Bolest jetremože biti komplikacija inflamatorne bolesti creva (IBD) poput ulceroznog kolitisa (UK) ili Kronove bolesti. Istraživanja pokazuju da do 30 procenata ljudi sa IBD ima abnormalnosti jetre, a pet procenata ima dijagnozu hronične bolesti jetre.

Jetra služi kao postrojenje za preradu hrane u telu, filtrira otpad iz krvi, pomaže u varenju hrane i proizvodi supstance koje se nazivaju faktori zgrušavanja, a koje pomažu u protoku krvi.

Istraživači još uvek ne razumeju u potpunosti zašto se bolest jetre javlja kod ljudi sa IBD-om.

Pored samog stanja, neki lekovi koji leče IBD takođe mogu oštetiti jetru.

Znaci i simptomi bolesti jetre

Uzimajući u obzir povećani rizik od bolesti jetre kada imate IBD, ima smisla preduzeti mere predostrožnosti.

Dr Laura Rafals, gastroenterolog u klinici Majo u Ročesteru, Minesota, preporučuje da osobe sa ulceroznim kolitisom proveravaju enzime jetre najmanje jednom godišnje. Takođe je pametno biti svestan uobičajenih simptoma disfunkcije jetre, kako biste mogli da rešite problem pre nego što se pogorša.

Simptomi bolesti jetre uključuju sledeće:

* Nizak nivo energije ili umor

* Bol ili osećaj punoće u gornjem desnom delu stomaka

* Svrab kože

* Žutica (žutilo kože i beonjača očiju)

* Oticanje u stomaku, nogama ili zglobovima

* Lako pojavljuju se modrice

Mnogi ljudi sa disfunkcijom jetre nemaju simptome. Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, obratite se svom lekaru radi pregleda.

Krvne analize obično mogu potvrditi disfunkciju jetre.

Međutim, dodatna ispitivanja ultrazvukom, kompjuterizovanom tomografijom, magnetnom rezonancom ili biopsijom jetre, između ostalih testova, mogu biti neophodna da bi se postavila specifična dijagnoza.

Krvne analize obično mogu potvrditi disfunkciju jetre Foto: Shutterstock

5 stanja jetre povezanih sa IBD-om

Evo pet stanja povezanih sa jetrom koja se mogu razviti uz IBD.

Primarni sklerozirajući holangitis

- Primarni sklerozirajući holangitis (PSH) je oblik bolesti jetre povezan sa IBD-om. Najčešće se javlja kod ulceroznog kolitisa, kaže dr Donald Jensen, hepatolog u Univerzitetskom medicinskom centru Raš u Čikagu.

Prema sistematskom pregledu i meta-analizi 776.700 pacijenata sa IBD, 2,16% je takođe imalo PSH.

PSH karakteriše upala, zadebljanje i stvaranje fibroznog tkiva u žučnim kanalima, koji prenose žuč iz jetre kako bi pomogli u varenju masti. Na kraju se može razviti ožiljci na jetri. Bez lečenja, ljudima sa PSH može na kraju biti potrebna transplantacija jetre.

- Ne znamo zašto su povezani i ne postoji efikasan tretman za PSH, kaže dr Jensen.

Prema preglednom članku, veza između PSH i IBD ukazuje na novi koncept koji se naziva osa creva-jetra. U osi creva-jetra, creva i jetra utiču jedno na drugo u dvosmernom odnosu.

Muškarci sa ulceroznim kolitisom imaju veću verovatnoću da razviju PSH nego žene, sa prevalencijom od oko 60 do 70 procenata. Tipična starost pri dijagnozi je između 30 i 40 godina, međutim, može da varira u zavisnosti od regiona.

Metabolička disfunkcija – povezana steatozna bolest jetre

Steatoza jetre povezana sa metaboličkom disfunkcijom (MASLD), ranije poznata kao nealkoholna masna bolest jetre, najčešća je komplikacija jetre kod IBD-a.

MASLD je stanje u kojem se višak masti taloži u jetri. Ljudi sa MASLD retko imaju simptome. U mnogim slučajevima, gubitak težine i kontrola nivoa holesterola u krvi i dijabetesa mogu da preokrenu bolest.

Prema sistematskom pregledu i meta-analizi 89 studija, MASLD se javio kod 24,4% ljudi sa IBD-om. Od toga, 20,2% se javilo kod ljudi sa Kronovom bolešću, a 18,5% kod ljudi sa ulceroznim kolitisom.

Steatoza jetre povezana sa metaboličkom disfunkcijom (MASLD), ranije poznata kao nealkoholna masna bolest jetre, najčešća je komplikacija jetre kod IBD-a Foto: Shutterstock

Autoimuni hepatitis

Autoimuni hepatitis je kada vaš imuni sistem napada sopstvene ćelije jetre. Uzrokovan je hroničnom upalom jetre.

Postoje dva glavna oblika autoimunog hepatitisa: tip 1 i tip 2.Tip 1 je najčešći oblik bolesti. Oko polovine ljudi sa tipom 1 takođe ima druge autoimune poremećaje, kao što su celijakija, reumatoidni artritis ili ulcerozni kolitis.

Autoimuni hepatitis se obično leči visokim dozama kortikosteroida, kao što je prednizon. Doza se na kraju smanjuje.

Ponekad se lek pod nazivom azatioprin (Imuran) koristi kao druga linija lečenja. Azatioprin je imunomodulator, što znači da modifikuje aktivnost imunog sistema, smanjujući upalu.

Žučni kamenci

Žučni kamencinastaju kada se žuč, koju proizvodi jetra i skladišti u žučnoj kesi , stvrdne u male komadiće slične kamenu. Ako jedan ili više kamena blokiraju kanale žučne kese, možete iskusiti bol u gornjem delu stomaka, mučninu i povraćanje.[ 9 ]

Blokada može dovesti do ozbiljnih komplikacija. „Kada žučni kamenci pređu iz žučne kese u žučne kanale, to može biti povezano sa infekcijom ili pankreatitisom “, kaže Jensen.

Dr Rafals napominje da sam ulcerozni kolitis ne dovodi do žučnih kamenaca, ali su žučni kamenci česti kod starijih pacijenata sa IBD. Takođe su češći kod pacijenata sa Kronovom bolešću nego kod onih sa ulceroznim kolitisom.





Prema meta-analizi pet studija, ljudi sa IBD-om imali su značajno veću stopu žučnih kamenaca nego opšta populacija. Međutim, većina ovih slučajeva dogodila se kod ljudi sa Kronovom bolešću. Autori napominju da su potrebne studije većeg obima kako bi se potvrdili ti nalazi.

Pankreatitis, ili zapaljenje pankreasa, češće se javlja kod ljudi sa IBD-om, u poređenju sa opštom populacijom Foto: Shutterstock

Pankreatitis

Pankreatitis, ili zapaljenje pankreasa, češće se javlja kod ljudi sa IBD-om, u poređenju sa opštom populacijom.

U većini slučajeva, pankreatitis sa IBD izgleda da je povezan sa žučnim kamencima ili lekovima koji se koriste za lečenje IBD. Međutim, neki slučajevi mogu biti posledica direktnog oštećenja od samog stanja.

- Pankreatitis i inflamatorne bolesti creva često se manifestuju slično, tako da pacijenti mogu biti pogrešno dijagnostikovani - kaže Rafals i dodaje:

- Simptomi pankreatitisa mogu uključivati bol u stomaku, povraćanje, mučninu i dijareju.

