Slušaj vest

Vaša žučna kesa je mali organ u obliku kruške na desnoj strani abdomena, odmah ispod jetre. Žučna kesa sadrži digestivnu tečnost koja se zove žuč i koja se oslobađa u tanko crevo.

Šta su žučni kamenci?

Kamen u žuči su očvrsnute naslage žuči koje se mogu formirati u vašoj žučnoj kesi. Žuč je digestivna tečnost koja se proizvodi u vašoj jetri i skladišti u žučnoj kesi. Kada jedete, vaša žučna kesa se kontrahuje i prazni žuč u tanko crevo (dvanaestopalačno crevo).

Kamenčići u žuči variraju u veličini od zrna peska do veličine loptice za golf. Neki ljudi razviju samo jedan žučni kamen, dok drugi razviju više žučnih kamenaca istovremeno.

Ljudi koji imaju simptome žučnih kamenaca obično zahtevaju operaciju uklanjanja žučne kese. Kamen u žuči

koji ne izazivaju nikakve znakove i simptome obično ne zahtevaju lečenje.

Simptomi

Žučni kamen može da ne izaziva nikakve znakove ili simptome. Ako se žučni kamen zaglavi u žučnom kanalu i izazove blokadu, nastali znaci i simptomi mogu uključivati:

  • Iznenadni i brzo intenzivirajući bol u gornjem desnom delu stomaka
  • Iznenadni i brzo intenzivirajući bol u sredini stomaka, odmah ispod grudne kosti
  • Bol u leđima između lopatica
  • Bol u desnom ramenu
  • Mučnina ili povraćanje

Bol od žučnih kamenaca može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati.

zucna kesa bol shutterstock_2121634946.jpg
Iznenadni i brzo intenzivirajući bol u gornjem desnom delu stomaka može da bude simptom kamenčića u žuči Foto: Shutterstock

Kada posetiti lekara?

Zakažite pregled kod lekara ako imate bilo kakve znakove ili simptome koji vas brinu.

Potražite hitnu pomoć ako razvijete znake i simptome ozbiljne komplikacije žučnih kamenaca, kao što su:

  • Bol u stomaku toliko intenzivan da ne možete mirno sedeti ili pronaći udoban položaj
  • Žutilo vaše kože i beonjča očiju (žutica)
  • Visoka temperatura sa groznicom

Uzroci

Nije jasno šta izaziva stvaranje žučnih kamenaca. Lekari smatraju da žučni kamen može nastati kada:

  • Vaša žuč sadrži previše holesterola - Normalno, vaša žuč sadrži dovoljno hemikalija da rastvori holesterol koji izlučuje jetra. Ali ako vaša jetra izlučuje više holesterola nego što žuč može da rastvori, višak holesterola može se formirati u kristale i na kraju u kamen.
  • Vaša žuč sadrži previše bilirubina - Bilirubin je hemikalija koja se proizvodi kada vaše telo razgrađuje crvena krvna zrnca. Određena stanja izazivaju da vaša jetra proizvodi previše bilirubina, uključujući cirozu jetre, infekcije žučnih puteva i određene poremećaje krvi. Višak bilirubina doprinosi stvaranju žučnih kamenaca.
  • Vaša žučna kesa se ne prazni pravilno - Ako se vaša žučna kesa ne prazni potpuno ili dovoljno često, žuč može postati veoma koncentrisana, što doprinosi stvaranju kamena u žuči.

Vrste žučnih kamenaca

Vrste žučnih kamenaca koje se mogu formirati u žučnoj kesi uključuju:

Holesterolki žučni kamenci. Najčešći tip žučnog kamena, nazvan holesterolki žučni kamen, često je žute boje. Ovi žučni kamenci se uglavnom sastoje od nerastvorenog holesterola, ali mogu sadržati i druge komponente.

Doktorka drži kamenčić iz žučne kese
Kamenčići u žuči variraju u veličini od zrna peska do veličine loptice za golf Foto: Shutterstock

Pigmentni žučni kamenci. Ovi tamnosmeđi ili crni kamenci se formiraju kada žuč sadrži previše bilirubina.

