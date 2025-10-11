Kako ćete znati da li imate autoimunu bolest štitne žlezde? Endokrinolog otkriva ključne simptome
Autoimuna bolestštitaste žlezde nastaje kada se javi greškau našem organizmu, pa on počne da stvara antitela usmerena protiv sopstvenih ćelija, kaže na svom Instagram nalogu internista-endokrinolog i magistar ishrane dr Tijana Dangubić i otkriva moguće uzroke, kao i načine da je prepoznate.
- Razlog zašto se u organizmu dešava greška nije u potpunosti jasan. Neki naučnici smatraju da pojedine bakterije i virusi mogu da budu okidači nastanka autoantitela, dok drugi povezuju bolest sa genetskom predispozicijom. Zna se i da važnu ulogu imaju stres i faktori spoljne sredine, oni mogu da pokrenu niz imunoloških reakcija koje na kraju oštete žlezdu - objašnjava doktorka.
Postoje dve najčešće autoimune bolesti štitaste žlezde, podseća dr Dangubić, Hašimotov tireoiditis i Grejvsova bolest.
Hašimotov tireoiditis u početku može da izazva kratkotrajno povećano lučenje hormona, dok se oštećene ćelije raspadaju i oslobađaju hormone.
- Nakon toga, žlezda postepeno gubi zdravo tkivo, pa proizvodi sve manje hormona, što je stanje poznato kao hipotireoza. Tada hipofiza pojačano luči TSH, pokušavajući da nadoknadi manjak hormona štitaste žlezde - navodi endokrinolog.
Grejvsova bolest(difuzna toksična struma) je suprotan proces. Organizam stvara antitela koja stimulišu receptore TSH i dovodi do pojačanog lučenja hormona štitaste žlezde, odnosno hipertireoze, dodaje doktorka.
Koji su simptomi?
Kod Hašimotovog tireoiditisa simptomi se obično razvijaju sporo i često se pogrešno pripisuju umoru, menopauzi ili stresu. Najčešći su:
- hronični umor i iscrpljenost,
- osećaj hladnoće, naročito u rukama i nogama,
- sporiji rad srca, usporen metabolizam i povećanje telesne težine,
- suva koža, lomljiva kosa i pojačano opadanje,
- promene raspoloženja, pospanost i usporeno razmišljanje.
Kod Grejvsove bolesti simptomi su suprotni, jer hormoni previše „ubrzavaju“ organizam:
- gubitak telesne težine uprkos dobrom apetitu,
- ubrzan rad srca, tremor i pojačano znojenje,
- nervoza, nesanica i osećaj „unutrašnje napetosti“,
- pojačana osetljivost na toplotu,
- izbuljene oči (egzoftalmus) kod težih oblika bolesti.
- Bolest se potvrđuje analizom hormona (FT3, FT4, TSH), prisustvom autoantitela (anti-TPO, anti-Tg, anti-TSH receptor) i ultrazvukom žlezde, gde se vide promene u njenoj strukturi - sugeriše dr Dangubić.
U slučaju da primetite neke od ovih simptoma, važno je da se obratite endokrinologu, jer što se bolest ranije otkrije, to je lakše držati hormonski balans pod kontrolom, poručuje.
