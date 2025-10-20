Takozvana hodajuća upala pluća može imati naizgled blage simptome slične uobičajenoj prehladi, tako da ljudi često ostaju u pokretu i nenamerno šire virus

Najčešće je uzrokuju bakterije i virusi. Možda čak ni nećete ni shvatati da imate upalu plućai da se osećate dovoljno dobro da nastavite sa svojim normalnim aktivnostima. Obično ne zahteva hospitalizaciju.

Šta je Mikoplazma pneumonije?

Bakterija koja se najčešće povezuje sa hodajućom upalom pluća jeMycoplasma pneumoniae. Većina infekcija izazvanih M. pneumoniae su blage i osećaju se kao prehlada, ali nije uvek tako.

Kada infekcija napreduje do upale pluća, obično je manje teška i naziva se hodajuća upala pluća. Iako je M. pneumoniae najčešći bakterijski uzrok kod dece kojoj je potrebna bolnička nega zbog upale pluća, ova vrsta upale pluća je atipična jer se njeni simptomi razlikuju od onih koje izazivaju druge uobičajene bakterije, kao što je Streptokokus pneumonija ( Streptococcus pneumoniae), koja je generalno teža.

Simptomi atipične upale pluća

Drhtavica, kašalj, groznica i kratak dah su uobičajeni simptomi kod atipične pneumonije. Simptomi su obično blagi i iako će se postepeno poboljšavati, može proći više od mesec dana da potpuno nestanu. Takođe se primećuju bol u grudima sa disanjem ili kašljanjem, glavobolja, gubitak apetita, umor, bolovi u mišićima i znojenje.Bol u uhu, bol u očima, bol u grlu i osip mogu se javiti tokom akutne bolesti sa mikoplazma pneumonijom.

Kako se širi?

Mikoplazma pneumoniae je zarazna i širi se kašljanjem i kijanjem. Kada neko kašlje ili kije, stvara male kapljice iz disajnih puteva koje sadrže bakterije. Možete se zaraziti ako udišete te kapljice iz disajnih puteva.

Mikoplazma pneumoniae je zarazna i širi se kašljanjem i kijanjem Foto: Shutterstock

Istraživači smatraju da je potrebno mnogo bliskog kontakta sa zaraženom osobom kako bi zdrava osoba dobila hodajuću pneumoniju. Ipak, stručnjaci navode da postoje široko rasprostranjene epidemije svakih 4 do 8 godina.

Najbolji načini za sprečavanje širenja uključuju:

* Ostanite kod kuće ako se osećate bolesno

* Često perete ruke

* Pokrivanje usta tokom kašlja i kijanja maramicom ili unutrašnjom stranom lakta

* Ne postoji vakcina za sprečavanje infekcije M. pneumoniae i možete je dobiti više puta.

Postoji dug period inkubacije nakon što se zarazite bakterijom M. pneumoniae. Može proći jedna do četiri nedelje pre nego što se pojave simptomi. To znači da biste mogli širiti bakteriju neko vreme pre nego što se uopšte razbolite.

Koji faktori mogu povećati rizik od infekcije?

Starost

Iako svako može da se razboli od M. pneumoniae, najčešće se javlja kod mladih odraslih (ispod 40 godina) i dece školskog uzrasta.

Kontakt sa zaraženom osobom

Ako provodite dosta vremena u bliskom kontaktu sa osobom obolelom od M. pneumoniae , imate povećan rizik od razvoja upale pluća. Kratki periodi kontakta obično ne dovode do upale pluća.

Život ili rad u prepunim prostorima

Epidemije se češće javljaju na mestima sa velikim brojem ljudi, kao što su škole, ustanove za dugotrajnu negu ili bolnice.

Zdravstvena stanja. Ako se oporavljate od respiratorne bolesti, imate hroničnu bolest pluća ili oslabljen imuni sistem, imate povećan rizik od teške infekcije izazvane M. pneumoniae.

Kako se leči?

Zbog blage prirode ove infekcije, većina ljudi se oporavlja sama od sebe bez lekova. Možete razgovarati sa zdravstvenim radnikom o lekovima koji se izdaju bez recepta kako biste lakše upravljali simptomima poput groznice. Ponekad se antibiotik propisuje za lečenje ljudi sa upalom pluća izazvanom M. pneumoniae.

Rendgen grudnog koša može biti potreban da bi se razlikovala atipična pneumonija od akutnog bronhitisa. Foto: Shutterstock

Bez obzira na vrstu infekcije M. pneumoniae, potražite hitnu medicinsku pomoć ako kod vas ili deteta postoji teškoća prilikom disanja ili se jave simptomi koji traju ili se pogoršavaju.

Oporavak može trajati dugo. Potrebne su nedelje, pa čak i meseci, da se potpuno oporavite, a kašalj najduže traje.