve što bi trebalo da znate o ovom poremećaju
dr Dušan Vešović.jpg
BolestiŠta izaziva bol u jetri? 11 najčešćih razloga i nijedan nije bezazlen
bol-u-jetri-shutterstock-2008365554.jpg
VestiDo 2050. duplo više obolelih od raka jetre: Rana prevencija može spasiti živote, napominju stručnjaci
jetra shutterstock_2314151901.jpg
Saveti stručnjakaRak jetre se u Srbiji leči kao i u svetu: Simptomi su teško prepoznatljivi, a evo ko bi trebalo da se redovno kontroliše
rak jetre.jpg
BolestiOD HEPATITISA DO RAKA JETRE KRATAK JE PUT: Zbog toga je rana dijagnostika i lečenje ovih infekcija najvažnije
rak-jetre-profimedia0480453299.jpg