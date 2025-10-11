Slušaj vest

Autoimuna bolestštitaste žlezde nastaje kada se javi greškau našem organizmu, pa on počne da stvara antitela usmerena protiv sopstvenih ćelija, kaže na svom Instagram nalogu internista-endokrinolog i magistar ishrane dr Tijana Dangubić i otkriva moguće uzroke, kao i načine da je prepoznate.

- Razlog zašto se u organizmu dešava greška nije u potpunosti jasan. Neki naučnici smatraju da pojedine bakterije i virusi mogu da budu okidači nastanka autoantitela, dok drugi povezuju bolest sa genetskom predispozicijom. Zna se i da važnu ulogu imaju stres i faktori spoljne sredine, oni mogu da pokrenu niz imunoloških reakcija koje na kraju oštete žlezdu - objašnjava doktorka.

Postoje dve najčešće autoimune bolesti štitaste žlezde, podseća dr Dangubić, Hašimotov tireoiditis i Grejvsova bolest.

Hašimotov tireoiditis u početku može da izazva kratkotrajno povećano lučenje hormona, dok se oštećene ćelije raspadaju i oslobađaju hormone.

Kod hipotireoze hipofiza pojačano luči TSH, pokušavajući da nadoknadi manjak hormona štitaste žlezde Foto: Shutterstock

- Nakon toga, žlezda postepeno gubi zdravo tkivo, pa proizvodi sve manje hormona, što je stanje poznato kao hipotireoza. Tada hipofiza pojačano luči TSH, pokušavajući da nadoknadi manjak hormona štitaste žlezde - navodi endokrinolog.

Grejvsova bolest(difuzna toksična struma) je suprotan proces. Organizam stvara antitela koja stimulišu receptore TSH i dovodi do pojačanog lučenja hormona štitaste žlezde, odnosno hipertireoze, dodaje doktorka.

Koji su simptomi?

Kod Hašimotovog tireoiditisa simptomi se obično razvijaju sporo i često se pogrešno pripisuju umoru, menopauzi ili stresu. Najčešći su:

hronični umor i iscrpljenost ,

, osećaj hladnoće, naročito u rukama i nogama,

sporiji rad srca, usporen metabolizam i povećanje telesne težine ,

, suva koža, lomljiva kosa i pojačano opadanje,

promene raspoloženja, pospanost i usporeno razmišljanje.

Kod hipertireoze srce kuca ubrzano, dlanovi se znoje, oseća se nervoza Foto: Shutterstock

Kod Grejvsove bolesti simptomi su suprotni, jer hormoni previše „ubrzavaju“ organizam:

gubitak telesne težine uprkos dobrom apetitu,

uprkos dobrom apetitu, ubrzan rad srca, tremor i pojačano znojenje,

i pojačano znojenje, nervoza , nesanica i osećaj „unutrašnje napetosti“,

, nesanica i osećaj „unutrašnje napetosti“, pojačana osetljivost na toplotu ,

, izbuljene oči (egzoftalmus) kod težih oblika bolesti.

- Bolest se potvrđuje analizom hormona (FT3, FT4, TSH), prisustvom autoantitela (anti-TPO, anti-Tg, anti-TSH receptor) i ultrazvukom žlezde, gde se vide promene u njenoj strukturi - sugeriše dr Dangubić.