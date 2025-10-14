Slušaj vest

Ovo je prva ovakva intervencija u Srbiji, ali i u regionu. Pacijent se nalazio u operacionoj sali u Belgiji na udaljenosti od oko 1.800 kiometara. U pitanju je muškarac koji ima preko 70 godina, a izvedena je operacija prostate.

Profesor dr Alexandre Motri, načelnik urološkog odeljenja bolnice OLV u Alstu (Belgija) i osnivač čuvene ORSI Akademije, svetski priznatog centra za edukaciju u oblasti minimalno invazivne i robotski asistirane hirurgije, tom prilikom održao je stručno predavanje u amfiteatru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, i objasnio značaj ovakvih robotskih operacija za pacijente ali lekare.

Operišemo pacijente udaljene više hiljada kilometara

Koliko ste do sada uradili robotskih operacija i šta su Vaše kolege mogle da vide?

- Bavimo se robotskom hirurgijom i to radimo već skoro 25 godina. Uradio sam oko 8.000 slučajeva i veoma sam ponosan što sam došao u Beograd da obavim, prvi put u celom regionu, robotsku operaciju. Operisaću iz Beograda pacijenta koji se nalazi u Belgiji.

Profesor je izveo operaciju prostate na pacijentu koji je bio o Belgiji Foto: Kurir/Olivera Marković

Šta ćete Vi raditi ovde, a šta vaše kolege u operacionoj sali u Belgiji?

- U osnovi, robotska hirurgija je ono što nazivamo „master-slave“ telemanipulator. Šta to znači? To znači da na daljinu, pomoću ručica na konzoli, upravljamo robotskim instrumentima koji se nalaze unutar abdomena pacijenta i možemo njima manevrisati u umanjenom obliku, mnogo preciznije. Ovo radimo već dugo direktno pored pacijenta, ali sada, zahvaljujući novim tehnologijama kao što su 4G, Wi-Fi i druge, možemo to da radimo na daljinu. Dakle, operisaću svog pacijenta sa udaljenosti od 1.800 kilometara, sa kašnjenjem od samo 39 milisekundi. Da biste imali bolju predstavu, PlayStation recimo ima kašnjenje od oko 18 milisekundi. Niko to ne primećuje, a ni pri 38 milisekundi nećete to osetiti.

Koje koristi pacijenti imaju od ovakvih operacija?

- Na ovaj način robotska hirurgija će postati dostupnija većem broju pacijenata širom sveta. Moći ćemo da pomažemo mlađim kolegama na daljinu, bez potrebe da putujemo. To nazivamo tele-mentorstvo, ali možemo raditi i tele-obuku. Dakle, razmišljamo da počnemo sa trening centrom u Beogradu, koji bismo povezali sa mojim trening centrom u Belgiji, tako da imamo iste metode obuke svuda u svetu. U Beogradu sam već bio u junu i veoma sam impresioniran kvalitetom koji sam video ovde i mislim da je sada vreme da pređemo na sledeći nivo i uvedemo robotsku hirurgiju i ovde u Beogradu, u Srbiji i u celom regionu.

U planu je otpočinjanje trening centra u Beogradu koji bi bio povezan sa trening centru u Belgiji Foto: Kurir/Olivera Marković

O profesoru Motriju

Prof. dr Aleksandr Motri diplomirao je 1988. godine na Medicinskom fakultetu Katoličkog univerziteta u Levenu, Belgija. Nakon što je 1994. završio specijalizaciju na Univerzitetu Johanes Gutenberg u Majncu (Nemačka), postao je član stručnog osoblja te bolnice, gde je radio do 1996. godine. Kako bi dodatno unapredio svoje laparoskopske veštine, završio je specijalistički program na Univerzitetu Vašington u Sent Luisu (Misuri, SAD). Od 1996. godine radi kao urolog u bolnici OLV u Alstu, Belgija. Dana 5. decembra 2011. uspešno je odbranio doktorsku disertaciju na Univerzitetu Sarland u Homburgu (Nemačka).

Njegova glavna oblast interesovanja su urološka onkologija i minimalno invazivna hirurgija. Još 2001. godine bio je među prvima koji su započeli sa robotski asistiranim operacijama i do danas je izveo više hiljada takvih procedura. Kao pionir u ovoj oblasti, razvio je brojne važne tehnike i najbolje prakse koje su usvojili stručnjaci širom sveta.

Uveo je laparoskopsku i robotsku hirurgiju u svoje odeljenje, a pod njegovim vođstvom bolnica OLV postala je centar ekspertske robotske hirurgije, sa više od 650 robotskih operacija godišnje. Godine 2010. dr Motri osnovao je Orsi Akademiju, multidisciplinarni centar za obuku i stručnost u oblasti minimalno invazivne hirurgije.

Prof. dr Motri veoma je aktivan u naučnoj zajednici. Autor je brojnih naučnih radova i redovno učestvuje na kongresima kroz direktne prenose operacija, majstorske kurseve i predavanja o najnovijim dostignućima. Takođe, obavlja funkciju naučnog direktora ERUS kongresa i Globalnih kongresa o raku prostate (Prosca).

On je osnivač i prvi predsednik Sekcije za robotsku urologiju Evropskog udruženja urologa (ERUS), kao i bivši predsednik Belgijskog udruženja za laparoskopsku urologiju (BLUG). Takođe je jedan od osnivača i bivši predsednik Društva robotskih hirurga (SRS).

Gostujući je profesor na Univerzitetu Sarland u Homburgu (Nemačka), Globalnom institutu za robotsku hirurgiju pri bolnici Florida Hospital (Orlando, SAD), Univerzitetu u Gentu (Belgija) i Katoličkom univerzitetu u Levenu (Belgija).

