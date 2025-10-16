Slušaj vest

Vaša žučna kesa je mali organ u obliku kruške na desnoj strani abdomena, odmah ispod jetre. Žučna kesa sadrži digestivnu tečnost koja se zove žuč i koja se oslobađa u tanko crevo.

Šta su žučni kamenci?

Kamen u žuči su očvrsnute naslage žuči koje se mogu formirati u vašoj žučnoj kesi. Žuč je digestivna tečnost koja se proizvodi u vašoj jetri i skladišti u žučnoj kesi. Kada jedete, vaša žučna kesa se kontrahuje i prazni žuč u tanko crevo (dvanaestopalačno crevo).

Kamenčići u žuči variraju u veličini od zrna peska do veličine loptice za golf. Neki ljudi razviju samo jedan žučni kamen, dok drugi razviju više žučnih kamenaca istovremeno.

Ljudi koji imaju simptome žučnih kamenaca obično zahtevaju operaciju uklanjanja žučne kese. Kamen u žuči

koji ne izazivaju nikakve znakove i simptome obično ne zahtevaju lečenje.

Simptomi

Žučni kamen može da ne izaziva nikakve znakove ili simptome. Ako se žučni kamen zaglavi u žučnom kanalu i izazove blokadu, nastali znaci i simptomi mogu uključivati:

Iznenadni i brzo intenzivirajući bol u gornjem desnom delu stomaka

Iznenadni i brzo intenzivirajući bol u sredini stomaka, odmah ispod grudne kosti

Bol u leđima između lopatica

Bol u desnom ramenu

Mučnina ili povraćanje

Bol od žučnih kamenaca može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Iznenadni i brzo intenzivirajući bol u gornjem desnom delu stomaka može da bude simptom kamenčića u žuči Foto: Shutterstock

Kada posetiti lekara?

Zakažite pregled kod lekara ako imate bilo kakve znakove ili simptome koji vas brinu.

Potražite hitnu pomoć ako razvijete znake i simptome ozbiljne komplikacije žučnih kamenaca, kao što su:

Bol u stomaku toliko intenzivan da ne možete mirno sedeti ili pronaći udoban položaj

Žutilo vaše kože i beonjča očiju (žutica)

Visoka temperatura sa groznicom Uzroci

Nije jasno šta izaziva stvaranje žučnih kamenaca. Lekari smatraju da žučni kamen može nastati kada:

Vaša žuč sadrži previše holesterola - Normalno, vaša žuč sadrži dovoljno hemikalija da rastvori holesterol koji izlučuje jetra. Ali ako vaša jetra izlučuje više holesterola nego što žuč može da rastvori, višak holesterola može se formirati u kristale i na kraju u kamen.

- Normalno, vaša žuč sadrži dovoljno hemikalija da rastvori holesterol koji izlučuje jetra. Ali ako vaša jetra izlučuje više holesterola nego što žuč može da rastvori, višak holesterola može se formirati u kristale i na kraju u kamen. Vaša žuč sadrži previše bilirubina - Bilirubin je hemikalija koja se proizvodi kada vaše telo razgrađuje crvena krvna zrnca. Određena stanja izazivaju da vaša jetra proizvodi previše bilirubina, uključujući cirozu jetre, infekcije žučnih puteva i određene poremećaje krvi. Višak bilirubina doprinosi stvaranju žučnih kamenaca.

- Bilirubin je hemikalija koja se proizvodi kada vaše telo razgrađuje crvena krvna zrnca. Određena stanja izazivaju da vaša jetra proizvodi previše bilirubina, uključujući cirozu jetre, infekcije žučnih puteva i određene poremećaje krvi. Višak bilirubina doprinosi stvaranju žučnih kamenaca. Vaša žučna kesa se ne prazni pravilno - Ako se vaša žučna kesa ne prazni potpuno ili dovoljno često, žuč može postati veoma koncentrisana, što doprinosi stvaranju kamena u žuči. Vrste žučnih kamenaca

Vrste žučnih kamenaca koje se mogu formirati u žučnoj kesi uključuju:

Holesterolki žučni kamenci. Najčešći tip žučnog kamena, nazvan holesterolki žučni kamen, često je žute boje. Ovi žučni kamenci se uglavnom sastoje od nerastvorenog holesterola, ali mogu sadržati i druge komponente.

