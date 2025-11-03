Utvrđivanje da li se rak pluća proširio na limfne čvorove, i na koje tačno čvorove, pomaže lekarima da odrede stadijum bolesti i izaberu najprikladniji tretman.

Iako je hirurško lečenje i dalje moguće i kada se rak pluća proširi na limfne čvorove, u terapiju se često uključuju i sistemski tretmani poput hemoterapije ili imunoterapije.

Rak pluća koji se proširio na limfne čvorove izvan pluća obično ima nižu stopu preživljavanja nego onaj koji je ograničen samo na pluća, ali terapija i dalje može biti efikasna.

Metastaze u limfnim čvorovima

Limfni čvorovi su važan deo imunog sistema. Ove male, ovalne strukture filtriraju štetne materije – bakterije, viruse, oštećene ćelije i ćelije raka.

- Limfni čvorovi su poput kanti za smeće u organizmu - objašnjava dr Ričard Anderson, torakalni hirurg iz OSF HealthCare u Pioriji, Ilinois.

Sav taj „otpad“ koji završi u limfnim čvorovima putuje zajedno sa limfnom tečnošću kroz mrežu limfnih sudova. Limfni čvorovi i sudovi zajedno čine limfni sistem. Ćelije raka koje se odvoje od tumora u plućima mogu proći kroz zidove limfnih sudova i tako dospeti u limfni sistem, odakle dalje stižu do limfnih čvorova.

Limfni čvorovi su važan deo imunog sistema. Ove male, ovalne strukture filtriraju štetne materije

Prvi limfni čvorovi do kojih obično stižu ćelije raka pluća su oni koji se nalaze najbliže plućima, ali se rak može proširiti i na udaljenije čvorove.

- Poznavanje tačno kojih su limfni čvorovi zahvaćeni pomaže lekarima da utvrde stadijum bolesti i odluče o najboljem lečenju - kaže dr Tingting Tan, onkolog i hematolog iz ustanove City of Hope u Njuport Biču, Kalifornija.

Stadijumi raka pluća

Lekari određuju stadijum raka pluća na osnovu veličine tumora, prisustva ćelija raka u limfnim čvorovima, broja zahvaćenih čvorova i eventualnog širenja raka na udaljene organe – poput kostiju, mozga ili nadbubrežnih žlezda.

Nesitnoćelijski karcinom pluća (NSCLC)

Najčešći tip raka pluća klasifikuje se po stadijumima od 0 do 4 – što je viši broj, rak se više proširio.

Stadijum 0: Ćelije raka se nalaze samo u površinskim slojevima pluća, bez širenja na druga tkiva ili limfne čvorove.

Ćelije raka se nalaze samo u površinskim slojevima pluća, bez širenja na druga tkiva ili limfne čvorove. Stadijum 1: Tumor je veći i zahvatio je dublje slojeve pluća, ali se nije proširio na limfne čvorove.

Tumor je veći i zahvatio je dublje slojeve pluća, ali se nije proširio na limfne čvorove. Stadijum 2: Tumor je veći nego u prethodnom stadijumu i može biti prisutan u obližnjim limfnim čvorovima.

Tumor je veći nego u prethodnom stadijumu i može biti prisutan u obližnjim limfnim čvorovima. Stadijum 3: Rak se proširio na limfne čvorove, uključujući i one u medijastinumu (prostor između pluća).

Rak se proširio na limfne čvorove, uključujući i one u medijastinumu (prostor između pluća). Stadijum 4: Rak se proširio na udaljene limfne čvorove i druge organe.

Ovaj tip raka ima samo dva stadijuma:

Ograničeni stadijum: Rak je prisutan na jednoj strani grudnog koša i može zahvatiti limfne čvorove na istoj strani.

Rak je prisutan na jednoj strani grudnog koša i može zahvatiti limfne čvorove na istoj strani. Prošireni stadijum: Rak se proširio na drugo plućno krilo ili druge delove tela.

Lekari određuju stadijum raka pluća na osnovu veličine tumora, prisustva ćelija raka u limfnim čvorovima, broja zahvaćenih čvorova i eventualnog širenja raka

Klasifikacija limfnih čvorova

Stadijum bolesti zavisi ne samo od toga da li su limfni čvorovi zahvaćeni, već i od njihove tačne lokacije.

Ipsilateralni čvorovi su na istoj strani tela kao i tumor.

Kontralateralni su na suprotnoj strani. Rak pluća se može proširiti na sledeće limfne čvorove: Peribronhijalni – blizu disajnih puteva (bronha).

– blizu disajnih puteva (bronha). Hilarni – u hilusu, mestu gde u pluća ulaze krvni sudovi, disajni putevi i nervi.

u hilusu, mestu gde u pluća ulaze krvni sudovi, disajni putevi i nervi. Pulmonalni – unutar pluća.

unutar pluća. Medijastinalni – u prostoru između pluća.

u prostoru između pluća. Subkarinalni – u zoni gde se dušnik (traheja) grana ka levom i desnom plućnom krilu.

u zoni gde se dušnik (traheja) grana ka levom i desnom plućnom krilu. Supraklavikularni – iznad ključne kosti.

TNM klasifikacija

Američki zajednički komitet za rak (AJCC) koristi TNM sistem koji obuhvata tri faktora:

T (tumor): Koliki je tumor i da li je zahvatio obližnje strukture ili organe?

Koliki je tumor i da li je zahvatio obližnje strukture ili organe? N (nodus): Da li se rak proširio na limfne čvorove i koje?

