Devojka se drž za ruku u pitanju je reumatoidni artritis

Ranije se verovalo da je artritis bolest koja je pogađala isključivo starije generacije, ali sada sve više pogađa mnogo mlađe ljude, a vaš način života bi mogao da bude krivac.

- Često mislimo da je artritis nešto što pogađa samo ljude srednjih i starijih godina, ali novi izveštaj organizacije Deep Relief je otkrio da sada pate i mladi ljudi. U stvari, skoro polovina mladih odraslih osoba starosti od 18 do 34 godine kaže da trenutno imaju bolove ili prelome- objasnio je farmaceut Noel Viks, savetnik organizacije Deep Relief.

Glavni krivac - sati i sati ispred ekrana

Kaže da ga zaista zabrinjava to što jedna od pet osoba između 18 i 24 godine i 23 odsto osoba između 35 i 44 godine navodi da trenutno ima artritis, ističući da je jasno da ova bolest više nije zdravstveni problem isključivo starijih osoba.

- Postoji mnoštvo razloga koji stoje iza ovog zabrinjavajućeg trenda, a način života je u fokusu većine njih. Kod mlađih ljudi, porast aktivnosti zasnovanih na ekranima, bilo da je u pitanju obrazovanje, posao ili rekreacija, može biti veoma problematičan. Dugi sati provedeni pogrbljeni nad laptopovima, tabletima i pametnim telefonima stvorili su savršenu oluju za loše držanje, mišićnu neravnotežu i naprezanje kičme i vrata.“

Mnogi mladi ne pomažu svojim zglobovima jer nemaju dovoljno fizičke aktivnosti ili vežbaju bez pravilne forme. Naveo je da preskakanje zagrevanja i hlađenja, kao i nepravilno izvođenje vežbi snage, može dovesti do problema, naglašavajući da vežbanje, iako ključno za zdrav način života, mora biti pravilno izvođeno.

Čak i jedna sesija sa ličnim trenerom koja će vam pokazati kako da bezbedno radite u teretani može vam doneti koristi za brigu o zglobovima. Ishrana je takođe važna, jer veliki deo „brze hrane“, uključujući grickalice koje danas jedemo, predstavlja izvor upale za celo telo i može doprineti upali zglobova, a samim tim i artritisu.

Težina je faktor za artritis jer dodatno opterećuje zglobove U 2022. godini među muškarcima, 35 odsto osoba između 16 i 24 godine, 58% osoba između 25 i 34 godine i 75 odsto osoba između 35 i 44 godine imalo je prekomernu težinu ili gojaznost. Kod žena ekvivalentne brojke su bile 38 odso, 57 odsto i 61 odsto respektivno.“

Kako se boriti protiv artritisa kod mladih ljudi Noel savetuje da se redovno pomerate barem jednom na sat kako biste izbegli ukočenost i smanjili bol.

Lokalno ublažavanje bola može biti efikasno kod blažih artritičnih problema, izbegavajući nuspojave lekova.

Dobro držanje tela je važno, pa treba sedeti uspravno i izbegavati pogrbljenost, posebno preko telefona.

Vežbajte, ali pazite na pravilnu formu i koristite odgovarajuću opremu, a po potrebi potražite pomoć trenera.

Ishrana treba biti bogata šarenim voćem, povrćem, integralnim žitaricama i orašastim plodovima, uz umeren unos mesa.

Noel upozorava da dugotrajan ili jak bol nije normalan i da je važno obratiti se lekaru ako bol ometa svakodnevni život.