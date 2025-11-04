Čulo mirisa igra važnu ulogu u svakodnevnom životu, utičući na ukus, sećanja i čak opšte fizičko i mentalno zdravlje.

Nova studija doprinosi sve većem broju dokaza koji ukazuju na to da vaše čulo mirisa nije dobro samo za otkrivanje najbliže pekare ili upozorenje na nešto pokvareno u vašem frižideru – već je i iznenađujuće osetljiv pokazatelj opšteg zdravlja.

Istraživanje je pokazalo da starije osobe sa pogoršanim čulom mirisa mogu biti izložene većem riziku od razvoja srčanih oboljenja.

- Ovo otkriće, zajedno sa našim drugim nedavnim studijama o čulu mirisa i riziku od moždanog udara i srčane insuficijencije, sugeriše potencijalnu vezu između lošeg čula mirisa i zdravlja srca kod starijih osoba - kaže vodeća autorka dr Keran (Ada) Čemberlin, postdoktorski istraživač na Univerzitetu Džons Hopkins u Baltimoru.

Osećaj mirisa meren „štapićima za njuškanje“

Istraživači su koristili podatke od više od 5.000 odraslih koji su u proseku imali 75 godina i učestvovali su u studiji o riziku od ateroskleroze u zajednicama (ARIC), dugoročnom projektu koji prati zdravlje srca kod odraslih u SAD.

Svaki učesnik je uradio test identifikacije mirisa „Sniffin' Sticks“ od 12 stavki, koji koristi uređaje slične olovkama natopljene svakodnevnim mirisima, uključujući kafu, ružu, bananu, limun, dim i cimet.

Od ispitanika je zatraženo da identifikuju svaki miris iz višestrukih opcija.

Rezultati su kategorizovani kao:

Dobar njuh: 11–12 tačno

11–12 tačno Umereno čulo mirisa: 9–10 tačno

9–10 tačno Slab njuh: 0–8 tačno

Starije osobe sa slabijim čulom mirisa mogu imati veći rizik od srčanih oboljenja Foto: Shutterstock

Učesnici su zatim praćeni skoro 10 godina, a istraživači su pratili koji su od njih hospitalizovani zbog srčanog udara ili su umrli od koronarne bolesti.

Slabo čulo mirisa - dvostruko veća verovatnoća za srčane bolesti

Nakon prilagođavanja drugim faktorima kao što su starost, pol, rasa i kardiovaskularni faktori rizika, istraživači su otkrili da ljudi sa lošim mirisom imaju skoro dvostruko veći rizik od srčanih oboljenja nakon dve i četiri godine života, u poređenju sa ljudima sa dobrim mirisom.

Ali prediktivna vrednost se smanjila tokom ostatka perioda praćenja: nakon šest godina, dodatni rizik je opao na povećanje od oko 60 procenata, a nakon osam i devet godina, dodatni rizik više nije bio statistički značajan.

Iako stručnjaci već znaju da su problemi sa mirisom povezani sa degenerativnim stanjima mozga poput Parkinsonove bolesti i demencije, ovi nalazi doprinose novim dokazima da loš miris može pomoći u predviđanju zdravlja starijih osoba na više načina, kaže dr Čemberlin.

- Nalazi se nadovezuju na raniji rad iste grupe koja povezuje gubitak čula mirisa sa krhkošću, moždanim udarom i smrtnošću - kaže dr Nikolas Rovan, otorinolaringolog (lekar za uho, nos i grlo) i istraživač u medicinskoj bolnici Džons Hopkins, koji nije bio uključen u studiju.

Dr Rovan ističe da loša funkcija čula mirisa nije samo smetnja, već potencijalni rani znak pogoršanja zdravlja i veće podložnosti bolestima povezanima sa starenjem. On smatra „posebno zanimljivim“ to da je veza između lošeg mirisa i srčanih oboljenja bila najjača u prvih nekoliko godina, a zatim oslabila.

Dr Rovan kaže da slab osećaj mirisa može biti rani znak pogoršanja zdravlja i veće ranjivosti kod starenja Foto: Shutterstock

Taj obrazac podržava ideju da gubitak čula mirisa može biti rani znak - a ne uzrok - pogoršanja zdravlja, kaže Rovan. - To pojačava koncept da čulo mirisa može poslužiti kao prozor u celokupno fiziološko zdravlje - kaže on.

