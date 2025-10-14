Slušaj vest

Prof. dr Ivana Milošević, gastroenterohepatolog govori o najčešćim problemima koje virus hepatitisa C izaziva, kao i kako se postavlja dijagnoza i sprovodi savremeno lečenje.

- Hepatitis C je zapaljenje jetre izazvano virusom hepatitisa C (HCV). Oštećuje ćelije jetre i dovodi do hroničnog zapaljenja, razvoja fibroze (ožiljnog tkiva), a zatim i težih komplikacija poput ciroze i karcinoma jetre. Virus se prenosi putem krvi – deljenjem igala i pribora za injektiranje droga, transfuzijom krvi ili medicinskim zahvatima pre uvođenja obavezne kontrole krvi (u Srbiji pre 1993), kao i korišćenjem nesterilnih instrumenata za tetoviranje, pirsing ili stomatološke intervencije – objasnila je prof. dr Ivana Milošević, infektolog, gastroenterohepatolog, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, zamenica direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS.

Seksualni prenos je redak, dok se prenos sa majke na dete tokom porođaja dešava u oko pet do šest odsto slučajeva. U razvijenim zemljama infekcija se najčešće povezuje sa intravenskom zloupotrebom narkotika, a u nerazvijenim i sa nesterilnim medicinskim procedurama.

Komplikacije i simptomi nelečenog hepatitisa C

Oko 20 do 25 odsto zaraženih razvija akutni hepatitis i spontano eliminiše virus, dok kod 75 do 80 odsto infekcija prelazi u hroničnu formu. Bolest dugo protiče bez simptoma, ali može izazvati umor, nesanicu i osećaj pritiska pod desnim rebarnim lukom.

- Kod 20 do 30 odsto obolelih, nakon 20 do 30 godina, razvija se ciroza, a kod nekih i rak jetre. Taj period je kraći kod gojaznih osoba, onih koji konzumiraju alkohol ili droge, kao i kod koinfekcije HIV-om ili hepatitisom B. Komplikacije ciroze uključuju ascites (nakupljanje tečnosti u trbuhu), proširene vene jednjaka koje mogu krvariti i hepatičnu encefalopatiju (oštećenje mozga usled toksina koje jetra ne može da ukloni).

Nelečena HCV infekcija povećava i rizik od metaboličkih, kardiovaskularnih i bubrežnih oboljenja.

Hepatitis C je zapaljenje jetre izazvano HCV-om koje oštećuje ćelije jetre i može dovesti do ciroze Foto: Shutterstock

Postavljanje dijagnoze i terapije

Praćenje obuhvata klinički pregled, laboratorijske testove i procenu oštećenja jetre. Najvažniji pokazatelji su jetreni enzimi (ALT, AST), albumini, protrombinsko vreme i količina virusa u krvi (HCV RNK). Oštećenje jetre definiše stepen fibroze, koji se određuje neinvazivno – elastografijom (FibroScan) ili testovima iz krvi.

-Kod osoba sa cirozom potreban je ultrazvuk jetre svakih 6 meseci, uz određivanje tumorskog markera AFP radi ranog otkrivanja karcinoma.

Profesorka Milošević naglašava da je testiranje prva i osnovna mera prevencije.

- Za hepatitis B postoji vakcina i u Srbiji se vakcinišu sva novorođena deca. Nažalost, vakcina za hepatitis C ne postoji, te je od ogromnog značaja izbegavanje rizika, ali i testiranje sa ciljem da se nepoznata HCV infekcija otkrije što ranije. Savet svih vodećih svetskih udruženja koja se bave bolestima jetre je da se svi odrasli barem jednom u životu testiraju ne samo na hepatitis C nego i na hepatitis B, a za osobe koje su u riziku, to testiranje treba da bude i više puta u životu - rekla je prof. dr Milošević.

Najefikasnije terapije u Srbiji za hepatitis - U Srbiji su dostupni savremeni pangenotipski direktno delujući antivirusni lekovi (DAA), koji omogućavaju izlečenje u više od 95 odsto slučajeva. Pangenotipski znači da deluju na sve varijante – genotipove virusa – istakla je naša sagovornica.

Terapija traje 8 do 12 nedelja, jednostavna je (u obliku tableta, jednom dnevno) i predstavlja pravu revoluciju u lečenju ove bolesti. Samo u Klinici za infektivne i tropske bolesti savremenu terapiju je dobilo 1.400 ljudi.

U Srbiji su dostupni savremeni DAA lekovi koji izleče više od 95% slučajeva hepatitisa C Foto: Shutterstock

Kako terapija fukcioniše? DAA lekovi postižu negativnu HCV RNK i prekidaju oštećenje jetre. Antitela ostaju pozitivna (anti-HCV +), ali pacijent više nije zarazan.

Neželjena dejstva terapije

Važno je sprovesti lečenje što ranije, pre razvoja ciroze. Terapija se uglavnom odlično podnosi – neželjeni efekti su blagi i prolazni, najčešće umor, glavobolja, nesanica ili mučnina.

- Ozbiljnije reakcije su retke i obično posledica interakcija sa drugim lekovima, zbog čega se pre početka terapije detaljno proverava kombinacija lekova koje pacijent već uzima, a po potrebi menja tokom terapije – naglasila je prof. dr Milošević.

Da li hepatitis C može da se vrati nakon izlečenja?

Izlečena HCV infekcija ne znači da posle nje ostaje imunitet – moguća je nova infekcija ako osoba ponovo dođe u kontakt sa virusom. Zbog toga je važno trajno usvojiti bezbedno ponašanje. Takođe se preporučuje održavanje zdrave telesne težine, fizička aktivnost i izbegavanje alkohola i lekova koji oštećuju jetru.

Promena životnih navika od ključnog je značaja

Iako terapija efikasno uklanja virus, zdravlje jetre zavisi od načina života. Potrebno je u potpunosti izbegavati alkohol, hraniti se uravnoteženo (povrće, voće, riba, integralne žitarice), održavati normalnu telesnu težinu i redovno kontrolisati jetru ultrazvukom.

- Osobe koje su se izlečile od hepatitisa C mogu voditi potpuno normalan život, ali je važno da nastave da brinu o svom telesnom, mentalnom i socijalnom zdravlju – jer je to suština istinskog oporavka - rekla je naša sagovornica za kraj.