Faktori rizika

Faktori koji mogu povećati rizik od žučnih kamenaca uključuju:

  • ženski pol
  • imati 40 ili više godina
  • prekomerna težina ili gojaznost
  • sedentarni način života
  • trudnoća
  • konzumiranje hrane sa visokim sadržajem masti
  • konzumiranje hrane sa visokim holesterolom
  • konzumiranje hrane sa niskim sadržajem vlakana
  • imati porodičnu istoriju žučnih kamenaca
  • dijabetes
  • imati određene poremećaje krvi, kao što su anemija srpastih ćelija ili leukemija
  • gubitak težine veoma brzo
  • uzimanje lekova koji sadrže estrogen, kao što su oralni kontraceptivi ili lekovi za hormonsku terapiju
  • imati bolest jetre

Komplikacije

Komplikacije žučnih kamenaca mogu uključivati:

  • Upala žučne kese - Žučni kamen koji se zaglavi u vratu žučne kese može izazvati upalu žučne kese (holecistitis). Holecistitis može izazvati jak bol i groznicu.
  • Blokada zajedničkog žučnog kanala - Žučni kamenci mogu blokirati cevi (kanale) kroz koje žuč teče iz žučne kese ili jetre do tankog creva. Može doći do jakog bola, žutice i infekcije žučnih kanala.
  • Blokada pankreasnog kanala - Pankreasni kanal je cev koja ide od pankreasa i spaja se sa zajedničkim žučnim kanalom neposredno pre ulaska u dvanaestopalačno crevo. Pankreasni sokovi, koji pomažu u varenju, teku kroz pankreasni kanal.
  • Pankreatitis - Žučni kamen može izazvati blokadu pankreasnog kanala, što može dovesti do upale pankreasa (pankreatitisa). Pankreatitis izaziva intenzivan, konstantan bol u stomaku i obično zahteva hospitalizaciju.
  • Rak žučne kese - Ljudi sa istorijom žučnih kamenaca imaju povećan rizik od raka žučne kese. Međutim, rak žučne kese je veoma redak, tako da iako je rizik od raka povećan, verovatnoća raka žučne kese je i dalje veoma mala.
pankreatitis shutterstock_1381662893.jpg
Žučni kamen može izazvati blokadu pankreasnog kanala, što može dovesti do upale pankreasa Foto: Shutterstock

Prevencija

Možete smanjiti rizik od žučnih kamenaca ako:

  • Ne preskačete obroke

Pokušajte da se držite uobičajenog vremena obroka svakog dana. Preskakanje obroka ili post mogu povećati rizik od žučnih kamenaca.

  • Gubite težinu polako

Ako treba da smršate, idite polako. Brz gubitak težine može povećati rizik od žučnih kamenaca. Cilj je da izgubite 0,5 do 1 kilogram nedeljno.

  • Jedite više hrane bogate vlaknima

Uključite više hrane bogate vlaknima u svoju ishranu, kao što su voće, povrće i integralne žitarice.

  • Održavajte zdravu težinu

Gojaznost i prekomerna težina povećavaju rizik od žučnih kamenaca. Potrudite se da postignete zdravu težinu smanjenjem broja kalorija koje unosite i povećanjem fizičke aktivnosti. Kada postignete zdravu težinu, potrudite se da je održite tako što ćete nastaviti sa zdravom ishranom i vežbanjem.

Izvor: Mayoclinic.org/Zdravlje.Kurir.rs

Najbrži načini za ublažavanje bola u žučnoj kesi - Nisu zamena za odlazak kod lekara, ali pomažu

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeSmilje je besmrtni cvet koji čuva jetru, kožu i krvne sudove: Travar otkriva dva moćna recepta
bočica sa uljem od smilja pored njegovih cvetova
IshranaŠta jesti ako imate probleme sa žučnom kesom? Namirnice koje pomažu i one koje škode
mlada žena sedi za stolom okružena svežim, zdravim namirnicama
Saveti stručnjakaKoji su najčešći problemi sa žučnom kesom? Hirurg otkriva upozoravajuće simptome i najbolje načine lečenja
dr Mladen Milošević, hirurg, žučna kesa
BolestiBol u pupku može ukazivati na ovih 5 bolesti: Stručnjak otkriva simtome koje ne smete zanemariti
Doktor opipava stopak žene sa akcentom na pupak