Rak pluća je najčešći i najsmrtonosniji oblik karcinoma koji se često otkriva u poodmakloj fazi bolesti.

Većina karcinoma pluća ne pokazuje simptome dok se bolest ne proširi, a kada se pojave, najčešći su uporni kašalj, otežano disanje i neočekivan gubitak težine.

Jedan neobičan simptom koji nije tako lako identifikovati kao rak pluća jeste „batićasti prsti“ tj. promena u obliku i izgledu prstiju i noktiju. Ovo oticanje na vrhovima prstiju, poput obrnutе kašike, pogađa mali procenat ljudi sa rakom pluća, ali vredi obratiti pažnju na to jer batićasti prsti mogu da budu jedan od prvih znakova ove bolesti.

Šta su batićasti prsti?

Batićasti prsti je promena u izgledu i osećaju noktiju na rukama ili nogama. Nokat se širi i ispupčuje kod kutikule.

- Prst izgleda pomalo kao obrnutа kašika, umesto da ima prirodnu konkavnu krivinu na kutikuli - kaže dr Brajan Endru Faler, direktor istraživanja raka u Medicinskom centru Misuri Baptist u Sent Luisu.

Promene na noktima koje se takođe javljaju:

Nokti mogu biti topli na dodir

Postaju mekani i sunđerasti

Dobijaju crvenkastu boju

Mogu izazivati osećaj bola

Kod batićastih prstiju kod raka pluća u ranoj fazi, promene na noktima dešavaju se tako sporo da nisu primetne. - Kod mnogih pacijenata sa rakom pluća koje srećem, pogledam im prste i oni imaju (batićaste prste), a da to nisu ni znali - kaže dr Faler.

„Batićasti prsti“ nisu opasni. Uglavnom je to kozmetički problem, a nokti bi trebalo da se vrate u prvobitnu veličinu i oblik kada se rak izleči, kaže Faler, iako povremeno „batićasti prsti“ ostaju i nakon što se rak izleči.

Kratak dan jedan je od mogućih simptoma raka pluća Foto: Shutterstock

Ovakav izgled prstiju nije uvek izazvano rakom pluća — može se javiti uz mnoga druga stanja, kao što su celijakija ili Grejvsova bolest. Razgovarajte sa svojim lekarom ako mislite da imate batićaste prste kako biste utvrdili uzrok.

Šamrotov test prozora

Često lekari mogu da dijagnostikuju palčastu deformaciju samo gledajući prste. - Šamrotov test prozora je način da se potvrdi dijagnoza u suptilnijim slučajevima - kaže Faler.

U ovom testu, osoba postavlja dva kažiprsta zajedno, nokat uz nokat, formirajući oblik srca. Trebalo bi da postoji mali, dijamantski otvor između zanoktica prstiju. Kod osoba sa palčastim prstima, prsti će ležati ravno jedan uz drugi i nijedan otvor neće biti vidljiv.

Zašto rak pluća izaziva batićaste prste?

Stručnjaci ne znaju tačno kako rak pluća uzrokuje batićaste prste, ali imaju postoje neke ideje. Jedna od vodećih teorija je da pad kiseonika pokreće oslobađanje proteina koji se zove vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF). VEGF izaziva širenje krvnih sudova i nakupljanje tečnosti ispod noktiju, što ih dovodi do otoka.

Palčasti nokti nisu baš čest simptom raka pluća. Prema starijoj studiji, približno 1 odsto ljudi sa rakom pluća razvija palčaste nokte. Nema novijih istraživanja.

Ostali rani simptomi raka pluća

Rano otkrivanje i lečenje raka pluća može poboljšati preživljavanje. Evo još nekih simptoma na koje treba obratiti pažnju:

Uporni kašalj koji nije povezan sa drugom bolešću i koji ne nestaje

Iskašljavanje krvi

Kratak dah

Bol u grudima koji se pogoršava kada duboko dišete, kašljete ili se smejete

Hrapav, hripav glas

Bronhitis, upala pluća ili emfizem koji se ne poboljšavaju

Neobjašnjiv gubitak težine

Bol u kostima, posebno u ramenima, rukama ili vratu

Šamrotov test prozora je način da se potvrdi dijagnoza u suptilnijim slučajevima Foto: Shutterstock

Ovo takođe mogu biti simptomi mnogih drugih stanja. Samo lekar može potvrditi dijagnozu.

Kada posetiti lekara

Obratite se lekaru zbog simptoma palčastih prstiju ili drugih simptoma raka pluća. - Važno je da se pregledate, posebno ako imate faktore rizika za rak pluća - kaže Faler. Možete početi sa svojim lekarom opšte prakse, koji će verovatno uraditi rendgenski snimak grudnog koša ili CT skeniranje.

Faktori rizika za rak pluća uključuju:

Pušenje ili izloženost pasivnom dimu

Izloženost radonu, koji može prodrеti u zgrade ili domove kroz zemlju

Izloženost kancerogenima na poslu ili hemikalijama u kući

Zračenje grudnog koša, kao kod raka dojke

Porodična istorija raka pluća Drugi uzroci baljanja prstiju

Iako je rak pluća najčešći uzrok klubskog ponašanja, to nije jedini uzrok. Simptom je takođe povezan sa ovim stanjima:

Aortna aneurizma – ispupčenje ili slabost glavne arterije u telu

– ispupčenje ili slabost glavne arterije u telu Bronhiektazije – hronična bolest pluća koja otežava čišćenje sluzi iz pluća

– hronična bolest pluća koja otežava čišćenje sluzi iz pluća Ciroza – bolest koja izaziva ožiljke na jetri

– bolest koja izaziva ožiljke na jetri Kongenitalna srčana bolest – srčana oboljenja koja počinju od rođenja

– srčana oboljenja koja počinju od rođenja Cistična fibroza – nasledna bolest koja izaziva nakupljanje lepljive sluzi u plućima

– nasledna bolest koja izaziva nakupljanje lepljive sluzi u plućima Endokarditis – infekcija unutrašnje sluzokože srčanih zalistaka

– infekcija unutrašnje sluzokože srčanih zalistaka Upalna bolest creva – Kronova bolest i ulcerozni kolitis

– Kronova bolest i ulcerozni kolitis Apsces pluća – nakupljanje gnoja u plućima

– nakupljanje gnoja u plućima Ostali karcinomi – uključuje rak jednjaka, gastrointestinalne karcinome, rak jetre i limfom

Statistika u Srbiji Na Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije ističu da čak 70 do 80 odsto pacijenata u trenutku postavljanja dijagnoze već ima metastatski oblik karcinoma pluća. Svakog dana 20 osoba oboli, dok 13 pacijenata izgubi bitku sa ovom bolešću.