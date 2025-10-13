Slušaj vest

Gubitak kose obično se pripisuje genetici, stresu ili ishrani. Ali u određenim slučajevima, on može ukazivati na zdravstveni problem, poput problema sa bubrezima. Bubrezi su ključni za filtriranje toksina, kontrolu hormona i balansiranje nutrijenata. Kada ne funkcionišu ispravno, unutrašnje stanje tela se menja, što se može manifestovati spolja – na kosi, koži i noktima.

Veza između zdravlja bubrega i gubitka kose

Doktor dr Pravinom Banodkarom, dermatolog, objasnio je za portal OnlyMyHealth da folikuli dlake zahtevaju dobro kiseonikom snabdevenu krv i uravnotežene nutrijente kako bi proizvodili jaku kosu.

Bubrezi pomažu u kontroli minerala kao što su gvožđe, cink i vitamin D, koji su svi neophodni za rast kose. Kada bubrezi ne funkcionišu pravilno, ti nutrijenti nisu u ravnoteži, što dovodi do slabije i proređene kose.

- Hronična bolest bubrega takođe može izazvati hormonske disbalanse, uključujući smanjenje eritropoetina, hormona koji pomaže u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca. Nedostatak crvenih krvnih zrnaca znači da vlasište dobija manje kiseonika, što se manifestuje proređivanjem ili gubitkom kose - objasnio je dr Banodkar.

Teže oblike bubrežne bolesti prati i mogućnost autoimunih napada na folikule kose, što može izazvati gubitak kose na pečate.

Hronična bolest bubrega takođe može izazvati hormonske disbalanse, uključujući smanjenje eritropoetina, hormona koji pomaže u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca Foto: Shutterstock

Uobičajeni simptomi koji ukazuju da je gubitak kose povezan sa bubrezima

Sama po sebi, kosa koja opada nije dovoljna za dijagnozu bolesti bubrega, ali može biti jedan od znakova upozorenja. Dr Banodkar predlaže da obratite pažnju ako se gubitak kose javlja zajedno sa:

Oticanjem lica, ruku ili stopala usled zadržavanja tečnosti

Slabošću ili umorom zbog niskog broja crvenih krvnih zrnaca

Promenama u mokrenju (češće mokrenje, peneća mokraća ili smanjen volumen)

Suvom ili svrabom kože, što je čest simptom nakupljanja toksina u organizmu

Grčevima u mišićima ili mučninom, što može ukazivati na neravnotežu elektrolita

- Ako primetite kombinaciju ovih simptoma, važno je da se obratite lekaru i proverite funkciju bubrega - dodao je dr Banodkar.

Kako zaštititi bubrege i kosu?

Evo nekoliko stručnih saveta za očuvanje bubrega, a samim tim i kose:

Ostanite hidrirani: Dehidracija dodatno opterećuje bubrege. Ciljajte na osam do deset čaša vode dnevno, osim ako lekar ne preporuči drugačije.

Dehidracija dodatno opterećuje bubrege. Ciljajte na osam do deset čaša vode dnevno, osim ako lekar ne preporuči drugačije. Jedite uravnoteženu ishranu: Uključite hranu bogatu gvožđem, biotinom i omega-3 masnim kiselinama, kao što su lisnato povrće, orašasti plodovi, jaja i masna riba.

Uključite hranu bogatu gvožđem, biotinom i omega-3 masnim kiselinama, kao što su lisnato povrće, orašasti plodovi, jaja i masna riba. Ograničite protein i so: Prekomerni unos proteina i natrijuma može dodatno opteretiti bubrege, posebno ako već postoji problem.

Prekomerni unos proteina i natrijuma može dodatno opteretiti bubrege, posebno ako već postoji problem. Smanjite alkohol i kofein: Oboje dehidriraju telo i opterećuju bubrege.

Oboje dehidriraju telo i opterećuju bubrege. Redovni pregledi: Ako imate dijabetes, visok pritisak ili porodičnu istoriju bolesti bubrega, redovni testovi funkcije bubrega mogu rano otkriti probleme.

Jednostavan krvni test koji meri kreatinin i ureju može otkriti kako bubrezi funkcionišu Foto: Shutterstock

Kada potražiti medicinsku pomoć?

Dr Banodkar ističe da je potrebno odmah se obratiti lekaru ako primetite iznenadan ili pojačan gubitak kose, posebno uz druge simptome poput oticanja, iscrpljenosti ili promene boje urina. Jednostavan krvni test koji meri kreatinin i ureju može otkriti kako bubrezi funkcionišu.

- Rana dijagnoza problema sa bubrezima ne samo da sprečava njihovo pogoršanje, već može i da obnovi ravnotežu u ciklusu rasta kose - zaključio je on.

Gubitak kose se često doživljava kao površinski problem, ali ponekad je to znak iznutra. Naše telo ima načine da nam signalizira kada nešto nije u redu, a kosa može biti jedan od tih signala. Obratite pažnju, brinite o sebi i ne ignorišite znakove koje vam bubrezi možda šalju.