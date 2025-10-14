Kada se poremeti ravnoteža mikrobioma na temenu, mogu nastati upale, oslabljeni folikuli, perut, pa čak i proređivanje ili opadanje kose

Kada razmišljamo o opadanju kose, obično za to okrivimo genetiku, stres ili hormone. Međutim, postoji još jedan tihi uzrok koji sve više privlači pažnju stručnjaka – mikrobiom temena glave.

Baš kao i naša creva, i teme poseduje jedinstvenu zajednicu bakterija i gljivica koje čuvaju zdravlje kože glave i korena kose. Kada se ta ravnoteža poremeti, mogu nastati upale, oslabljeni folikuli, perut, pa čak i proređivanje ili opadanje kose.

Šta je mikrobiom temena glave?

Doktor Pravin Banodkar, dermatolog u Mumbaju, objašnjava da mikrobiom temena čine mikroorganizmi koji prirodno žive na površini kože. Oni pomažu da se:

reguliše pH vrednost temena,

uravnoteži proizvodnja sebuma (ulja)

spreči prekomerno razmnožavanje štetnih mikroba

održi pravilno funkcionisanje folikula dlake

- Zdrav mikrobiom znači i jaču, otporniju kosu. Kada se ta ravnoteža poremeti – zbog loših navika, nakupljenih proizvoda za kosu ili infekcija – problemi počinju da se pojavljuju - objašnjava dr Banodkar.

Nezdravo teme remeti ciklus rasta kose, što dovodi do njenog ranijeg opadanja Foto: Shutterstock

Kako nezdrav mikrobiom može da dovede do opadanja kose?

Doktor Banodkar ističe da postoji više načina na koje narušena mikrobiološka ravnoteža može izazvati gubitak kose:

Upala: Višak štetnih bakterija ili gljivica može izazvati zapaljenje kože glave, oštetiti folikule i zaustaviti rast kose.

Višak štetnih bakterija ili gljivica može izazvati zapaljenje kože glave, oštetiti folikule i zaustaviti rast kose. Začepljeni folikuli: Nakupljena prljavština i višak sebuma hrane loše mikroorganizme i blokiraju dotok kiseonika do korena.

Nakupljena prljavština i višak sebuma hrane loše mikroorganizme i blokiraju dotok kiseonika do korena. Oslabljen koren dlake: Nezdravo teme remeti ciklus rasta kose, što dovodi do njenog ranijeg opadanja.

Nezdravo teme remeti ciklus rasta kose, što dovodi do njenog ranijeg opadanja. Perut i dermatitis: Stanja poput seboreičnog dermatitisa narušavaju zdravlje temena i često se javljaju zajedno s opadanjem kose. Znaci da je vaš mikrobiom izvan ravnoteže

Obratite pažnju na sledeće simptome koji mogu ukazivati na to da je mikrobiom vašeg temena narušen:

stalna perut ili ljuspice

svrab i nelagodnost

preterano masno ili suvo teme

neprijatan, ustajao miris kože glave

iznenadan ili neujednačen gubitak kose

sitne bubuljice ili akne na temenu

- Ovi znaci pokazuju da je zaštitni ekosistem vašeg temena pod stresom - upozorava dr Banodkar.

Koristite blage šampone bez sulfata i izbegavajte teške silikone Foto: Shutterstock

Kako ponovo uspostaviti ravnotežu mikrobioma temena?

Prema rečima dr Banodkara, zdrav mikrobiom se ne postiže ekstremnim tretmanima. Dovoljno je da u rutinu uvedete nekoliko jednostavnih, ali efikasnih navika:

Birajte prave preparate za kosu

Koristite blage šampone bez sulfata i izbegavajte teške silikone. Jednom nedeljno temeljno operite kosu kako biste uklonili naslage proizvoda.

Podržite teme pravilnom ishranom

U ishranu uključite namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama, cinkom, vitaminima A, D i E, kao i probiotike – oni hrane zdravu mikrofloru iznutra.

Ne preterujte sa pranjem kose

Dovoljno je prati kosu dva do tri puta nedeljno, osim ako se mnogo znojite ili koristite mnogo proizvoda za stilizovanje.

Masirajte teme svakog dana

Blaga masaža temena poboljšava cirkulaciju i ravnomerno raspoređuje prirodna ulja, čime se sprečava disbalans mikroorganizama.

Ograničite upotrebu toplote i zatezanje kose

Izbegavajte visoke temperature pri feniranju i frizure koje podrazumevaju jako zatezanje kose kako biste zaštitili folikule od oštećenja i smanjili opadanje.

Izbegavajte visoke temperature pri feniran kako biste zaštitili folikule od oštećenja i smanjili opadanje Foto: Shutterstock

Mikrobiom temena ima daleko veći uticaj na zdravlje vaše kose nego što većina ljudi misli. Kada se ta osetljiva ravnoteža poremeti, posledice se mogu videti u vidu upala, nakupljanja nečistoća i oštećenih folikula – što sve vodi gubitku kose. Uz pravilnu negu, odgovarajuće preparate i zdrave navike, možete vratiti ravnotežu svom temenu i podstaći rast jake i zdrave kose.

Često postavljana pitanja Može li obnova mikrobioma temena pomoći ponovnom rastu kose?

Da. Vraćanje mikrobioma u ravnotežu smanjuje upalu i može podstaći rast kose, naročito ako je gubitak povezan sa stanjem temena.

Obratite pažnju na perut, svrab, masnoću, suvoću, neprijatan miris ili pojačano opadanje kose.

Mogu pomoći, ali efekat zavisi od uzroka disbalansa i redovnosti primene.