Slušaj vest

Nova velika studija objavljena u prestižnom medicinskom časopisu otkrila je jaku vezu između preskakanja doručka i povećanog rizika od smrti od kardiovaskularnih bolesti. Ističući zdravstvene koristi doručka, stručnjaci koji objavljuju radove u časopisu „Journal of the American College of Cardiology“ pozvali su ljude da ne preskaču ono što bi mogao biti najvažniji obrok u danu.

Istraživanje je obuhvatilo analizu zdravstvenih podataka 6.550 odraslih osoba starosti između 40 i 75 godina, a prikupljeno je kao deo Nacionalnog istraživanja o zdravlju i ishrani III, sprovedenog između 1988. i 1994. godine. Učesnici su praćeni do 2011. godine putem Nacionalnog indeksa smrtnosti kako bi se ispitali dugoročni zdravstveni ishodi.

Među 6.550 učesnika, njihova prosečna starost bila je 53,2 godine, a 48 odsto njih su bili muškarci.

Sledeće osobe su proučavane:

Nikada nisu doručkovale (5,1%)

Retko doručkuju (10,9%)

Doručkuju nekim danima (25%)

Doručkuju svakog dana (59%) Da li je doručak najvažniji obrok u danu?

Stara izreka o važnosti doručka možda jeste tačna. Ipak, stručnjaci su primetili da sve veći broj ljudi redovno preskače doručak — naviku koja je u poslednjih 50 godina postala sve češća u Sjedinjenim Državama. Zapravo, oko 23,8 odsto mladih navodno preskače doručak svaki dan.

Pored toga, istraživanja pokazuju da je stalno propuštanje doručka povezano sa većim rizikom od nekoliko zdravstvenih problema, uključujući prekomernu težinu ili gojaznost, abnormalne nivoe lipida u krvi (dislipidemija), visok krvni pritisak, dijabetes tipa 2, metabolički sindrom, koronarnu bolest srca i moždani udar.

Preskakanje doručka može povećati rizik od moždanog udara Foto: Shutterstock

U svojim nalazima, stručnjaci su zaključili: „U nacionalno reprezentativnoj kohorti sa praćenjem od 17 do 23 godine, preskakanje doručka bilo je povezano sa značajno povećanim rizikom od smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Naša studija podržava koristi doručka u promociji kardiovaskularnog zdravlja.“

Nisu jedini koji tvrde da je doručak bolje jesti, a ne preskakati. Prema rečima stručnjaka: „Osobe koje doručkuju imaju tendenciju da budu zdravije i vitkije od onih koje preskaču doručak. To može biti zbog činjenice da osobe koje doručkuju imaju i druge zdrave životne navike.“

- Preskakanje doručka, istorijski gledano, nije nužno bilo nešto zdravo. Postoje brojne studije koje pokazuju da ljudi koji preskaču doručak imaju povećan rizik od srčanih oboljenja i mnogih drugih tegoba.“ Takođe postoje dokazi koji ukazuju na to da je veća verovatnoća da će se srčani udari dogoditi ujutru - keže dr Lopez-Himenez iz klinike Mejо.

Objasnio je da je to delimično zbog visokog nivoa adrenalina koji se javlja rano ujutru i da, kada se to spoji s nedostatkom hrane i kalorija, telo reaguje tako što „zaključuje“ da bi moglo da ostane bez energije, pa pokreće dodatne mehanizme za prilagođavanje. I te dodatne stvari u osnovi podstiču žlezde koje proizvode adrenalin. I u suštini, telo ulazi u taj nalet adrenalina.“