devojka pod stresom se drži rukama za glavu/ispis na tabli dijabetes

Život sa dijabetesom podrazumeva stalno praćenje nivoa šećera u krvi, ishrane i navika. Ipak, postoji jedan tihi faktor koji se često zanemaruje – stres. Bilo da je reč o emocionalnom stresu zbog posla i odnosa ili fizičkom stresu izazvanom bolešću i nedostatkom sna, on može ozbiljno poremetiti ravnotežu šećera u krvi i otežati kontrolu dijabetesa.

Doktorka Puđi Pilaj, internista u bolnici u Bengaluruu objasnila je na koji način stres direktno utiče na dijabetes i dala korisne savete za njegovu bolju kontrolu.

Kako stres utiče na nivo šećera u krvi?

Kada smo pod stresom, telo ulazi u tzv. „bori se ili beži“ stanje. Tada se oslobađaju hormoni poput kortizola i adrenalina, koji povećavaju nivo šećera u krvi da bi organizmu obezbedili brzu energiju. Kod osoba sa dijabetesom ovaj prirodni odgovor postaje problematičan zbog sledećih razloga:

povećava se insulinska rezistencija, pa ćelije teže apsorbuju glukozu;

nivo šećera naglo raste, čak i bez unosa hrane;

stres pogađa i tip 1 i tip 2 dijabetesa, što dodatno otežava kontrolu bolesti. Emocionalni i fizički stres – kako različito utiču na dijabetes

Dr Pilaj je objasnila da i emocionalni i fizički stres utiču na dijabetes, ali na različite načine.

Emocionalni stres - Pritisak na poslu, finansijske brige, konflikti ili anksioznost mogu izazvati produženo lučenje kortizola. To dovodi do dužeg zadržavanja povišenog šećera u krvi, povećane želje za hranom, emocionalnog prejedanja i narušene rutine.

Pritisak na poslu, finansijske brige, konflikti ili anksioznost mogu izazvati produženo lučenje kortizola. To dovodi do dužeg zadržavanja povišenog šećera u krvi, povećane želje za hranom, emocionalnog prejedanja i narušene rutine. Fizički stres - Bolest, povreda, nedostatak sna ili operacija takođe mogu izazvati porast šećera u krvi. Telo tada oslobađa stresne hormone kako bi se izborilo sa opterećenjem, što dodatno smanjuje osetljivost na insulin.

Stres izaziva anksioznost i depresiju, koje dodatno otežavaju kontrolu dijabetesa

Začarani krug stresa i dijabetesa

Dr Pilaj napominje da stres ne samo da povećava nivo šećera, već i:

remeti zdrave navike u ishrani i dovodi do prejedanja ili loših izbora hrane;

smanjuje motivaciju za fizičku aktivnost, čime se pogoršava insulinska rezistencija;

narušava san, što dodatno utiče na metabolizam šećera;

izaziva anksioznost i depresiju, koje dodatno otežavaju kontrolu dijabetesa.

- Nekontrolisani stres može dovesti i do povišenog pritiska, gojenja i hronične upale, čime raste rizik od komplikacija dijabetesa kao što su neuropatija, oštećenje bubrega i srčani problemi - dodaje ona.

Saveti kako da smanjite stres i poboljšate kontrolu šećera

Evo nekoliko naučno potvrđenih i stručnih preporuka koje pomažu da istovremeno kontrolišete stres i dijabetes:

Redovno se krećite

Fizička aktivnost smanjuje nivo kortizola i poboljšava osetljivost na insulin. Ne morate vežbati naporno – dovoljno je 20 do 30 minuta šetnje, joge ili vežbi istezanja dnevno da umirite um i stabilizujete šećer.

Dišite duboko i vežbajte svesnost

Sporo, duboko disanje, vođene meditacije ili samo nekoliko minuta mira dnevno mogu znatno smanjiti nivo stresnih hormona.

Održavajte zdrav ritam spavanja

Težite ka sedam do osam sati kvalitetnog sna svake noći. Nedostatak sna povećava kortizol i otežava kontrolu šećera u krvi.

Jedite u redovnim intervalima

Preskakanje obroka ili neredovna ishrana dodatno opterećuju telo i izazivaju nagle skokove glukoze. Uključite u ishranu namirnice bogate vlaknima, nemasne proteine, integralne žitarice i zdrave masti.

Razgovarajte o onome što vas muči

Deljenje osećanja sa prijateljem, grupom podrške ili terapeutom može smanjiti emocionalno opterećenje i poboljšati sposobnost suočavanja sa stresom.

Stres može da poremeti osetljivost na insulin i kontrolu šećera

Ako primetite da stres uporno utiče na vaš šećer u krvi, uprkos promenama u načinu života, obavezno razgovarajte sa lekarom ili psihologom. Stručna pomoć, terapija ili programi za upravljanje stresom mogu značajno poboljšati i mentalno i fizičko zdravlje.

Često pstavljana pitanja

Može li stres podići šećer u krvi čak i ako se zdravo hranim? - Da. Stres pokreće lučenje hormona poput kortizola, koji povećavaju nivo glukoze u krvi bez obzira na ishranu.

Da. Stres pokreće lučenje hormona poput kortizola, koji povećavaju nivo glukoze u krvi bez obzira na ishranu. Da li stres utiče i na tip 1 i na tip 2 dijabetesa? - Apsolutno. U oba tipa stres može da poremeti osetljivost na insulin i kontrolu šećera.

Apsolutno. U oba tipa stres može da poremeti osetljivost na insulin i kontrolu šećera. Koliko brzo stres može da povisi šećer u krvi? - Vrlo brzo – u roku od nekoliko minuta tokom akutnog stresa, dok hronični stres može dovesti do stalno povišenih vrednosti.