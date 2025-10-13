Može li gubitak kose da ukaže na probleme sa bubrezima? Obratite pažnju na ove dodatne simptome
Gubitak kose obično se pripisuje genetici, stresu ili ishrani. Ali u određenim slučajevima, on može ukazivati na zdravstveni problem, poput problema sa bubrezima. Bubrezi su ključni za filtriranje toksina, kontrolu hormona i balansiranje nutrijenata. Kada ne funkcionišu ispravno, unutrašnje stanje tela se menja, što se može manifestovati spolja – na kosi, koži i noktima.
Veza između zdravlja bubrega i gubitka kose
Doktor dr Pravinom Banodkarom, dermatolog, objasnio je za portal OnlyMyHealth da folikuli dlake zahtevaju dobro kiseonikom snabdevenu krv i uravnotežene nutrijente kako bi proizvodili jaku kosu.
Bubrezi pomažu u kontroli minerala kao što su gvožđe, cink i vitamin D, koji su svi neophodni za rast kose. Kada bubrezi ne funkcionišu pravilno, ti nutrijenti nisu u ravnoteži, što dovodi do slabije i proređene kose.
- Hronična bolest bubrega takođe može izazvati hormonske disbalanse, uključujući smanjenje eritropoetina, hormona koji pomaže u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca. Nedostatak crvenih krvnih zrnaca znači da vlasište dobija manje kiseonika, što se manifestuje proređivanjem ili gubitkom kose - objasnio je dr Banodkar.
Teže oblike bubrežne bolesti prati i mogućnost autoimunih napada na folikule kose, što može izazvati gubitak kose na pečate.
Uobičajeni simptomi koji ukazuju da je gubitak kose povezan sa bubrezima
Sama po sebi, kosa koja opada nije dovoljna za dijagnozu bolesti bubrega, ali može biti jedan od znakova upozorenja. Dr Banodkar predlaže da obratite pažnju ako se gubitak kose javlja zajedno sa:
- Oticanjem lica, ruku ili stopala usled zadržavanja tečnosti
- Slabošću ili umorom zbog niskog broja crvenih krvnih zrnaca
- Promenama u mokrenju (češće mokrenje, peneća mokraća ili smanjen volumen)
- Suvom ili svrabom kože, što je čest simptom nakupljanja toksina u organizmu
- Grčevima u mišićima ili mučninom, što može ukazivati na neravnotežu elektrolita
- Ako primetite kombinaciju ovih simptoma, važno je da se obratite lekaru i proverite funkciju bubrega - dodao je dr Banodkar.
Kako zaštititi bubrege i kosu?
Evo nekoliko stručnih saveta za očuvanje bubrega, a samim tim i kose:
- Ostanite hidrirani:Dehidracija dodatno opterećuje bubrege. Ciljajte na osam do deset čaša vode dnevno, osim ako lekar ne preporuči drugačije.
- Jedite uravnoteženu ishranu: Uključite hranu bogatu gvožđem, biotinom i omega-3 masnim kiselinama, kao što su lisnato povrće, orašasti plodovi, jaja i masna riba.
- Ograničite protein i so: Prekomerni unos proteina i natrijuma može dodatno opteretiti bubrege, posebno ako već postoji problem.
- Smanjite alkohol i kofein: Oboje dehidriraju telo i opterećuju bubrege.
- Redovni pregledi: Ako imate dijabetes, visok pritisak ili porodičnu istoriju bolesti bubrega, redovni testovi funkcije bubrega mogu rano otkriti probleme.
Kada potražiti medicinsku pomoć?
Dr Banodkar ističe da je potrebno odmah se obratiti lekaru ako primetite iznenadan ili pojačan gubitak kose, posebno uz druge simptome poput oticanja, iscrpljenosti ili promene boje urina. Jednostavan krvni test koji meri kreatinin i ureju može otkriti kako bubrezi funkcionišu.
- Rana dijagnoza problema sa bubrezima ne samo da sprečava njihovo pogoršanje, već može i da obnovi ravnotežu u ciklusu rasta kose - zaključio je on.
Gubitak kose se često doživljava kao površinski problem, ali ponekad je to znak iznutra. Naše telo ima načine da nam signalizira kada nešto nije u redu, a kosa može biti jedan od tih signala. Obratite pažnju, brinite o sebi i ne ignorišite znakove koje vam bubrezi možda šalju.
Najčešće postavljana pitanja
- Može li bolest bubrega izazvati iznenadan gubitak kose?
Da. Bolesti bubrega mogu dovesti do nedostatka nutrijenata i hormonskih promena koje izazivaju vidljiv gubitak kose ili proređivanje.
- Kako da znam da li su bubrezi uzrok gubitka kose?
Ako gubitak kose prati umor, oticanje ili promene u mokrenju, obratite se lekaru radi testiranja funkcije bubrega.
- Može li poboljšanje funkcije bubrega pomoći u ponovnom rastu kose?
U nekim slučajevima, da. Održavanje zdravlja bubrega kroz uravnoteženu ishranu, hidrataciju i medicinsku terapiju može usporiti ili preokrenuti proređivanje kose izazvano problemima sa bubrezima.
Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs