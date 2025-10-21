Iako je tačno da težina povećava rizik za razvoj tip 2 i dijabetesa u trudnoći - to je samo jedan deo šire slike.

Kada se pomene dijabetes, mnogi automatski pomisle na gojaznost, lošu ishranu i fizičku neaktivnost. Ali, da li ste znali da i ljudi sa sasvim normalnom ili čak ispodprosečnom telesnom težinom mogu oboleti od dijabetesa?

Ovaj mit — da je dijabetes bolest „gojaznih“ — ne samo da je pogrešan, već može biti i opasan jer doprinosi tome da se simptomi i faktori rizika kod mršavih osoba zanemare ili prekasno prepoznaju.

Dakle, mršavi ljudi takođe mogu razviti dijabetes tip 2 i predijabetes. Saznajte koji su faktori rizika osim težine i kako prepoznati simptome na vreme.

Ljudi koji se smatraju mršavim ili tankim mogu da razviju predijabetes, tip 2 dijabetesa, pa čak i gestacioni dijabetes. Težina je jedan od mogućih faktora rizika, ali postoje i drugi — kao što su godine, porodična istorija bolesti i etnička pripadnost.

Dijabetes je stanje koje nastaje zbog povišenog nivoa šećera u krvi. Kada imate dijabetes, vaš organizam više ne može efikasno da reguliše nivo šećera u krvi.

Dijabetes nije samo bolest gojaznih Foto: Shutterstock

Zašto nije bolest samo gojaznih?

Postoji česta zabluda da dijabetes mogu da dobiju samo ljudi sa prekomernom težinom ili gojaznošću, bilo tip 1 ili tip 2. Iako je tačno da težina povećava rizik za razvoj tip 2 i gestacionog dijabetesa (dijabetesa u trudnoći), to je samo jedan deo šire slike.

Ljudi "svih oblika i veličina" — pa i težina — mogu razviti dijabetes.

Kako su težina i tip 2 dijabetes povezani?

Kod tip 2 dijabetesa osoba postaje otporna na insulin, a pankreas ne proizvodi dovoljno insulina da održi normalan nivo šećera u krvi. Više od 90% slučajeva dijabetesa su tip 2.

Težina je jedan od faktora koji može doprineti razvoju tip 2 dijabetesa. Statistički podaci pokazuju da oko 89% odraslih u SAD sa dijabetesom ima prekomernu težinu ili gojaznost.

Težina nije faktor kod tip 1 dijabetesa

Za razliku od tipa 2, tip 1 dijabetesa jeautoimuna bolest.

Imuni sistem napada beta ćelije pankreasa koje proizvode insulin, zbog čega pankreas ne može više da proizvodi ovaj hormon. Insulin pomaže da se šećer iz krvi prenese u ćelije koje ga koriste kao energiju.

Ljudi sa tip 1 dijabetesom moraju da primaju insulin putem injekcija ili pumpe da bi preživeli. Iako naučnici još ne znaju tačan uzrok tipa 1, težina nije faktor rizika niti uzrok ove autoimune bolesti.

Zašto je težina važna kod dijabetesa?

Kontrola telesne težine utiče ne samo na rizik od razvoja tip 2 dijabetesa i predijabetesa, već i na upravljanje bolešću — čak i kod onih sa tip 1.

Kako se gojite, telo mora da proizvodi više insulina i da ga efikasnije distribuira. Osobe sa višim BMI često ne koriste insulin optimalno, što vodi do razvoja insulinske rezistencije. Ovo može zahtevati promene u terapiji, uključujući doze insulina, ishranu i nivo fizičke aktivnosti.

Težina i gestacioni dijabetes

Dijabetes tokom trudnoće naziva se gestacioni dijabetes.

Gojaznost i povišen indeks telesne mase (BMI) su značajni faktori rizika, kao i starost, porodična istorija i etnička pripadnost.

Nedavna istraživanja pokazuju da viši BMI značajno povećava rizik od ponovnog pojavljivanja gestacionog dijabetesa u narednim trudnoćama.

Ljudi koji se smatraju mršavim ili tankim mogu da razviju predijabetes, tip 2 dijabetesa, pa čak i gestacioni dijabetes Foto: Shutterstock

Saveti za smanjenje rizika

Ako imate jedan ili više faktora rizika za tip 2 dijabetes, možete preduzeti sledeće korake:

Pokrenite se: Redovna fizička aktivnost je važna za sve, bez obzira na težinu. Ciljajte na 150 minuta vežbanja nedeljno.

Jedite pametnije: Izbegavajte nezdrave namirnice i jedite više voća, povrća i orašastih plodova, naročito lisnato povrće.

Umereno konzumirajte alkohol: Umjerena konzumacija može smanjiti rizik za 30% u poređenju sa teškim pijanjem.

Redovno proveravajte zdravstvene parametre: Ako imate porodičnu istoriju visokog holesterola ili krvnog pritiska, redovno kontrolišite ove vrednosti.

Prestanite da pušite: Prestanak pušenja značajno smanjuje rizik od dijabetesa jer omogućava bolju regulaciju šećera u krvi.

Izbegavajte nezdrave namirnice i jedite više voća, povrća i orašastih plodova, naročito lisnato povrće Foto: Shutterstock

Zaključak

Svi ljudi mogu razviti dijabetes. Težina je faktor rizika za tip 2 dijabetes i predijabetes, ali nije uzrok tip 1 dijabetesa.

Pored težine, važni faktori rizika su i porodična istorija, godine i nedovoljna fizička aktivnost.