Poremećen biološki sat ubrzava starenje mozga: Sačuvajte pamćenje pravilnim ritmovima spavanja i ishrane
Sedmogodišnje istraživanje životinjske biologije istraživača Mohameda Sultana Kana iz Kašmira na Univerzitetu u Hajderabadu (UoH) nedavno mu je donelo prestižnu medalju profesora Jenuge Ramasvami Naidua za najbolju tezu.
Radeći u laboratoriji za neurobiologiju i molekularnu hronobiologiju pod vođstvom prof. Anite Jagote, Kan je razvio model Alchajmerove bolesti kod pacova ubrizgavanjem amiloidnog beta proteina, ključne supstance koja pokreće bolest, u njihov mozak. Proučavao je kako ovo stanje utiče na komunikaciju između „gena sata“, koji regulišu dnevne biološke ritmove, i „gena pamćenja“, koji kontrolišu učenje i memoriju.
- Moji sedmogodišnji eksperimenti pokazali su da kada ova veza oslabi, regioni mozga odgovorni za pamćenje, posebno hipokampus, trpe oštećenja. To dovodi do lošeg učenja, povećanog stresa i poremećenih ciklusa spavanja i buđenja - rekao je Kan. Otkrio je da normalno starenje donekle remeti ovu vezu, dok Alchajmerova bolest naglo ubrzava kognitivni pad i gubitak nervnih ćelija.
Disciplinovan biološki sat čuva mozak i usporava starenje
Biološki sat nije samo za san; on reguliše sve vitalne funkcije u telu. - Kada ga poremetimo kasnim noćima, neredovnim obrocima ili izlaganjem veštačkom svetlu, sistem za obnovu tela posustaje, što povećava rizik od neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmera.
Istraživanje naglašava važnost doslednog dnevnog ritma pravovremeno spavanje, obroci i buđenje mogu zaštititi mozak i usporiti starenje. - Moji nalazi mogu otvoriti nove puteve za razvoj tretmana koji stabilizuju cirkadijalne ritmove i odlažu ili smanjuju progresiju Alchajmerove bolesti - dodaje Kan.
On takođe naglašava da i male promene životnog stila mogu značajno očuvati zdravlje mozga. - Studija potvrđuje da disciplinovan biološki sat nije važan samo za bolji san, već i za prevenciju gubitka pamćenja i demencije povezanih sa starenjem - zaključuje Kan.
Izvor: timesofindia.indiatimes.com/Zdravlje.Kurir.rs
