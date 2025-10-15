Oštećenje bubrega može dugo biti bez simptoma ili se manifestovati ozbiljnim znakovima kada je već nastalo značajno oštećenje

Slušaj vest

Hronična bolest bubrega pogađa više od deset odsto stanovništva Srbije i to je jedno od najčešćih, ali i najpodcenjenijih hroničnih oboljenja. Razumevanje uzroka, faktora rizika i mogućnosti lečenja ključno je za rano otkrivanje i sprečavanje komplikacija koje mogu ozbiljno da ugroze zdravlje i kvalitet života.

Šta je hronična bolest bubrega

CKD nastaje kada su bubrezi oštećeni i postepeno gube sposobnost da pravilno filtriraju krv. Tada se u organizmu zadržavaju tečnost i otpadne materije, što može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema. Bolest je hronična jer napreduje sporo, ali stalno.

Najčešći uzroci su šećerna bolest i povišen krvni pritisak. Obe bolesti vremenom oštećuju krvne sudove u bubrezima. Manje česti uzroci uključuju nasledne poremećaje poput policistične bolesti bubrega, kod koje se u organima stvaraju ciste koje remete njihov rad.

Bubrezi najčešće propadaju u tišini Foto: Shutterstock

Rizik od razvoja CKD veći je kod starijih osoba, onih sa srčanim oboljenjima, gojaznošću, pušača, kao i osoba koje često koriste nesteroidne antiinflamatorne lekove (npr. ibuprofen ili naproksen). Nasledni faktori i određene etničke grupe takođe imaju povećanu sklonost.

Simptomi i faze bolesti

CKD se često naziva "tihom bolešću" jer simptomi mogu da izostanu godinama. Početni znaci često se pogrešno pripisuju umoru, stresu ili starenju, pa bolest dugo ostaje neotkrivena. Funkcija bubrega procenjuje se analizom krvi i urina, kao i testom glomerularne filtracije (GFR), koji pokazuje koliko efikasno bubrezi čiste krv.

Simptomi koji mogu da ukažu na bolest su:

umor i manjak energije

oticanje nogu, stopala ili članaka

češće mokrenje, naročito noću

kratak dah zbog nakupljanja tečnosti u plućima

gubitak apetita i telesne mase

mučnina i povraćanje

svrab kože zbog nagomilavanja toksina

grčevi u mišićima

Umor i manjak energije je najčešće prvi znak, koji se ujedno ignoriše Foto: Shutterstock

CKD ima pet faza, od blagih do teških oblika. U prvim fazama promene su gotovo neprimetne, dok u petoj fazi, kada bubrezi prestanu da funkcionišu, pacijentu je potrebna dijaliza ili transplantacija bubrega.

Lečenje i kontrola bolesti

Iako CKD ne može da se izleči, može da se uspori njen napredak i ublaže simptomi. Lečenje je usmereno na kontrolu osnovnih uzroka, najčešće krvnog pritiska i dijabetesa. Zdrava ishrana, manji unos soli, prestanak pušenja i redovno kretanje ključni su delovi terapije.

U terapiji se često koriste lekovi koji štite bubrege, poput ACE inhibitora i ARB preparata, kao i lekovi za kontrolu holesterola, elektrolita i anemije. Cilj je da se smanji pritisak u bubrezima, spreče komplikacije i odloži potreba za dijalizom.

Bubrezi najčeše propadaju usled dijabetesa ili povišenog pritiska Foto: Shutterstock

Kada bubrezi više ne mogu da uklanjaju višak tečnosti, primenjuje se dijaliza, kojom se krv prečišćava od štetnih materija, a kod pacijenata u završnom stadijumu bolesti najbolji ishod daje transplantacija bubrega.

Ishrana i način života

Pravilna ishrana ima ogroman značaj u kontroli bolesti. Preporučuje se ograničen unos soli (do dva grama dnevno) i izbegavanje prerađene hrane. Umesto soli bolje je koristiti aromatično bilje i začine. Kod pojedinih pacijenata trebalo bi smanjiti i unos proteina, kao i namirnica bogatih kalijumom i fosforom (banana, mlečni proizvodi, orašasti plodovi).

Podrška nutricioniste može da bude dragocena u pravljenju jelovnika koji rasterećuje bubrege, a istovremeno obezbeđuje dovoljno hranljivih materija.