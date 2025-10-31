Prehlada kod osoba sa dijabetesom može podići nivo šećera u krvi i otežati njegovu kontrolu.

Hladni meseci u godini obeleženi su uglavnom povećanjem učestalosti različitih oblika respiratornih infekcija. To su najčešće virusne i bakterijske infekcije koje pogađaju sve starosne grupe. Javljaju se od jeseni do kasnog proleća, a među najčešćim su prehlade i grip.

Osobe sa dijabetesom u rizičnoj grupi

Zbog širokog spektra zaraženih, takve akutne bolesti predstavljaju dodatni rizik za starije osobe i nekoliko grupa hroničnih pacijenata:

pacijenti sa hroničnim srčanim oboljenjima (koronarna bolest srca, kardiomiopatija)

plućni pacijenti (HOBP, astma)

hematološki i onkološki pacijenti

ljudi sa dijabetesom

druge grupe pacijenata sa oslabljenim imunitetom

Grip, a ponekad i obična prehlada, češće se manifestuje kod osoba sa dijabetesom sa težom kliničkom slikom i duže traje, sa znatno većom stopom raznih komplikacija, uključujući i smrt. Iako su grip i prehlade uzročno klasifikovani kao virusne bolesti, ponekad je neophodno uvesti antibiotsku terapiju zbog bakterijske superinfekcije.

Pored suportivnih i simptomatskih mera, osobama sa dijabetesom često su potrebni antivirusni lekovi, a zbog potencijalno ozbiljno oštećene respiratorne funkcije, lečenje se mora sprovoditi na odeljenjima intenzivne nege. S druge strane, ovo samo po sebi nosi povećan rizik od razvoja bolničkih infekcija, koje su obično znatno otpornije i imaju lošiji ishod lečenja.

Grip, a ponekad i obična prehlada, kod osoba sa dijabetesom često ima teži tok i duže traje Foto: Shutterstock

Sama činjenica postojanja komorbiditeta kao što je dijabetes nosi sa sobom: tri do šest puta veći rizik od hospitalizacije,

četiri puta veći rizik od potrebe za lečenjem na jedinicama intenzivne nege i

do šest puta veći rizik od smrtnosti u poređenju sa ljudima bez dijabetesa. Šta se dešava sa šećerom tokom infekcije?

Tokom bilo koje akutne respiratorne bolesti, posebno gripa, dolazi do povećanja koncentracije glukoze u krvi. Značajan deo ovog odgovora organizma na akutni stres (inflamatorna bolest) je takođe odraz povećane aktivnosti hormona kortizola.

Fiziološki, kortizol reguliše nekoliko važnih telesnih funkcija kao što su metabolizam glukoze, regulacija krvnog pritiska, upravlja našim imunološkim sistemom i moduliše inflamatorni odgovor. Svojim antiinflamatornim dejstvom „pomaže“ telu u procesu oporavka od akutne bolesti, ali to rezultira znatno višim koncentracijama glikemije u proseku.

Nakon što se telo oporavi, postepenim smanjenjem dejstva kortizola, dolazi do spontanog poboljšanja glukoregulacije.

Glikemiska kontrola u bolničkim uslovima

Pored ciljanog lečenja osnovne bolesti, podjednako je važno razmotriti kako postupiti u slučaju poremećene glikemijske regulacije.

Po pravilu, sva ili skoro sva prethodna hronična antidiabetička terapija se prekida, a regulacija glikemije se obično sprovodi upotrebom brzdelujućeg insulina uz redovno praćenje GUP profila (merenje nivoa šećera nekoliko puta tokom dana).

Kod težih oblika glikemijskih poremećaja mogu se javiti komplikacije poput dijabetičke ketoacidoze (češće kod dijabetesa tipa 1) i neketotičkog hiperosmolarnog sindroma (češće kod dijabetesa tipa 2), što zahteva intenzivno lečenje.

Kod težih oblika glikemijskih poremećaja mogu se javiti komplikacije poput dijabetičke ketoacidoze Foto: Shutterstock

Vakcinacija – najbolji način za sprečavanje komplikacija

Vakcinacija protiv gripa je najefikasniji način da se spreče komplikacije kod osoba sa dijabetesom. Iako ne pruža potpunu zaštitu, značajno smanjuje rizik od teških simptoma, hospitalizacije i smrtnog ishoda.

Zbog promenljivih sojeva virusa, godišnja vakcinacija je posebno važna za rizične grupe i starije osobe.