Da li ste znali?

Herpes na jeziku uzrokuje niz neprijatnih i bolnih simptoma koje mnogi u početku ne prepoznaju, a koji mogu značajno uticati na kvalitet života.

Iako se oralni herpes najčešće povezuje sa bolnim plikovima na usnama, važno je znati da se ova virusna infekcija može manifestovati i u drugim delovima usne duplje, uključujući jezik. Herpes na jeziku, uzrokovan virusom herpes simpleksa (HSV-1), je medicinsko stanje koje može izazvati značajnu nelagodnost.

Primarni i najočigledniji znak infekcije je pojava karakterističnih rana. U početku se mogu pojaviti kao mali plikovi ili čvorići, pojedinačno ili u grupama. Vremenom se ovi plikovi razvijaju u bolne rane, odnosno ulceracije, koje su izuzetno osetljive i mogu krvariti čak i pri najmanjem dodiru, kao što je jelo ili pranje zuba.

Ova faza bolesti je vizuelno najprepoznatljivija, ali je samo deo kliničke slike koja može biti mnogo složenija i neprijatnija.

Gutanje, pa čak i govor postaju izuzetno bolni

Bol i jaka nelagodnost su gotovo neizbežni pratioci herpesa na jeziku. Zbog izuzetne osetljivosti pogođenog područja, svakodnevne aktivnosti postaju pravi izazov. Jelo i piće, gutanje, pa čak i govor mogu postati izuzetno bolni.

Mnogi pacijenti opisuju stalni osećaj peckanja na jeziku. Zanimljivo je da se neprijatni osećaji, poput svraba i peckanja, mogu javiti nekoliko dana pre pojave vidljivih plikova. Ova rana, prodromalna faza često služi kao upozorenje onima koji su već doživeli reaktivaciju virusa, dajući im do znanja da dolazi nova epizoda infekcije.

Pored lokalizovanih simptoma u ustima, herpesna infekcija može izazvati i sistemsku reakciju organizma, sličnu onoj kod gripa ili drugih virusa. Nije neuobičajeno da osobe pogođene ovom infekcijom osećaju:

opštu slabost

malaksalost

hronični umor

telesna temperatura može biti povišena, što je klasičan odgovor imunog sistema na borbu protiv virusa.

Pored toga, mogu se javiti i prateći simptomi poput glavobolje i bolova u mišićima, što dodatno doprinosi osećaju iscrpljenosti i opšte nelagodnosti. Ovi opšti simptomi su često najizraženiji tokom prve, primarne infekcije, dok kod kasnijih reaktivacija mogu biti blaži ili potpuno odsutni.

Infekcija se ne zaustavlja samo na jeziku, već se njeni efekti mogu osetiti i u okolnim mestima. Jedan od uobičajenih znakova je otok limfnih čvorova na vratu, koji postaju bolni na dodir. Ovo je jasan pokazatelj da se imuni sistem aktivno bori protiv virusa.

Bol u grlu je takođe mogući simptom, što dodatno otežava gutanje. U nekim, ređim slučajevima, može doći do krvarenja desni, što stvara dodatnu zabrinutost. Ovo stanje, praćeno bolom i opštom slabošću, često dovodi do psiholoških simptoma poput nervoze i razdražljivosti, što je sasvim razumljiva reakcija na stalnu nelagodnost i bol.

Nisu svi simptomi odmah vidljivi

Važno je naglasiti da klinička slika herpesa na jeziku može značajno da varira od osobe do osobe. Procenjuje se da približno jedna trećina ljudi koji se zaraze virusom odmah nakon početne infekcije razvije sve, ranije opisane simptome.

Međutim, preostale dve trećine možda nemaju nikakve vidljive znake bolesti. Kod njih je infekcija asimptomatska, što znači da osoba nije ni svesna da je nosilac virusa. Uprkos odsustvu simptoma, virus je prisutan u telu i može se preneti na druge ljude, što predstavlja značajan izazov za javno zdravlje u kontroli širenja infekcije.

Doživotni „podstanar“ u telu

Kada se osoba jednom zarazi virusom herpes simpleksa, on ostaje u telu doživotno. Nakon što simptomi prve infekcije nestanu, što obično traje dve do šest nedelja, virus ne nestaje, već ulazi u neaktivno, uspavano stanje, skrivajući se u nervnim ćelijama. U ovom stanju može godinama da miruje, ali pod određenim okolnostima može se ponovo aktivirati i izazvati novu pojavu simptoma.

Okidači za reaktivaciju su brojni, a najčešće uključuju:

narušen imunitet

povećan fizički ili emocionalni stres

prekomerno izlaganje suncu

iscrpljenost

hormonske promene poput menstruacije

ili prisustvo druge infekcije koja slabi organizam

Značaj stručne dijagnoze

Nisu sve rane ili plikovi na jeziku nužno znak herpesa. Često se mogu pomešati sa aftama, koje su takođe bolne, ali imaju potpuno drugačiji uzrok. Afte nisu uzrokovane virusom, nisu zarazne i obično su povezane sa manjim povredama sluzokože, stresom ili nedostacima u ishrani. Zbog sličnosti u izgledu, laička dijagnoza može biti pogrešna.

Stoga, ako sumnjate da imate herpes na jeziku ili imate bilo kakve neobične i bolne promene u ustima, neophodno je potražiti savet lekara ili stomatologa. Samo stručnjak može postaviti tačnu dijagnozu i preporučiti odgovarajući tretman, koji može uključivati antivirusne lekove za ublažavanje simptoma i skraćivanje trajanja bolesti.