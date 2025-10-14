Mogu li problemi sa kožom glave izazvati opadanje kose? Dermatolog savetuje kako sačuvati zdravlje temena
Kada razmišljamo o opadanju kose, obično za to okrivimo genetiku, stres ili hormone. Međutim, postoji još jedan tihi uzrok koji sve više privlači pažnju stručnjaka – mikrobiom temena glave.
Baš kao i naša creva, i teme poseduje jedinstvenu zajednicu bakterija i gljivica koje čuvaju zdravlje kože glave i korena kose. Kada se ta ravnoteža poremeti, mogu nastati upale, oslabljeni folikuli, perut, pa čak i proređivanje ili opadanje kose.
Šta je mikrobiom temena glave?
Doktor Pravin Banodkar, dermatolog u Mumbaju, objašnjava da mikrobiom temena čine mikroorganizmi koji prirodno žive na površini kože. Oni pomažu da se:
- reguliše pH vrednost temena,
- uravnoteži proizvodnja sebuma (ulja)
- spreči prekomerno razmnožavanje štetnih mikroba
- održi pravilno funkcionisanje folikula dlake
- Zdrav mikrobiom znači i jaču, otporniju kosu. Kada se ta ravnoteža poremeti – zbog loših navika, nakupljenih proizvoda za kosu ili infekcija – problemi počinju da se pojavljuju - objašnjava dr Banodkar.
Kako nezdrav mikrobiom može da dovede do opadanja kose?
Doktor Banodkar ističe da postoji više načina na koje narušena mikrobiološka ravnoteža može izazvati gubitak kose:
- Upala: Višak štetnih bakterija ili gljivica može izazvati zapaljenje kože glave, oštetiti folikule i zaustaviti rast kose.
- Začepljeni folikuli: Nakupljena prljavština i višak sebuma hrane loše mikroorganizme i blokiraju dotok kiseonika do korena.
- Oslabljen koren dlake: Nezdravo teme remeti ciklus rasta kose, što dovodi do njenog ranijeg opadanja.
- Perut i dermatitis: Stanja poput seboreičnog dermatitisa narušavaju zdravlje temena i često se javljaju zajedno s opadanjem kose.
Znaci da je vaš mikrobiom izvan ravnoteže
Obratite pažnju na sledeće simptome koji mogu ukazivati na to da je mikrobiom vašeg temena narušen:
- stalna perut ili ljuspice
- svrab i nelagodnost
- preterano masno ili suvo teme
- neprijatan, ustajao miris kože glave
- iznenadan ili neujednačen gubitak kose
- sitne bubuljice ili akne na temenu
- Ovi znaci pokazuju da je zaštitni ekosistem vašeg temena pod stresom - upozorava dr Banodkar.
Kako ponovo uspostaviti ravnotežu mikrobioma temena?
Prema rečima dr Banodkara, zdrav mikrobiom se ne postiže ekstremnim tretmanima. Dovoljno je da u rutinu uvedete nekoliko jednostavnih, ali efikasnih navika:
- Birajte prave preparate za kosu
Koristite blage šampone bez sulfata i izbegavajte teške silikone. Jednom nedeljno temeljno operite kosu kako biste uklonili naslage proizvoda.
- Podržite teme pravilnom ishranom
U ishranu uključite namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama, cinkom, vitaminima A, D i E, kao i probiotike – oni hrane zdravu mikrofloru iznutra.
- Ne preterujte sa pranjem kose
Dovoljno je prati kosu dva do tri puta nedeljno, osim ako se mnogo znojite ili koristite mnogo proizvoda za stilizovanje.
- Masirajte teme svakog dana
Blaga masaža temena poboljšava cirkulaciju i ravnomerno raspoređuje prirodna ulja, čime se sprečava disbalans mikroorganizama.
- Ograničite upotrebu toplote i zatezanje kose
Izbegavajte visoke temperature pri feniranju i frizure koje podrazumevaju jako zatezanje kose kako biste zaštitili folikule od oštećenja i smanjili opadanje.
Mikrobiom temena ima daleko veći uticaj na zdravlje vaše kose nego što većina ljudi misli. Kada se ta osetljiva ravnoteža poremeti, posledice se mogu videti u vidu upala, nakupljanja nečistoća i oštećenih folikula – što sve vodi gubitku kose. Uz pravilnu negu, odgovarajuće preparate i zdrave navike, možete vratiti ravnotežu svom temenu i podstaći rast jake i zdrave kose.
Često postavljana pitanja
- Može li obnova mikrobioma temena pomoći ponovnom rastu kose?
Da. Vraćanje mikrobioma u ravnotežu smanjuje upalu i može podstaći rast kose, naročito ako je gubitak povezan sa stanjem temena.
- Kako da prepoznam da moj mikrobiom nije u balansu?
Obratite pažnju na perut, svrab, masnoću, suvoću, neprijatan miris ili pojačano opadanje kose.
- Da li probiotski preparati za teme stvarno deluju?
Mogu pomoći, ali efekat zavisi od uzroka disbalansa i redovnosti primene.
Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs
10 loših navika koje uzrokuju opadanje kose: I pušenje može biti jedan od okidača