Život sa dijabetesom podrazumeva stalno praćenje nivoa šećera u krvi, ishrane i navika. Ipak, postoji jedan tihi faktor koji se često zanemaruje – stres. Bilo da je reč o emocionalnom stresu zbog posla i odnosa ili fizičkom stresu izazvanom bolešću i nedostatkom sna, on može ozbiljno poremetiti ravnotežu šećera u krvi i otežati kontrolu dijabetesa.

Doktorka Puđi Pilaj, internista u bolnici u Bengaluruu objasnila je na koji način stres direktno utiče na dijabetes i dala korisne savete za njegovu bolju kontrolu. 

Kako stres utiče na nivo šećera u krvi? 

Kada smo pod stresom, telo ulazi u tzv. „bori se ili beži“ stanje. Tada se oslobađaju hormoni poput kortizola i adrenalina, koji povećavaju nivo šećera u krvi da bi organizmu obezbedili brzu energiju. Kod osoba sa dijabetesom ovaj prirodni odgovor postaje problematičan zbog sledećih razloga:

  • povećava se insulinska rezistencija, pa ćelije teže apsorbuju glukozu;
  • nivo šećera naglo raste, čak i bez unosa hrane;
  • stres pogađa i tip 1 i tip 2 dijabetesa, što dodatno otežava kontrolu bolesti.

Emocionalni i fizički stres – kako različito utiču na dijabetes

Dr Pilaj je objasnila da i emocionalni i fizički stres utiču na dijabetes, ali na različite načine.

  • Emocionalni stres Pritisak na poslu, finansijske brige, konflikti ili anksioznost mogu izazvati produženo lučenje kortizola. To dovodi do dužeg zadržavanja povišenog šećera u krvi, povećane želje za hranom, emocionalnog prejedanja i narušene rutine.
  • Fizički stres - Bolest, povreda, nedostatak sna ili operacija takođe mogu izazvati porast šećera u krvi. Telo tada oslobađa stresne hormone kako bi se izborilo sa opterećenjem, što dodatno smanjuje osetljivost na insulin.
stres.jpg
Stres izaziva anksioznost i depresiju, koje dodatno otežavaju kontrolu dijabetesa Foto: Kurir

Začarani krug stresa i dijabetesa

Dr Pilaj napominje da stres ne samo da povećava nivo šećera, već i:

  • remeti zdrave navike u ishrani i dovodi do prejedanja ili loših izbora hrane;
  • smanjuje motivaciju za fizičku aktivnost, čime se pogoršava insulinska rezistencija;
  • narušava san, što dodatno utiče na metabolizam šećera;
  • izaziva anksioznost i depresiju, koje dodatno otežavaju kontrolu dijabetesa.

- Nekontrolisani stres može dovesti i do povišenog pritiska, gojenja i hronične upale, čime raste rizik od komplikacija dijabetesa kao što su neuropatija, oštećenje bubrega i srčani problemi - dodaje ona.

Saveti kako da smanjite stres i poboljšate kontrolu šećera

Evo nekoliko naučno potvrđenih i stručnih preporuka koje pomažu da istovremeno kontrolišete stres i dijabetes:

  • Redovno se krećite

Fizička aktivnost smanjuje nivo kortizola i poboljšava osetljivost na insulin. Ne morate vežbati naporno – dovoljno je 20 do 30 minuta šetnje, joge ili vežbi istezanja dnevno da umirite um i stabilizujete šećer.

  • Dišite duboko i vežbajte svesnost

Sporo, duboko disanje, vođene meditacije ili samo nekoliko minuta mira dnevno mogu znatno smanjiti nivo stresnih hormona.

  • Održavajte zdrav ritam spavanja

Težite ka sedam do osam sati kvalitetnog sna svake noći. Nedostatak sna povećava kortizol i otežava kontrolu šećera u krvi.

  • Jedite u redovnim intervalima

Preskakanje obroka ili neredovna ishrana dodatno opterećuju telo i izazivaju nagle skokove glukoze. Uključite u ishranu namirnice bogate vlaknima, nemasne proteine, integralne žitarice i zdrave masti.

  • Razgovarajte o onome što vas muči

Deljenje osećanja sa prijateljem, grupom podrške ili terapeutom može smanjiti emocionalno opterećenje i poboljšati sposobnost suočavanja sa stresom.

žena meri šećer u krvi kućnim aparatom, koncept dijabetes
Stres može da poremeti osetljivost na insulin i kontrolu šećera Foto: Shutterstock

Ako primetite da stres uporno utiče na vaš šećer u krvi, uprkos promenama u načinu života, obavezno razgovarajte sa lekarom ili psihologom. Stručna pomoć, terapija ili programi za upravljanje stresom mogu značajno poboljšati i mentalno i fizičko zdravlje.

Često pstavljana pitanja

  • Može li stres podići šećer u krvi čak i ako se zdravo hranim? - Da. Stres pokreće lučenje hormona poput kortizola, koji povećavaju nivo glukoze u krvi bez obzira na ishranu.
  • Da li stres utiče i na tip 1 i na tip 2 dijabetesa? - Apsolutno. U oba tipa stres može da poremeti osetljivost na insulin i kontrolu šećera.
  • Koliko brzo stres može da povisi šećer u krvi? - Vrlo brzo – u roku od nekoliko minuta tokom akutnog stresa, dok hronični stres može dovesti do stalno povišenih vrednosti.

