Suvo voće se smatra jednom od zdravih grickalica, i to s dobrim razlogom. Bademi, orasi, indijski orah i drugo voće puni su proteina, vlakana, zdravih masti i esencijalnih hranljivih materija koje mogu da vam daju energiju, podrže zdravlje srca, pa čak i pomognu u kontroli telesne težine.

Za većinu ljudi, šaka ovih ukusnih grickalica jednostavan je i zdrav način da se obuzda glad. Međutim, ako imate dijabetes, neko suvo voće možda neće biti pogodno za vas. To je zato što se, kada se voće suši, njegovi prirodni šećeri koncentrišu, što ga čini mnogo slađim po zalogaju od svežeg voća. A to može uticati na nivo šećera u krvi, posebno ako ga ne jedete umereno.

Šta uzrokuje visok šećer u krvi kod osoba sa dijabetesom?

- Glavni uzrok visokog šećera u krvi je nedovoljna proizvodnja insulina od strane pankreasa. Insulin je neophodan za regulisanje glukoze u krvi - objašnjava Kjati Rupani, klinički nutricionista i dijetetičar. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, nekontrolisani dijabetes može dovesti do ozbiljnog oštećenja nerava, krvnih sudova i organa.

Kontrolisanje šećera u krvi putem ishrane, vežbanja i lekova ključno je za sprečavanje ovih komplikacija.

Šta čini određeno suvo voće rizičnim?

Suvo voće se pravi uklanjanjem vode iz svežeg voća metodama poput sušenja na suncu ili dehidratacije. Ovaj proces pomaže u očuvanju voća, produžava njegov vek trajanja, pa čak i koncentriše hranljive materije, zbog čega se suvo voće često smatra zdravom grickalicom.

Bademi, orasi i indijski orah bogati su proteinima, vlaknima i zdravim mastima koje daju energiju i čuvaju srce Foto: Shutterstock

Međutim, uklanjanjem vode takođe se koncentrišu prirodni šećeri, poput fruktoze i glukoze, što znači da svaki gram sušenog voća sadrži mnogo više šećera nego ista količina svežeg voća. Zbog toga, konzumiranje velikih količina može dovesti do brzog skoka šećera u krvi.

- Takođe, neko sušeno voće ima visok glikemijski indeks (GI), što ga čini još sklonijim brzom povećanju nivoa glukoze - kaže Rupani. Za osobe sa dijabetesom to znači da, iako je suvo voće hranljivo, treba ga jesti pažljivo i umereno.

Koje suvo voće je opasno?

Neko sušeno voće može biti rizično za osobe sa dijabetesom jer se njihovi prirodni šećeri visoko koncentrišu tokom procesa sušenja. To uključuje:

smokve

urme

sušene trešnje

sušene banane

sušeni mango

kandirano voće

Unos ovih namirnica u velikim količinama može brzo povećati nivo glukoze, što otežava kontrolu dijabetesa. Osobe sa dijabetesom bi trebalo da ih konzumiraju samo u veoma malim porcijama ili da ih potpuno izbegavaju.

Da li osobe sa dijabetesom treba da izbegavaju suvo voće?

Nisu sve vrste suvog voća zabranjene za osobe sa dijabetesom. Dok neke, poput smokava, urmi, sušenih trešanja, sušenih banana, sušenog manga i kandiranog voća, sadrže mnogo koncentrisanih šećera i mogu povećati šećer u krvi, postoje bezbednije opcije. Suvo voće sa niskim sadržajem šećera i bogato vlaknima može se konzumirati umereno i čak može pomoći u kontroli šećera u krvi. ž

Određene vrste suvog voća mogu povećati nivo šećera u krvi Foto: Shutterstock

To uključuje:

bademi

orasi

pistaći

indijski orah

kikiriki

Prema Američkom udruženju za dijabetes, ovo suvo voće može čak pomoći u kontroli šećera u krvi kada se jede u pravim porcijama. Puno je proteina, vlakana i zdravih masti poput omega-3, koje usporavaju apsorpciju glukoze i podržavaju zdravlje srca. Ključ je u kontroli porcija i izboru suvog voća sa niskim glikemijskim indeksom (GI) kako biste uživali u njegovim nutritivnim prednostima bez ugrožavanja nivoa šećera u krvi.