Ove informacije javnosti je izneo Sem Presti, generalni menadžer i prvi čovek Oklahoma siti Tandera. On je naglasio da su doktori „ekstremno pozitivni“ u vezi Topićevog oporavka, koji je do hemoterapija čak i trenirao sa klubom.

Kakvo je Topićevo zdravstveno stanje?

- Želim da vam dam zdravstvene informacije o Nikoli Topiću. Kao što većina vas zna, on je na samom početku priprema imao medicinsku intervenciju na testisima. Ta procedura je urađena u bolnici MD Anderson u Hjustonu, kako bi se utvrdilo da li Nikola ima rak testisa. Intervencija je bila neophodna da bi se uradila biopsija, a rezultati biopsije su stigli i potvrđeno je da se Nikola zaista suočava sa testikularnim karcinomom - rekao je Presti.

On je istakao da Nikola ima izuzetan tim onkologa i u Oklahomi i u ‘MD Andersonu, i svi su izuzetno optimistični kada je u pitanju njegov oporavak i ishod lečenja.

- Važno je naglasiti da je rak testisa najizlečiviji oblik karcinoma kod muškaraca, ali da su lekari, na osnovu trenutnih nalaza, preporučili da Nikola započne sa hemioterapijama. Nikola nije želeo da ova informacija postane javna dok ne započne sam tretman, a sa tim je upravo počeo - rekao je Presti.

Koji su simptomi raka testisa?

Rak testisa se smatra „bolešću mladih muškaraca“, jer su osobe mlađe do 45 godina u najvećem riziku. Obično se otkriva između 15. i 45. godine života, ali se može razviti u bilo kom životnom dobu, navode stručnjaci sa Mejo klinike.

Rak testisa je abnormalan rast ćelija u testisima koji proizvode spermatozoide i hormon testosteron.

Dijagnoza raka testisa može biti emocionalno teška za mladiće koji razmišljaju o svojoj budućnosti, kao i za muškarce koji započinju porodicu ili karijeru. Često se suočavaju sa tim da bolest i neophodni tretmani utiču na njihove svakodnevne navike, lične odnose i buduće planove.

Nije sasvim jasno zašto nastaje rak testisa. On počinje kada nešto izazove promene u DNK ćelija testisa, što dovodi do toga da se te ćelije ubrzano razmnožavaju.

Obično se razvija u jednom testisu, ali se može pojaviti i u oba.

Najčešći znak raka testisa je bezbolna kvržica na testisu, prenosi Klivlend klinika.

Ostali simptomi mogu uključivati:

otok ili iznenadno nakupljanje tečnosti u mošnicama

kvržicu ili otok na jednom od testisa

osećaj težine u mošnicama

tupu bol u preponama ili donjem delu stomaka

bol ili nelagodnost u mošnicama ili testisu

smanjenje veličine testisa (atrofija testisa)

Ovi simptomi mogu biti prisutni i kod drugih stanja, zato nema razloga za paniku ako ih primetite. Ipak, važno je da zakažete pregled kod lekara kako biste bili sigurni. Odlaganje dijagnoze može omogućiti ćelijama raka da se prošire, što lečenje čini težim.

Ako primetite promenu u veličini testisa ili napipate kvržicu, obavezno se javite svom lekaru. Foto: Shutterstock

Faktori rizika

Ne postoji siguran način da se spreči rak testisa, ali sledeći faktori povećavaju rizik:

porodična istorija bolesti

nespušten testis

HIV infekcija

abnormalnosti polnih hromozoma

U najširem smislu, rak testisa se deli u dve kategorije:

Seminom - Ove vrste raka testisa češće se javljaju u starijem dobu. Seminomi obično rastu i šire se sporije od neseminoma.

- Ove vrste raka testisa češće se javljaju u starijem dobu. Seminomi obično rastu i šire se sporije od neseminoma. Neseminom - Ove vrste raka testisa češće se javljaju ranije u životu. Rastu i šire se brzo. Postoji više tipova neseminoma: horiocarcinom, embrionalni karcinom, teratom i tumor žumančane kese. Rak testisa spada u visoko izlečive oblike raka

Najčešći prvi koraci su analiza krvi i ultrazvuk testisa. Ako postoji sumnja na rak, hirurg uklanja testis. Ako pacijent to želi, u mošnice se može ugraditi proteza – veštački, gelom ispunjen testis. Nakon toga se radi skener (CT) da bi se utvrdilo da li se rak proširio, tj. metastazirao na druge delove tela. U zavisnosti od rezultata, dalji tretman može uključivati hemioterapiju, zračenje, dodatne operacije ili praćenje stanja.

Pre započinjanja lečenja raka testisa, pacijent bi trebalo da razgovara sa svojim lekarom o plodnosti. Većina muškaraca će nakon terapije moći da proizvodi dovoljno spermatozoida u testisu koji nije zahvaćen bolešću.

- Ipak, hemioterapija, zračenje i operacija mogu uticati na nivo testosterona i proizvodnju spermatozoida, što može ugroziti buduću plodnost. Zato se pacijentima savetuje da razmotre zamrzavanje sperme (tzv. „sperm banking“) pre početka lečenja - objašnjava za Mejo kliniku dr Dejvid Jang, urolog iz Mankata, Minesote.

Redovno obavljajte samopregled testisa kako biste na vreme uočili promene koje bi trebalo prijaviti lekaru Foto: Shutterstock

Prevencija

Rak testisa nije moguće sprečiti, ali možete redovno obavljati samopregled testisa kako biste na vreme uočili promene koje treba prijaviti svom lekaru.

Obratite pažnju ako primetite kvržice, zadebljanja, tvrdoću ili ako je neki testis veći ili manji nego ranije.

Samopregled jednom mesečno Mnogi lekari preporučuju da se samopregled testisa obavlja jednom mesečno. Ako primetite promenu u veličini testisa ili napipate kvržicu, obavezno se javite svom lekaru.

