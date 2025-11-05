Slušaj vest

Sedmogodišnje istraživanje životinjske biologije istraživača Mohameda Sultana Kana iz Kašmira na Univerzitetu u Hajderabadu (UoH) nedavno mu je donelo prestižnu medalju profesora Jenuge Ramasvami Naidua za najbolju tezu.

Radeći u laboratoriji za neurobiologiju i molekularnu hronobiologiju pod vođstvom prof. Anite Jagote, Kan je razvio model Alchajmerove bolesti kod pacova ubrizgavanjem amiloidnog beta proteina, ključne supstance koja pokreće bolest, u njihov mozak. Proučavao je kako ovo stanje utiče na komunikaciju između „gena sata“, koji regulišu dnevne biološke ritmove, i „gena pamćenja“, koji kontrolišu učenje i memoriju.

- Moji sedmogodišnji eksperimenti pokazali su da kada ova veza oslabi, regioni mozga odgovorni za pamćenje, posebno hipokampus, trpe oštećenja. To dovodi do lošeg učenja, povećanog stresa i poremećenih ciklusa spavanja i buđenja - rekao je Kan. Otkrio je da normalno starenje donekle remeti ovu vezu, dok Alchajmerova bolest naglo ubrzava kognitivni pad i gubitak nervnih ćelija.

Disciplinovan biološki sat čuva mozak i usporava starenje

Biološki sat nije samo za san; on reguliše sve vitalne funkcije u telu. - Kada ga poremetimo kasnim noćima, neredovnim obrocima ili izlaganjem veštačkom svetlu, sistem za obnovu tela posustaje, što povećava rizik od neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmera.

Biološki sat nije samo za san; on reguliše sve vitalne funkcije u telu Foto: Shutterstock

Istraživanje naglašava važnost doslednog dnevnog ritma pravovremeno spavanje, obroci i buđenje mogu zaštititi mozak i usporiti starenje. - Moji nalazi mogu otvoriti nove puteve za razvoj tretmana koji stabilizuju cirkadijalne ritmove i odlažu ili smanjuju progresiju Alchajmerove bolesti - dodaje Kan.

On takođe naglašava da i male promene životnog stila mogu značajno očuvati zdravlje mozga. - Studija potvrđuje da disciplinovan biološki sat nije važan samo za bolji san, već i za prevenciju gubitka pamćenja i demencije povezanih sa starenjem - zaključuje Kan.