Osećaj tupog, stalnog bola u licu može biti izuzetno iscrpljujući, a mnogi ljudi ga pogrešno pripisuju glavobolji ili problemima sa zubima. Međutim, uzrok često leži u sinusima, šupljinama unutar kostiju lica čija je uloga da filtriraju i vlaže vazduh koji udišemo.

Kada se sluzokoža koja oblaže ove šupljine upali i oteče duže od 12 nedelja, uprkos pokušajima lečenja, govorimo o hroničnom sinusitisu. Ovo stanje ometa normalno odvođenje sluzi, što dovodi do zagušenja, pritiska i otežanog disanja kroz nos.

Važno ga je razlikovati od akutnog sinusitisa, koji je najčešće kratkotrajna posledica prehlade i traje do četiri nedelje. Hronična upala, s druge strane, je dugoročna bitka koja značajno narušava kvalitet života.

Simptomi hroničnog sinusitisa

Simptomi hroničnog sinusitisa su podmukli i dugotrajni, a kod nekih ljudi nikada ne nestaju u potpunosti.

Bol u licu je jedan od najprepoznatljivijih znakova, a njegova lokacija zavisi od toga koji su sinusi zahvaćeni – može se osećati kao pritisak oko očiju, u obrazima, nosu ili čelu.

Lista tegoba se tu ne završava; mogući su i bol u uhu, gornjoj vilici i zubima, kao i hronični umor koji vas prati iz dana u dan. Za razliku od akutne upale, povišena temperatura je retko prisutna kod hroničnog oblika.

Smanjen čulo mirisa i ukusa je takođe čest simptom hroničnog sinusitisa Foto: Shutterstock

Uzroci

Razvoj hroničnog sinusitisa često je rezultat ponovljenih akutnih upala koje nisu adekvatno lečene, što omogućava patogenima, poput bakterija, virusa ili gljivica, da stvore trajno inflamatorno stanje. Postoji i niz faktora koji povećavaju rizik od razvoja bolesti. Ljudi koji pate od alergija, poput alergijskog rinitisa ili astme, podložniji su ovom stanju zbog stalne iritacije sluzokože.

Anatom­ske abnormalnosti, poput devijacije nosne pregrade ili nazalnih polipa, koji mehanički blokiraju drenažu sinusa, takođe mogu igrati ključnu ulogu. Zubne infekcije u gornjoj vilici takođe se mogu proširiti na sinusne šupljine, a hronične bolesti koje slabe imuni sistem, poput HIV-a ili cistične fibroze, dodatno pogoduju razvoju upale.

Postavljanje dijagnoze

Postavljanje tačne dijagnoze je neophodno za uspešno lečenje, a počinje detaljnim razgovorom sa lekarom o vašim simptomima i istoriji bolesti, kao i fizičkim pregledom, tokom kojeg lekar može testirati osetljivost područja oko sinusa pritiskom.

Za precizniju sliku stanja unutar sinusnih šupljina koriste se dijagnostičke metode poput CT ili MRI, koje mogu otkriti obim upale i moguće anatomske deformacije. Često se izvodi endoskopski pregled, odnosno rinoskopsija, pri čemu se tanka cev sa kamerom ubacuje u nos kako bi se direktno vizualizovala unutrašnjost sinusa.

Ukoliko se sumnja na alergijsku pozadinu, vrši se testiranje na alergije, a u retkim slučajevima se vrši punkcija sinusa radi analize uzorka tečnosti.

Kako se leči hronični sinusitis?

Cilj lečenja je smirivanje upale, ublažavanje simptoma i sprečavanje povratka bolesti. Terapija je individualizovana i zavisi od uzroka i težine stanja. Osnova lečenja su najčešće nazalni kortikosteroidi u obliku spreja, koji efikasno smanjuju upalu i otok sluzokože. Ispiranje nosa fiziološkim rastvorom ili rastvorima morske vode takođe treba da bude suštinski deo dnevne rutine, što pomaže u čišćenju nakupljene sluzi.

Cilj lečenja hroničnog sinusitisa je smirivanje upale, ublažavanje simptoma i sprečavanje povratka bolesti Foto: Shutterstock

Ukoliko se potvrdi bakterijska infekcija, lekar će propisati antibiotike, ali je važno znati da se bakterijski profil kod hronične upale razlikuje od akutne, pa se koriste različiti lekovi. Hirurška intervencija se razmatra kao poslednja opcija, i kod pacijenata kojima lekovi ne koriste ili kod onih sa izraženim anatomskim preprekama.

Ne ignorišite simptome Ako vam začepljenost nosa i bol u licu traju duže od deset dana, ako se simptomi vraćaju ili ako primetite ozbiljnije znakove poput jake glavobolje, otoka oko očiju, zamućenog vida ili ukočenog vrata, obavezno se obratite lekaru. Rana dijagnoza i adekvatan tretman su ključni za sprečavanje komplikacija i povratak normalnom životu bez bola ili pritiska.