Zašto bi loše čulo mirisa bilo upozorenje za probleme sa srcem?

Iako još nije jasno zašto smanjena sposobnost čula mirisa može biti prediktor budućih srčanih oboljenja, autori su izneli nekoliko teorija:

Problemi sa zajedničkim krvnim sudovima: naše čulo mirisa zavisi od stalnog protoka krvi u nos; protok krvi može biti ugrožen u ranim fazama srčanih bolesti zbog nedovoljnog snabdevanja krvlju.

naše čulo mirisa zavisi od stalnog protoka krvi u nos; protok krvi može biti ugrožen u ranim fazama srčanih bolesti zbog nedovoljnog snabdevanja krvlju. Uticaji načina života: prigušen osećaj mirisa može dovesti do manjeg interesovanja ili zadovoljstva u jelu, što može negativno uticati na ishranu, raspoloženje, fizičku aktivnost i socijalno zdravlje starijih osoba – čime se vremenom ugrožava zdravlje srca.

prigušen osećaj mirisa može dovesti do manjeg interesovanja ili zadovoljstva u jelu, što može negativno uticati na ishranu, raspoloženje, fizičku aktivnost i socijalno zdravlje starijih osoba – čime se vremenom ugrožava zdravlje srca. Veza sa krhkošću: Novi dokazi pokazuju da slab osećaj mirisa kod starijih ljudi može biti povezan sa krhkošću, što povećava rizik od kardiovaskularnih problema; krhkost znači smanjenu otpornost tela na bolesti i povrede. Da li je gubitak mirisa normalan deo starenja?

Izvesno smanjenje osetljivosti na miris je uobičajeno sa godinama, a može se desiti i zbog hroničnih problema sa sinusima, alergija, pušenja ili određenih lekova. Starije osobe takođe mogu iskusiti promene ukusa i mirisa koje smanjuju apetit, što dovodi do loše ishrane i gubitka težine.

Međutim, iznenadni ili značajan gubitak mirisa nije neizbežan sa godinama i ponekad može ukazivati na druge zdravstvene probleme, uključujući virusne infekcije, degenerativne bolesti mozga, a sada i moguće kardiovaskularne rizike.

Da li bi osećaj mirisa trebalo koristiti kao skrining za buduće zdravstvene probleme?

Neizvesnost o tome zašto ili kako je gubitak mirisa povezan sa srčanim oboljenjima ne umanjuje njegov klinički značaj, kaže Rovan.

Izvesno smanjenje osetljivosti na miris je uobičajeno sa godinama, a može se desiti i zbog hroničnih problema sa sinusima, alergija, pušenja ili određenih lekova Foto: Shutterstock

- Po mom mišljenju, ova studija dodaje težinu argumentu da bi rutinsko testiranje mirisa kod starijih osoba moglo biti koristan i jeftin način za identifikaciju pojedinaca koji mogu biti izloženi većem riziku od šireg pogoršanja zdravstvenog stanja, čak i ako još uvek nemamo jasne intervencije za sam gubitak mirisa - kaže on.

Iako je testiranje mirisa jednostavno, jeftino i neinvazivno, retko se radi van istraživačkih okruženja, kaže Rovan.

- Kako saznajemo više o tome kako senzorni pad odražava sistemsko zdravlje, rutinski skrining mirisa kod starijih osoba mogao bi postati vredan alat za rano otkrivanje rizika, slično načinu na koji danas koristimo testiranje krvnog pritiska ili holesterola - kaže on.

Šta uraditi ako primetite promene u čulu mirisa?

- Većina nas još uvek ne obraća pažnju na čulo mirisa - kaže Čemberlin. Iako je gubitak mirisa čest kod starijih osoba, većina pogođenih ne prepoznaje nedostatak kada ih pitaju, kaže ona.

Čemberlin sugeriše da bi starijim osobama koristilo da više pažnje posvete svom čulu mirisa i da razgovaraju sa svojim lekarom opšte prakse ako primete neobjašnjiv i uporan gubitak.

- Saradjujte sa njima kako biste identifikovali potencijalne uzroke i razgovarali o načinima za rešavanje potencijalnih zdravstvenih problema - kaže ona.