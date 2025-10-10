Umor koji ne nestaje čak ni uz adekvatan san ili odmor je potencijalni indikator kancera

Slušaj vest

Ovaj problem može biti posledica nezdravih životnih navika, poput nedostatka sna, nepravilne ishrane i manjka fizičke aktivnosti – ali može ukazivati i na prisustvo raka.

Jedna dobrotvorna organizacija upozorila je na veoma čest simptom raka koji se može manifestovati odmah nakon buđenja i trajati tokom celog dana. Uprkos tome što pogađa 65 odsto pacijenata obolelih od raka, ovaj simptom se lako može prevideti ili pogrešno protumačiti kao nešto manje ozbiljno.

Osećaj blagog umora ujutru je sasvim tipičan. Čak i nakon dobrog noćnog sna, možda ćete i dalje osećati da vam je potrebno malo više odmora pre nego što započnete dan. Takođe nije neuobičajeno da osetite izvesni umor tokom dana, posebno tokom zimskih meseci kada hladne temperature i smanjena sunčeva svetlost mogu dovesti do osećaja letargije.

Međutim, uporni, iscrpljujući umor mogao bi ukazivati na nešto mnogo zloslutnije. Organizacija za istraživanje raka u Velikoj Britaniji upozorava da je umor koji „ne nestaje“ čak ni uz adekvatan san ili odmor potencijalni indikator raka.

Umor koji menja svakodnevni život

Ova vrsta iscrpljenosti može biti uzrokovana i samim rakom i njegovim lečenjem, ostavljajući pacijente „veoma umornim, iscrpljenim i bez energije“. Humanitarna organizacija je saopštila: "Umor povezan sa rakom može uticati na vas fizički, emocionalno i mentalno. Koliko dugo traje, koliko je ozbiljan i koliko često ga možete imati razlikuje se od osobe do osobe.“

Ako osećate umor povezan sa rakom, možete primetiti:

Nedostatak energije – možda ćete samo želeti da ostanete u krevetu ceo dan

Potrebu za odmorom čak i kada ste obavili malo ili nimalo aktivnosti

Osećaj da vam jednostavno nije dozvoljeno da uradite mnogo toga

Probleme sa spavanjem, kao što su nemogućnost spavanja ili poremećen san

Teškoće da ustanete ujutru

Osećaj anksioznosti, tuge ili depresije

Bol u mišićima – može vam biti teško da se penjete uz stepenice ili hodate na kratke udaljenosti

Osećaj nedostatka daha nakon obavljanja sitnih zadataka, na primer, tuširanja ili nameštanja kreveta

Teškoće sa koncentracijom, čak i pri gledanju televizije ili razgovoru sa prijateljem

Teškoće u jasnom razmišljanju ili donošenju odluka

Gubitak interesovanja za intimne odnose

Gubitak interesovanja za obavljanje stvari u kojima obično uživate

Negativna osećanja prema sebi i drugima

Nedostatak energije, iscpljenost i umor tokom celog dana može da bude znak raka Foto: Shutterstock

Ovaj poseban simptom može učiniti svakodnevni život neverovatno teškim. Cancer Research UK objašnjava: „Umor može ozbiljno otežati svakodnevni život, čineći i najobičnije aktivnosti iscrpljujućim".

Humanitarna organizacija upozorava da vas ovaj simptom može naterati da potpuno prestanete sa radom. Organizacija za istraživanje raka u Velikoj Britaniji dodaje: „Neki ljudi osećaju da je umor stalni podsetnik na potencijalni rak i to može biti teško prihvatiti.“

Kada posetiti lekara? Međutim, umor ne ukazuje automatski na rak. Može biti izazvan i drugim zdravstvenim stanjima, kao i faktorima načina života, uključujući nedovoljan san, lošu ishranu i nedovoljno vežbanja.

Dodatna zdravstvena stanja koja se prepoznaju kao uzrok umora uključuju:

anemiju

nedostatak ili preaktivnost štitne žlezde

dijabetes

bolest bubrega

bolest srca

endometriozu

dugi Kovid

probleme mentalnog zdravlja

Određeni lekovi poput antidepresiva, hemioterapije, radioterapije i lekova protiv bolova takođe su povezani sa umorom. Ipak, ako osećate neobjašnjiv umor koji ometa svakodnevni život, trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom opšte prakse.