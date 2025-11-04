Slušaj vest

Bolest desni danas je ređa nego ranije, ali i dalje pogađa skoro svakog desetog odraslog Amerikanca do 64. godine. Ako svakodnevno ne koristite konac za zube i ne perete zube barem dva puta dnevno, izloženi ste riziku. Evo zašto bi to trebalo da vas zabrinute.

Bolest desni i njihov uticaj na opšte zdravlje Zdravlje srca

Umerena do teška bolest desni može povećati nivo upale u celom organizmu. Neka istraživanja ukazuju na to da upala izazvana teškom bolešću desni može biti povezana sa povećanim rizikom od moždanog udara i bolesti srca, koje su takođe upalne prirode.

Zdravlje pluća

Prema pojedinim istraživanjima, dobro zdravlje desni može doprineti boljem funkcionisanju pluća, naročito kod osoba koje imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća (HOBP).

Bolest desni može, s druge strane, povećati rizik od respiratornih infekcija, kao što je upala pluća (pneumonija). Do toga može doći udisajem bakterija koje potiču iz usne duplje i tako dospevaju u disajne puteve.

Bolest desni i dijabetes

Dijabetes može smanjiti otpornost organizma na infekcije. Povišen šećer u krvi povećava rizik od bolesti desni. Štaviše, bolest desni može otežati kontrolu šećera u krvi.

Stres i škriputanje zuba

Ako ste pod stresom, anksiozni ili depresivni, možete biti izloženi većem riziku od problema sa oralnim zdravljem. Ljudi pod stresom proizvode visok nivo kortizola koji šteti desnima. Stres takođe dovodi do loše nege oralnog zdravlja.

Osteoporoza i gubitak zuba

Osteoporoza, bolest krhkih kostiju, pogađa sve kosti u telu – uključujući vilicu i može izazvati gubitak zuba. Bakterije iz parodontitisa, što je teška bolest desni, mogu dodatno razgraditi vilicu. Neki lekovi za osteoporozu, bisfosfonati mogu blago povećati rizik od retkog stanja koje se naziva osteonekroza, što dovodi do odumiranja kosti vilice.

Blede desni i anemija

Usta mogu biti bolna i blede ako ste anemični, a jezik može postati otečen i gladak (glositis). Kada imate anemiju, vaše telo nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca ili vaša crvena krvna zrnca ne sadrže dovoljno hemoglobina. Kao rezultat toga, vaše telo ne dobija dovoljno kiseonika. Postoje različite vrste anemije, a lečenje varira.

Razgovarajte sa svojim lekarom da biste saznali koju vrstu imate i kako je lečiti.

Kada imate anemiju, vaše telo nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca ili vaša crvena krvna zrnca ne sadrže dovoljno hemoglobina Foto: Shutterstock

Lečenje bolesti desni može pomoći kod reumatoidnog artritisa

Ljudi sa reumatoidnim artritisom (RA) imaju osam puta veću verovatnoću da obole od bolesti desni nego osobe bez ove autoimune bolesti. Upala može biti zajednički imenilac između ova dva stanja.

Stvari se pogoršavaju jer ljudi sa RA mogu imati problema sa pranjem zuba i korišćenjem konca zbog oštećenih zglobova. Dobra vest je da lečenje upale i infekcije desni takođe može smanjiti bol u zglobovima i upalu.

Gubitak zuba i bolest bubrega

Odrasli bez zuba mogu imati veću verovatnoću da obole od hronične bolesti bubrega nego oni koji imaju sve zube. Pretpostavlja se da hronična upala može biti zajednička nit koja povezuje ova stanja. Dakle, briga o zubima i desnima može smanjiti rizik od razvoja hroničnih problema sa bubrezima.

Bolest desni i prevremeni porođaj

Ako ste trudni i imate bolest desni, veća je verovatnoća da ćete imati bebu rođenu prerano i sa manjom težinom. Tačna veza između ova dva stanja još nije u potpunosti razjašnjena. Mogući uzroci su osnovne upale ili infekcije, dok hormonske promene u trudnoći dodatno pogoršavaju stanje desni.

Kako izgledaju zdrave desni?

Zdravo tkivo desni nije uvek svetloružičasto. Baš kao i boja kože, boja desni varira od osobe do osobe, ali ne bi trebalo da budu otečene. Da biste ih održali zdravim, praktikujte dobru oralnu higijenu.

Perite zube najmanje dva puta dnevno, koristite konac za zube najmanje jednom dnevno, ispirajte usta antiseptičkom tečnošću jednom ili dva puta dnevno, redovno posećujte stomatologa i izbegavajte pušenje ili žvakanje duvana.

Zdravo tkivo desni nije uvek svetloružičasto Foto: Profimedia

Devet saveta za očuvanje zdravlja desni Perite zube dva puta dnevno pastom sa fluorom. Obavezno perite zube duž linije desni, pored zuba.

Menjajte istrošene četkice za zube najmanje svaka tri do četiri meseca, jer mogu povrediti vaše desni.

Čistite zube koncem ili koristite sredstvo za čišćenje interdentalnih prostora jednom dnevno.

Ispirajte usta antiseptičkom vodom za ispiranje usta najmanje jednom dnevno.

Posećujte stomatologa na preglede i čišćenje dva ili više puta godišnje. Ako desni krvare, ne čekajte – odmah posetite stomatologa. Ako imate parodontopatiju, stomatolog ili stomatološki asistent može koristiti metode dubinskog čišćenja ili primeniti antibiotike. Ako je bolest uznapredovala, operacija može očistiti jako bolesne džepove desni.

Obaveštavajte stomatologa o svim promenama u vašem opštem zdravstvenom stanju, posebno ako ste trudni, ulazite u menopauzu ili imate bolest poput dijabetesa. U tim slučajevima obratite posebnu pažnju na zdravlje svojih zuba, jer ste podložniji gingivitisu.

Ograničite unos slatkih grickalica i pića.

Praktikujte uravnoteženu ishranu. Nedavna studija sprovedena kod muškaraca starijih od 65 godina pokazala je posebnu korist od ishrane bogate voćem sa vlaknima, koja usporava napredovanje parodontopatije.

Ako ste pušač, učinite sve što je moguće da prestanete. Pušači imaju veću verovatnoću da će imati nakupljanje plaka i kamenca. U stvari, pušači mogu imati i do četiri puta veću verovatnoću da razviju uznapredovalu parodontopatiju nego nepušači.