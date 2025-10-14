Slušaj vest

Mnogi od nas zanemaruju ukočenost, otok ili bol u zglobovima ruku ili kolena, misleći da je to „normalno“. Međutim, lekari sve češće primećuju mlade odrasle osobe čiji simptomi ne prate uobičajen obrazac. U mnogim slučajevima, uzrok je rani upalni artritis, uključujući autoimune bolesti poput reumatoidnog artritisa (RA).

Zašto bi milenijalci i generacija Z trebalo da obrate pažnju

- Mladi odrasli često pripisuju jutarnju ukočenost ili blago oticanje zglobova, umoru ili problemima s držanjem. Ali ako ti znaci potraju, to može značiti da imuni sistem napada sopstvene zglobove – a rano otkrivanje može očuvati zdravlje zglobova na duže staze - kaže dr Arun S. Malipedi, specijalista reumatologije.

Do trenutka kada osoba konačno ode kod lekara, tihi proces oštećenja zglobova već može biti u toku.

Za razliku od mehaničkog bola koji nastaje zbog lošeg držanja ili preterane upotrebe, upalni artritis pokreće imuni sistem koji greškom napada sopstvena tkiva. Rano otkrivanje bolesti pruža šansu da se proces stavi pod kontrolu i spreči trajno oštećenje.

Kako se razlikuje bol kod upalnog artritisa?

Kako da razlikujete bol izazvan držanjem tela od onog koji ukazuje na dublji problem?

Dr Malipeddi ističe sledeće obrasce koji mogu ukazivati na upalni proces:

Jutarnja ukočenost koja traje duže od 30 minuta

Otok i toplina oko zglobova, ponekad i vidljivo crvenilo

Pogođeni su manji zglobovi – kao što su zglobovi šaka, prstiju ili članaka – a ne samo leđa ili kolena

Izražen umor, osećaj duboke iscrpljenosti koji ne prolazi ni nakon odmora

Ovi simptomi se ne moraju javiti istovremeno, ali njihovo prisustvo, naročito u mlađim godinama, zahteva detaljniji pregled.

Izražen umor, osećaj duboke iscrpljenosti koji ne prolazi ni nakon odmora može biti jedan od simptoma upalnog artritisa Foto: Shutterstock

Šta pokreće autoimune bolesti zglobova?

Prema rečima dr Malipedi, ne postoji jedan uzrok bolesti kao što je reumatoidni artritis. Genetska predispozicija može postaviti osnovu, dok različiti spoljašnji faktori – infekcije, stres, pušenje, hormonske promene – mogu se smatrati „okidačem“ za bolest.

Imuni sistem tada počinje da napada sinoviju (unutrašnju membranu zgloba), izazivajući upalu, bol, oštećenje hrskavice i s vremenom čak i eroziju kosti.

- To je složena kombinacija gena koji mogu povećati rizik, ali vaši životni uslovi i navike imaju ključnu ulogu u tome da li će se bolest zaista razviti - objašnjava doktor.

Rizici propuštanja ranih znakova

Jedna od najvećih prepreka je pogrešna percepcija. Doktor Malipedi ističe da mnogi i dalje smatraju da je artritis „bolest starijih“. Zbog toga osobe od 25 ili 35 godina često mesecima pokušavaju da ublaže tegobe kućnim tretmanima, lekovima protiv bolova ili opštom fizikalnom terapijom – pre nego što potraže pomoć reumatologa.

Međutim, to odlaganje može biti skupo, jer oštećenja zglobova koja nastanu u ranoj fazi ponekad ne mogu da se poprave.

Dobra vest je da savremena medicina danas omogućava mnogim pacijentima da kontrolišu simptome, uspore napredovanje bolesti i očuvaju pokretljivost ako se lečenje započne na vreme.

Ako ste u dvadesetim ili tridesetim godinama i imate bolove u zglobovima koji ne deluju kao posledica fizičkog napora ili držanja javite se reumatologu Foto: Shutterstock

Kako danas izgleda lečenje?

Terapija reumatoidnog artritisa i sličnih autoimunih bolesti zglobova značajno se promenila. Dr Malipeddi objašnjava da savremeni pristup obuhvata:

Nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAID) za ublažavanje bola i otoka

Lekove koji modifikuju tok bolesti (DMARD) i deluju na sam imunološki proces

Biološke terapije koje ciljano blokiraju određene delove imunog sistema

Fizikalnu terapiju i promene načina života – redovno vežbanje, uravnoteženu ishranu i smanjenje stresa

Redovno praćenje i prilagođavanje terapije na osnovu pokazatelja upale

- Uz odgovarajuću terapiju i brigu, mnogi pacijenti mogu postići remisiju ili vrlo nizak nivo aktivnosti bolesti i voditi normalan život - naglašava dr Malipedi.

Izveštaj Svetske zdravstvene organizacije takođe podseća da mišićno-koštane bolesti, uključujući reumatoidni artritis, pogađaju osobe svih uzrasta i nisu isključivo „bolesti starosti“.

Krvne analize kao što je reumatoidni faktor mogu pomoći u razlikovanju upalnog artritisa od drugih uzroka Foto: Shutterstock

Preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem

Ako ste u dvadesetim ili tridesetim godinama i imate bolove u zglobovima koji ne deluju kao posledica fizičkog napora ili držanja, razmislite o poseti reumatologu.

Doktor Malipedi naglašava da rani testovi – kao što su krvne analize (reumatoidni faktor, anti-CCP, CRP, ESR) i snimanja (RTG ili magnetna rezonanca) – mogu pomoći u razlikovanju upalnog artritisa od drugih uzroka.

Ne ignorišite signale svog tela. Bol u leđima posle sedenja je čest, ali otok prstiju koji traje i pogoršava se – nije.

Zaključak

Bolovi u zglobovima kod mladih često se olako shvataju, ali ne moraju biti bezazleni. Upalni artritis može se javiti rano i razvijati tiho. Najvažnije je da osluškujete svoje telo, potražite stručnu pomoć na vreme i reagujete odlučno.

Zahvaljujući modernim terapijama, rana dijagnoza i ciljano lečenje danas pružaju realnu mogućnost da se očuva funkcija zglobova, pokretljivost i kvalitet života.