Kamenčići u žuči variraju u veličini od zrna peska do veličine loptice za golf Foto: Shutterstock

Pigmentni žučni kamenci. Ovi tamnosmeđi ili crni kamenci se formiraju kada žuč sadrži previše bilirubina.

Faktori rizika

Faktori koji mogu povećati rizik od žučnih kamenaca uključuju:

ženski pol

imati 40 ili više godina

prekomerna težina ili gojaznost

sedentarni način života

trudnoća

konzumiranje hrane sa visokim sadržajem masti

konzumiranje hrane sa visokim holesterolom

konzumiranje hrane sa niskim sadržajem vlakana

imati porodičnu istoriju žučnih kamenaca

dijabetes

imati određene poremećaje krvi, kao što su anemija srpastih ćelija ili leukemija

gubitak težine veoma brzo

uzimanje lekova koji sadrže estrogen, kao što su oralni kontraceptivi ili lekovi za hormonsku terapiju

imati bolest jetre Komplikacije

Komplikacije žučnih kamenaca mogu uključivati:

Upala žučne kese - Žučni kamen koji se zaglavi u vratu žučne kese može izazvati upalu žučne kese (holecistitis). Holecistitis može izazvati jak bol i groznicu.

Žučni kamen koji se zaglavi u vratu žučne kese može izazvati upalu žučne kese (holecistitis). Holecistitis može izazvati jak bol i groznicu. Blokada zajedničkog žučnog kanala - Žučni kamenci mogu blokirati cevi (kanale) kroz koje žuč teče iz žučne kese ili jetre do tankog creva. Može doći do jakog bola, žutice i infekcije žučnih kanala.

Žučni kamenci mogu blokirati cevi (kanale) kroz koje žuč teče iz žučne kese ili jetre do tankog creva. Može doći do jakog bola, žutice i infekcije žučnih kanala. Blokada pankreasnog kanala - Pankreasni kanal je cev koja ide od pankreasa i spaja se sa zajedničkim žučnim kanalom neposredno pre ulaska u dvanaestopalačno crevo. Pankreasni sokovi, koji pomažu u varenju, teku kroz pankreasni kanal.

Pankreasni kanal je cev koja ide od pankreasa i spaja se sa zajedničkim žučnim kanalom neposredno pre ulaska u dvanaestopalačno crevo. Pankreasni sokovi, koji pomažu u varenju, teku kroz pankreasni kanal. Pankreatitis - Žučni kamen može izazvati blokadu pankreasnog kanala, što može dovesti do upale pankreasa (pankreatitisa). Pankreatitis izaziva intenzivan, konstantan bol u stomaku i obično zahteva hospitalizaciju.

- Žučni kamen može izazvati blokadu pankreasnog kanala, što može dovesti do upale pankreasa (pankreatitisa). Pankreatitis izaziva intenzivan, konstantan bol u stomaku i obično zahteva hospitalizaciju. Rak žučne kese - Ljudi sa istorijom žučnih kamenaca imaju povećan rizik od raka žučne kese. Međutim, rak žučne kese je veoma redak, tako da iako je rizik od raka povećan, verovatnoća raka žučne kese je i dalje veoma mala.

Žučni kamen može izazvati blokadu pankreasnog kanala, što može dovesti do upale pankreasa Foto: Shutterstock

Prevencija

Možete smanjiti rizik od žučnih kamenaca ako:

Ne preskačete obroke

Pokušajte da se držite uobičajenog vremena obroka svakog dana. Preskakanje obroka ili post mogu povećati rizik od žučnih kamenaca.

Gubite težinu polako

Ako treba da smršate, idite polako. Brz gubitak težine može povećati rizik od žučnih kamenaca. Cilj je da izgubite 0,5 do 1 kilogram nedeljno.

Jedite više hrane bogate vlaknima

Uključite više hrane bogate vlaknima u svoju ishranu, kao što su voće, povrće i integralne žitarice.

Održavajte zdravu težinu

Gojaznost i prekomerna težina povećavaju rizik od žučnih kamenaca. Potrudite se da postignete zdravu težinu smanjenjem broja kalorija koje unosite i povećanjem fizičke aktivnosti. Kada postignete zdravu težinu, potrudite se da je održite tako što ćete nastaviti sa zdravom ishranom i vežbanjem.