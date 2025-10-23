Najčudniji rani znak upozorenja na rak pluća: Kad prsti izgledaju kao obrnuta kašika - vreme je za odlazak kod lekara
Većina karcinoma pluća ne pokazuje simptome dok se bolest ne proširi, a kada se pojave, najčešći su uporni kašalj, otežano disanje i neočekivan gubitak težine.
Jedan neobičan simptom koji nije tako lako identifikovati kao rak pluća jeste „batićasti prsti“ tj. promena u obliku i izgledu prstiju i noktiju. Ovo oticanje na vrhovima prstiju, poput obrnutе kašike, pogađa mali procenat ljudi sa rakom pluća, ali vredi obratiti pažnju na to jer batićasti prsti mogu da budu jedan od prvih znakova ove bolesti.
Šta su batićasti prsti?
Batićasti prsti je promena u izgledu i osećaju noktiju na rukama ili nogama. Nokat se širi i ispupčuje kod kutikule.
- Prst izgleda pomalo kao obrnutа kašika, umesto da ima prirodnu konkavnu krivinu na kutikuli - kaže dr Brajan Endru Faler, direktor istraživanja raka u Medicinskom centru Misuri Baptist u Sent Luisu.
Promene na noktima koje se takođe javljaju:
- Nokti mogu biti topli na dodir
- Postaju mekani i sunđerasti
- Dobijaju crvenkastu boju
- Mogu izazivati osećaj bola
Kod batićastih prstiju kod raka pluća u ranoj fazi, promene na noktima dešavaju se tako sporo da nisu primetne. - Kod mnogih pacijenata sa rakom pluća koje srećem, pogledam im prste i oni imaju (batićaste prste), a da to nisu ni znali - kaže dr Faler.
„Batićasti prsti“ nisu opasni. Uglavnom je to kozmetički problem, a nokti bi trebalo da se vrate u prvobitnu veličinu i oblik kada se rak izleči, kaže Faler, iako povremeno „batićasti prsti“ ostaju i nakon što se rak izleči.
Ovakav izgled prstiju nije uvek izazvano rakom pluća — može se javiti uz mnoga druga stanja, kao što su celijakija ili Grejvsova bolest. Razgovarajte sa svojim lekarom ako mislite da imate batićaste prste kako biste utvrdili uzrok.
Šamrotov test prozora
Često lekari mogu da dijagnostikuju palčastu deformaciju samo gledajući prste. - Šamrotov test prozora je način da se potvrdi dijagnoza u suptilnijim slučajevima - kaže Faler.
U ovom testu, osoba postavlja dva kažiprsta zajedno, nokat uz nokat, formirajući oblik srca. Trebalo bi da postoji mali, dijamantski otvor između zanoktica prstiju. Kod osoba sa palčastim prstima, prsti će ležati ravno jedan uz drugi i nijedan otvor neće biti vidljiv.
Zašto rak pluća izaziva batićaste prste?
Stručnjaci ne znaju tačno kako rak pluća uzrokuje batićaste prste, ali imaju postoje neke ideje. Jedna od vodećih teorija je da pad kiseonika pokreće oslobađanje proteina koji se zove vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF). VEGF izaziva širenje krvnih sudova i nakupljanje tečnosti ispod noktiju, što ih dovodi do otoka.
Palčasti nokti nisu baš čest simptom raka pluća. Prema starijoj studiji, približno 1 odsto ljudi sa rakom pluća razvija palčaste nokte. Nema novijih istraživanja.
Ostali rani simptomi raka pluća
Rano otkrivanje i lečenje raka pluća može poboljšati preživljavanje. Evo još nekih simptoma na koje treba obratiti pažnju:
- Uporni kašalj koji nije povezan sa drugom bolešću i koji ne nestaje
- Iskašljavanje krvi
- Kratak dah
- Bol u grudima koji se pogoršava kada duboko dišete, kašljete ili se smejete
- Hrapav, hripav glas
- Bronhitis, upala pluća ili emfizem koji se ne poboljšavaju
- Neobjašnjiv gubitak težine
- Bol u kostima, posebno u ramenima, rukama ili vratu
Ovo takođe mogu biti simptomi mnogih drugih stanja. Samo lekar može potvrditi dijagnozu.
Kada posetiti lekara
Obratite se lekaru zbog simptoma palčastih prstiju ili drugih simptoma raka pluća. - Važno je da se pregledate, posebno ako imate faktore rizika za rak pluća - kaže Faler. Možete početi sa svojim lekarom opšte prakse, koji će verovatno uraditi rendgenski snimak grudnog koša ili CT skeniranje.
Faktori rizika za rak pluća uključuju:
- Pušenje ili izloženost pasivnom dimu
- Izloženost radonu, koji može prodrеti u zgrade ili domove kroz zemlju
- Izloženost kancerogenima na poslu ili hemikalijama u kući
- Zračenje grudnog koša, kao kod raka dojke
- Porodična istorija raka pluća
Drugi uzroci baljanja prstiju
Iako je rak pluća najčešći uzrok klubskog ponašanja, to nije jedini uzrok. Simptom je takođe povezan sa ovim stanjima:
- Aortna aneurizma – ispupčenje ili slabost glavne arterije u telu
- Bronhiektazije – hronična bolest pluća koja otežava čišćenje sluzi iz pluća
- Ciroza – bolest koja izaziva ožiljke na jetri
- Kongenitalna srčana bolest – srčana oboljenja koja počinju od rođenja
- Cistična fibroza – nasledna bolest koja izaziva nakupljanje lepljive sluzi u plućima
- Endokarditis – infekcija unutrašnje sluzokože srčanih zalistaka
- Upalna bolest creva – Kronova bolest i ulcerozni kolitis
- Apsces pluća – nakupljanje gnoja u plućima
- Ostali karcinomi – uključuje rak jednjaka, gastrointestinalne karcinome, rak jetre i limfom
Na Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije ističu da čak 70 do 80 odsto pacijenata u trenutku postavljanja dijagnoze već ima metastatski oblik karcinoma pluća. Svakog dana 20 osoba oboli, dok 13 pacijenata izgubi bitku sa ovom bolešću.
Izvor: Everydayhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs
Rak pluća može se otkriti analizom daha: Naučnici izumeli uređaj koji bi u budućnosti mogao postati jeftin i neinvazivan skrining