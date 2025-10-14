Slušaj vest

Kada razmišljamo o opadanju kose, obično za to okrivimo genetiku, stres ili hormone. Međutim, postoji još jedan tihi uzrok koji sve više privlači pažnju stručnjaka – mikrobiom temena glave.

Baš kao i naša creva, i teme poseduje jedinstvenu zajednicu bakterija i gljivica koje čuvaju zdravlje kože glave i korena kose. Kada se ta ravnoteža poremeti, mogu nastati upale, oslabljeni folikuli, perut, pa čak i proređivanje ili opadanje kose.

Šta je mikrobiom temena glave?

Doktor Pravin Banodkar, dermatolog u Mumbaju, objašnjava da mikrobiom temena čine mikroorganizmi koji prirodno žive na površini kože. Oni pomažu da se:

  • reguliše pH vrednost temena,
  • uravnoteži proizvodnja sebuma (ulja)
  • spreči prekomerno razmnožavanje štetnih mikroba
  • održi pravilno funkcionisanje folikula dlake

- Zdrav mikrobiom znači i jaču, otporniju kosu. Kada se ta ravnoteža poremeti – zbog loših navika, nakupljenih proizvoda za kosu ili infekcija – problemi počinju da se pojavljuju - objašnjava dr Banodkar.

folikul dlake dermatolog shutterstock_2268556733.jpg
Nezdravo teme remeti ciklus rasta kose, što dovodi do njenog ranijeg opadanja Foto: Shutterstock

Kako nezdrav mikrobiom može da dovede do opadanja kose?

Doktor Banodkar ističe da postoji više načina na koje narušena mikrobiološka ravnoteža može izazvati gubitak kose:

  • Upala: Višak štetnih bakterija ili gljivica može izazvati zapaljenje kože glave, oštetiti folikule i zaustaviti rast kose.
  • Začepljeni folikuli: Nakupljena prljavština i višak sebuma hrane loše mikroorganizme i blokiraju dotok kiseonika do korena.
  • Oslabljen koren dlake: Nezdravo teme remeti ciklus rasta kose, što dovodi do njenog ranijeg opadanja.
  • Perut i dermatitis: Stanja poput seboreičnog dermatitisa narušavaju zdravlje temena i često se javljaju zajedno s opadanjem kose.

Znaci da je vaš mikrobiom izvan ravnoteže

Obratite pažnju na sledeće simptome koji mogu ukazivati na to da je mikrobiom vašeg temena narušen:

  • stalna perut ili ljuspice
  • svrab i nelagodnost
  • preterano masno ili suvo teme
  • neprijatan, ustajao miris kože glave
  • iznenadan ili neujednačen gubitak kose
  • sitne bubuljice ili akne na temenu

- Ovi znaci pokazuju da je zaštitni ekosistem vašeg temena pod stresom - upozorava dr Banodkar.

devojka-kosa-pranje-kose-sampon.jpg
Koristite blage šampone bez sulfata i izbegavajte teške silikone Foto: Shutterstock

Kako ponovo uspostaviti ravnotežu mikrobioma temena?

Prema rečima dr Banodkara, zdrav mikrobiom se ne postiže ekstremnim tretmanima. Dovoljno je da u rutinu uvedete nekoliko jednostavnih, ali efikasnih navika:

  • Birajte prave preparate za kosu

Koristite blage šampone bez sulfata i izbegavajte teške silikone. Jednom nedeljno temeljno operite kosu kako biste uklonili naslage proizvoda.

  • Podržite teme pravilnom ishranom

U ishranu uključite namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama, cinkom, vitaminima A, D i E, kao i probiotike – oni hrane zdravu mikrofloru iznutra.

  • Ne preterujte sa pranjem kose

Dovoljno je prati kosu dva do tri puta nedeljno, osim ako se mnogo znojite ili koristite mnogo proizvoda za stilizovanje.

  • Masirajte teme svakog dana

Blaga masaža temena poboljšava cirkulaciju i ravnomerno raspoređuje prirodna ulja, čime se sprečava disbalans mikroorganizama.

  • Ograničite upotrebu toplote i zatezanje kose

Izbegavajte visoke temperature pri feniranju i frizure koje podrazumevaju jako zatezanje kose kako biste zaštitili folikule od oštećenja i smanjili opadanje.

devojka u crvenoj majci u kupatilu suši kosu fenom
Izbegavajte visoke temperature pri feniran kako biste zaštitili folikule od oštećenja i smanjili opadanje Foto: Shutterstock

Mikrobiom temena ima daleko veći uticaj na zdravlje vaše kose nego što većina ljudi misli. Kada se ta osetljiva ravnoteža poremeti, posledice se mogu videti u vidu upala, nakupljanja nečistoća i oštećenih folikula – što sve vodi gubitku kose. Uz pravilnu negu, odgovarajuće preparate i zdrave navike, možete vratiti ravnotežu svom temenu i podstaći rast jake i zdrave kose.

Često postavljana pitanja

  • Može li obnova mikrobioma temena pomoći ponovnom rastu kose?
    Da. Vraćanje mikrobioma u ravnotežu smanjuje upalu i može podstaći rast kose, naročito ako je gubitak povezan sa stanjem temena.
  • Kako da prepoznam da moj mikrobiom nije u balansu?
    Obratite pažnju na perut, svrab, masnoću, suvoću, neprijatan miris ili pojačano opadanje kose.
  • Da li probiotski preparati za teme stvarno deluju?
    Mogu pomoći, ali efekat zavisi od uzroka disbalansa i redovnosti primene.

Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs

