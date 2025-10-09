Urinarne infekcije su česte bakterijske upale mokraćnih puteva koje izazivaju bol, peckanje i učestalo mokrenje

Bešika je organ o kojem retko razmišljamo — sve dok ne počne da pravi probleme. Ova mala, elastična „vrećica“ u donjem delu urinarnog trakta ima važnu ulogu: čuva i oslobađa mokraću, pomažući telu da izbaci otpadne materije i održi ravnotežu tečnosti.

Međutim, baš kao i srce ili pluća, i bešika zahteva pažnju i negu. Ako je zapostavite, možete se suočiti s neprijatnošću, infekcijama urinarnog trakta, pa čak i ozbiljnijim stanjima poput inkontinencije (nekontrolisanog curenja mokraće) ili raka bešike.

Dobra vest je da su mnogi problemi sa bešikom povezani sa svakodnevnim navikama — i da ih je moguće sprečiti. Ovo su neke od najčešćih navika koje mogu ugroziti zdravlje vaše bešike:

Predugo zadržavanje mokraće

Odlaganje odlaska u toalet dovodi do nakupljanja mokraće i istezanja mišića bešike. Vremenom, to može oslabiti njihovu sposobnost da se kontrahuju i potpuno isprazne bešiku, što povećava rizik od zadržavanja mokraće.

Studije pokazuju da zadržavanje mokraće daje bakterijama više vremena da se razmnože, čime raste rizik od urinarnih infekcija. Stručnjaci preporučuju pražnjenje bešike na svaka tri do četiri sata. U težim slučajevima, hronično zadržavanje mokraće može oštetiti i bubrege.

Kada idete u toalet, važno je da se opustite - posebno žene, koje bi trebalo da sede potpuno na WC šolji, a ne da „lebde“, kako bi se karlični mišići pravilno opustili. Može pomoći i tzv. „duplo pražnjenje“: sačekajte 10–20 sekundi nakon što završite, pa pokušajte ponovo da ispraznite bešiku do kraja.

Nedovoljan unos vode

Dehidracija čini mokraću koncentrisanijom, što iritira sluznicu bešike i povećava rizik od infekcije. Preporučuje se unos od šest do osam čaša vode dnevno (oko 1,5 do 2 litra), a više ako ste fizički aktivni ili je vreme toplo.

Nedostatak tečnosti može izazvati i zatvor, a nakupljena stolica dodatno pritiska bešiku i karlično dno, otežavajući kontrolu mokrenja.

Istraživanja pokazuju da osobe koje unose više od 450 mg kofeina dnevno (oko četiri šoljice kafe) češće imaju problem s inkontinencijom Foto: Shutterstock

Previše kofeina i alkohola

Kofein i alkohol deluju kao blagi diuretici i mogu nadražiti bešiku, povećavajući proizvodnju mokraće. Istraživanja pokazuju da osobe koje unose više od 450 mg kofeina dnevno (oko četiri šoljice kafe) češće imaju problem s inkontinencijom nego one koje piju manje od 150 mg.

Druga studija je pokazala da muškarci koji konzumiraju šest do deset alkoholnih pića nedeljno češće razvijaju tegobe donjeg urinarnog trakta. Prekomerna upotreba alkohola može povećati i rizik od raka bešike, iako dokazi o tome još nisu konačni.

Pušenje

Pušenje je vodeći uzrok raka bešike i odgovorno je za oko polovinu svih slučajeva. Pušači imaju i do četiri puta veći rizik od obolevanja u poređenju s nepušačima, naročito ako su počeli rano ili pušili duži niz godina.

Hemikalije iz duvana ulaze u krvotok, filtriraju se kroz bubrege i izlučuju mokraćom. Kada mokraća duže stoji u bešici, kancerogene supstance, poput arilamina, mogu oštetiti njenu sluznicu.

Neadekvatna higijena

Nepravilno održavanje higijene može dovesti do ulaska bakterija u urinarni trakt. Brisanje od pozadi ka napred, upotreba jakih sapuna ili preskakanje pranja ruku mogu narušiti prirodnu ravnotežu mikroorganizama i povećati rizik od infekcije.

Seksualni odnosi takođe mogu preneti bakterije iz crevne ili vaginalne regije u urinarni trakt. I muškarcima i ženama se preporučuje da mokre ubrzo nakon odnosa kako bi smanjili rizik od infekcije.

Redovno vežbanje pomaže u održavanju zdrave težine i sprečava zatvor, koji takođe stvara pritisak na bešiku Foto: Shutterstock

Nezdrava ishrana i manjak fizičke aktivnosti

Ishrana i fizička aktivnost više utiču na bešiku nego što se misli. Prekomerna telesna težina povećava pritisak na bešiku i može izazvati curenje mokraće.Redovno vežbanje pomaže u održavanju zdrave težine i sprečava zatvor, koji takođe stvara pritisak na bešiku.

Određene namirnice i pića — gazirana pića, začinjena hrana, citrusno voće i veštački zaslađivači — mogu iritirati bešiku i pogoršati simptome kod osoba koje su već osetljive. Zato se preporučuje ishrana bogata vlaknima, sa puno celovitih žitarica, voća i povrća, koja podržava i zdravlje varenja i zdravlje bešike.

Zdravlje bešike u velikoj meri zavisi od svakodnevnih navika. Dovoljan unos tečnosti, izbegavanje iritansa, pravilna higijena i osluškivanje sopstvenog tela mogu sprečiti mnoge dugoročne probleme.

Kada je neophodno da se javite lekaru? Ako primetite uporne promene poput učestalog mokrenja, osećaja da ne možete potpuno isprazniti bešiku, bol ili peckanje prilikom mokrenja, zamućenu ili neprijatnog mirisa mokraću, ili tragove krvi, obavezno se obratite lekaru.