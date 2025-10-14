Kako stres utiče na dijabetes? Stručnjaci daju 5 saveta kako da ga ublažite
Život sa dijabetesom podrazumeva stalno praćenje nivoa šećera u krvi, ishrane i navika. Ipak, postoji jedan tihi faktor koji se često zanemaruje – stres. Bilo da je reč o emocionalnom stresu zbog posla i odnosa ili fizičkom stresu izazvanom bolešću i nedostatkom sna, on može ozbiljno poremetiti ravnotežu šećera u krvi i otežati kontrolu dijabetesa.
Doktorka Puđi Pilaj, internista u bolnici u Bengaluruu objasnila je na koji način stres direktno utiče na dijabetes i dala korisne savete za njegovu bolju kontrolu.
Kako stres utiče na nivo šećera u krvi?
Kada smo pod stresom, telo ulazi u tzv. „bori se ili beži“ stanje. Tada se oslobađaju hormoni poput kortizola i adrenalina, koji povećavaju nivo šećera u krvi da bi organizmu obezbedili brzu energiju. Kod osoba sa dijabetesom ovaj prirodni odgovor postaje problematičan zbog sledećih razloga:
- povećava se insulinska rezistencija, pa ćelije teže apsorbuju glukozu;
- nivo šećera naglo raste, čak i bez unosa hrane;
- stres pogađa i tip 1 i tip 2 dijabetesa, što dodatno otežava kontrolu bolesti.
Emocionalni i fizički stres – kako različito utiču na dijabetes
Dr Pilaj je objasnila da i emocionalni i fizički stres utiču na dijabetes, ali na različite načine.
- Emocionalni stres - Pritisak na poslu, finansijske brige, konflikti ili anksioznost mogu izazvati produženo lučenje kortizola. To dovodi do dužeg zadržavanja povišenog šećera u krvi, povećane želje za hranom, emocionalnog prejedanja i narušene rutine.
- Fizički stres - Bolest, povreda, nedostatak sna ili operacija takođe mogu izazvati porast šećera u krvi. Telo tada oslobađa stresne hormone kako bi se izborilo sa opterećenjem, što dodatno smanjuje osetljivost na insulin.
Začarani krug stresa i dijabetesa
Dr Pilaj napominje da stres ne samo da povećava nivo šećera, već i:
- remeti zdrave navike u ishrani i dovodi do prejedanja ili loših izbora hrane;
- smanjuje motivaciju za fizičku aktivnost, čime se pogoršava insulinska rezistencija;
- narušava san, što dodatno utiče na metabolizam šećera;
- izaziva anksioznost i depresiju, koje dodatno otežavaju kontrolu dijabetesa.
- Nekontrolisani stres može dovesti i do povišenog pritiska, gojenja i hronične upale, čime raste rizik od komplikacija dijabetesa kao što su neuropatija, oštećenje bubrega i srčani problemi - dodaje ona.
Saveti kako da smanjite stres i poboljšate kontrolu šećera
Evo nekoliko naučno potvrđenih i stručnih preporuka koje pomažu da istovremeno kontrolišete stres i dijabetes:
- Redovno se krećite
Fizička aktivnost smanjuje nivo kortizola i poboljšava osetljivost na insulin. Ne morate vežbati naporno – dovoljno je 20 do 30 minuta šetnje, joge ili vežbi istezanja dnevno da umirite um i stabilizujete šećer.
- Dišite duboko i vežbajte svesnost
Sporo, duboko disanje, vođene meditacije ili samo nekoliko minuta mira dnevno mogu znatno smanjiti nivo stresnih hormona.
- Održavajte zdrav ritam spavanja
Težite ka sedam do osam sati kvalitetnog sna svake noći. Nedostatak sna povećava kortizol i otežava kontrolu šećera u krvi.
- Jedite u redovnim intervalima
Preskakanje obroka ili neredovna ishrana dodatno opterećuju telo i izazivaju nagle skokove glukoze. Uključite u ishranu namirnice bogate vlaknima, nemasne proteine, integralne žitarice i zdrave masti.
- Razgovarajte o onome što vas muči
Deljenje osećanja sa prijateljem, grupom podrške ili terapeutom može smanjiti emocionalno opterećenje i poboljšati sposobnost suočavanja sa stresom.
Ako primetite da stres uporno utiče na vaš šećer u krvi, uprkos promenama u načinu života, obavezno razgovarajte sa lekarom ili psihologom. Stručna pomoć, terapija ili programi za upravljanje stresom mogu značajno poboljšati i mentalno i fizičko zdravlje.
Često pstavljana pitanja
- Može li stres podići šećer u krvi čak i ako se zdravo hranim? - Da. Stres pokreće lučenje hormona poput kortizola, koji povećavaju nivo glukoze u krvi bez obzira na ishranu.
- Da li stres utiče i na tip 1 i na tip 2 dijabetesa? - Apsolutno. U oba tipa stres može da poremeti osetljivost na insulin i kontrolu šećera.
- Koliko brzo stres može da povisi šećer u krvi? - Vrlo brzo – u roku od nekoliko minuta tokom akutnog stresa, dok hronični stres može dovesti do stalno povišenih vrednosti.
Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs
10 saveta za dobru ishranu kod dijabetesa: Sledite ove korake, a vaš organizam vam biti zahvalan