Da li se rak proširio na limfne čvorove i koje? M (metastaza): Da li se rak proširio na udaljene organe, poput mozga, kostiju ili nadbubrežnih žlezda?

Kategorija N ima vrednosti od 0 do 3:

N0: Nema raka u limfnim čvorovima.

Nema raka u limfnim čvorovima. N1: Rak je prisutan u plućnim ili hilarnih limfnim čvorovima na istoj strani tela.

Rak je prisutan u plućnim ili hilarnih limfnim čvorovima na istoj strani tela. N2: Rak se proširio na medijastinalne limfne čvorove na istoj strani ili na subkarinalne.

Rak se proširio na medijastinalne limfne čvorove na istoj strani ili na subkarinalne. N3: Rak se nalazi u medijastinalnim, hilarnih ili supraklavikularnim čvorovima na suprotnoj strani tela.

Simptomi metastaza raka pluća u čimfne čvorove su između ostalog stalni kašalj, iskašljavnaje krvi, gubitak apetita...

Simptomi metastaza raka pluća u limfne čvorove

Metastatski rak pluća izaziva opšte simptome raka pluća, ali i specifične simptome povezane s limfnim čvorovima.

Uobičajeni simptomi uključuju:

stalni kašalj

iskašljavanje krvi

otežano disanje

promuklost

gubitak apetita

neobjašnjiv gubitak težine

ponavljane infekcije pluća

umor i slabost

Ako se rak nalazi u limfnim čvorovima, oni mogu biti uvećani i opipljivi kao kvržice na vratu ili ispod pazuha. Budući da uvećani limfni čvorovi mogu biti i znak infekcije, neophodno je uraditi dodatne testove radi potvrde uzroka.

Dijagnostika metastaza u limfne čvorove

Snimanja mogu pokazati da li se rak pluća proširio i u kojoj meri:

CT skener pravi niz rendgenskih snimaka iz različitih uglova, a računar ih kombinuje u detaljnu sliku. Može otkriti uvećane limfne čvorove koji sadrže rak.

PET skener koristi radioaktivni šećer koji se nakuplja u ćelijama raka, pa one „zasvetle“ na snimku.

Jedini način da se potvrdi dijagnoza jeste biopsija.

- To može podrazumevati hirurško uklanjanje limfnog čvora ili uzimanje uzorka tkiva iglom - objašnjava dr Tan.

U nekim slučajevima koristi se endobronhijalni ultrazvuk (EBUS) – kamera ubačena u disajne puteve koja pomaže lekaru da precizno vodi iglu do mesta uzorkovanja. Ponekad se primenjuje i medijastinoskopija, postupak u kojem se svetlosna cev uvodi u prostor između pluća da bi se uzeo uzorak tkiva.

Hemoterapija podrazumeva primenu lekova koji uništavaju ćelije raka u celom telu

Mogućnosti lečenja raka pluća sa metastazama u limfne čvorove

Kada se rak proširi na limfne čvorove, obično je potrebno sistemsko lečenje koje deluje na ceo organizam.

- Plan terapije zavisi od obima bolesti i želja pacijenta - kaže dr Tan.

Lečenje može uključivati:

Hirurgiju: uklanjanje dela režnja, celog režnja ili čak celog pluća, zajedno sa zahvaćenim limfnim čvorovima.

uklanjanje dela režnja, celog režnja ili čak celog pluća, zajedno sa zahvaćenim limfnim čvorovima. Hemoterapiju: primenu lekova koji uništavaju ćelije raka u celom telu, često u kombinaciji sa operacijom ili zračenjem.

primenu lekova koji uništavaju ćelije raka u celom telu, često u kombinaciji sa operacijom ili zračenjem. Radioterapiju: primenu snažnih X-zraka koji oštećuju DNK ćelija raka i sprečavaju njihovo dalje deljenje.

primenu snažnih X-zraka koji oštećuju DNK ćelija raka i sprečavaju njihovo dalje deljenje. Ciljanu terapiju: lekove koji blokiraju proteine ili supstance koje podstiču rast raka, posebno kod tumora sa određenim genetskim mutacijama (npr. KRAS, EGFR, ALK).

lekove koji blokiraju proteine ili supstance koje podstiču rast raka, posebno kod tumora sa određenim genetskim mutacijama (npr. KRAS, EGFR, ALK). Imunoterapiju: tretman koji pojačava sposobnost imunog sistema da prepozna i uništi ćelije raka. Prognoza i ishod

Kada rak napusti pluća i proširi se na limfne čvorove, to utiče na prognozu bolesti. Ishod zavisi od stepena širenja i od toga koliko dobro rak reaguje na lečenje.

Ako se rak proširi izvan pluća, petogodišnja relativna stopa preživljavanja iznosi oko 37% za NSCLC i 18% za SCLC. Kada se proširi na udaljene organe, petogodišnje preživljavanje je 9% za NSCLC i 3% za SCLC.

Ove brojke, međutim, ne predstavljaju pojedinačne slučajeve. Svaki pacijent je jedinstven, a statistika se odnosi na grupe ljudi koji su lečeni pre više godina. Današnje terapije su naprednije i mogu poboljšati ishode.

- Iako rak pluća sa zahvaćenim limfnim čvorovima predstavlja uznapredovali stadijum bolesti, individualizovani pristup lečenju može pomoći pacijentima da postignu kontrolu bolesti i očuvaju kvalitet života - ističe dr Tan.