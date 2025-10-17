Slušaj vest

Masna jetra postaje jedno od najčešćih oboljenja savremenog doba. Ova bolest, poznata kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), usko je povezana sa savremenim, sedelačkim načinom života, gojaznošću, insulinskom rezistencijom, dijabetesom tipa 2 i povišenim masnoćama u krvi. U poslednje vreme često se govori o takozvanim noćnim simptomima, a da li jetra može da pošalje signale upozorenja baš dok spavamo otkriva dr Ašiš Mišra, hepatobilijarni hirurg i transplantacioni specijalista iz Indije.

Simptomi masne jetre koji se mogu javiti noću

Prema podacima Nacionalne medicinske biblioteke SAD, u ranim fazama masna jetra često ne daje nikakve simptome. Kako bolest napreduje, mogu se javiti mučnina, nagon za povraćanjem i nelagodnost u stomaku.

- U početku masna jetra uglavnom ne pokazuje znake bolesti. U odmaklim slučajevima mogu se javiti umor i slabost, ali to ne mora biti isključivo noću - objašnjava dr Mišra.

Hronični umor, danju i noću, može da bude znak problema s jetrom Foto: Shutterstock

Ako se, kaže on, osećate iscrpljeno uveče, to ne mora nužno da znači da imate masnu jetru. Ali, ako je zamor prisutan stalno, danju i noću, to može da bude znak da jetra više ne funkcioniše kako bi trebalo.

Da li masna jetra izaziva nesanicu?

Kvalitetan san je važan za rad celog organizma. Ipak, nelagodnosti kao što su mučnina i bol u stomaku mogu da poremete san. Studije su pokazale da masna jetra može da doprinese nesanici i prekidima sna, posebno kod osoba sa uznapredovalim oblikom bolesti.

Kako da sami zaštitite jetru * Jedite uravnoteženo i izbegavajte prerađenu hranu * Potpuno izbegavajte alkohol * Uvedite svakodnevnu fizičku aktivnost * Gubite višak kilograma postepeno i pod nadzorom

- Zamor je čest i kod alkoholne i kod nealkoholne masne bolesti jetre, ali nesanica i nemiran san uglavnom se javljaju u težim slučajevima NAFLD-a - kaže dr Mišra.

Obratite pažnju na pet simptoma Hronični umor : Ako ste stalno iscrpljeni, iako dovoljno spavate, to može da ukazuje da jetra ne uspeva da izbaci toksine iz organizma.

: Ako ste stalno iscrpljeni, iako dovoljno spavate, to može da ukazuje da jetra ne uspeva da izbaci toksine iz organizma. Bol u gornjem delu stomaka : Često prvi znak upale jetre. Ako se bol vraća, čak i blag, potrebno je obaviti pregled.

: Često prvi znak upale jetre. Ako se bol vraća, čak i blag, potrebno je obaviti pregled. Gubitak apetita i mučnina: Kada jetra preopterećeno radi, organizam instinktivno odbija hranu.

Redovne laboratorijske analize, ako imate faktore rizika, mogu rano da otkriju problem Foto: Shutterstock

Povišeni jetreni enzimi : Redovne laboratorijske analize mogu rano da otkriju problem. Ako su enzimi povišeni, jetri je neophodan odmor i promena životnih navika.

: Redovne laboratorijske analize mogu rano da otkriju problem. Ako su enzimi povišeni, jetri je neophodan odmor i promena životnih navika. Otoci u nogama ili stomaku: Zadržavanje tečnosti (edem) ukazuje da jetra ne obavlja svoju funkciju pravilno i da bi trebalo proveriti i rad bubrega. Tamna mokraća i žutilo očiju

Tamna mokraća i žute beonjače obično ukazuju na žuticu, ali i na to da jetra ne uspeva da filtrira toksine.

Tamna mokraća može da ukaže da jetra ili bubrezi ne uspevaju da filtriraju toksine Foto: Shutterstock

- Ove promene su karakteristične za uznapredovalu cirozu, ne za početni stadijum masne jetre. Od ostalih simptoma koji se često pominju, povećanje telesne težine je uzrok, a ne simptom masne jetre. Noćno znojenje takođe nije tipično, ono obično prati hormonske ili infektivne poremećaje - pojašnjava dr Mišra.

Kada potražiti pomoć lekara?

Mnogi čekaju da se simptomi pojačaju pre nego što zatraže pomoć, ali masna jetra često ne daje rane znake upozorenja. Zato je važno da se rizici na vreme otkriju.