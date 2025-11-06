Osip izazvan stresom najčešće se javlja u vidu crvenila, svraba, koprivnjače ili sitnih plikova koji se mogu pojaviti bilo gde na telu

Slušaj vest

Osip izazvan stresom najčešće se javlja u vidu crvenila, svraba, koprivnjače ili sitnih plikova koji se mogu pojaviti bilo gde na telu. Kod nekih ljudi se osip javlja naglo, dok se kod drugih razvija postepeno, praćen svrabom, peckanjem ili osećajem toplote na zahvaćenim mestima.

U većini slučajeva, stresni osip nije opasan i povlači se sam kada se nivo stresa smanji. Ipak, ponekad može biti znak ozbiljnije reakcije organizma i zahtevati lekarsku procenu.

Kada je situacija zabrinjavajuća? Odmah potražite hitnu pomoć ako se, uz osip, jave sledeći simptomi: - otok lica, usana ili jezika - otežano disanje - osećaj stezanja u grlu ili grudima - vrtoglavica ili nesvestica

Ovi znaci mogu ukazivati na alergijsku reakciju poznatu kao anafilaksija, koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Osip izazvan stresom obično se pojavljuje kada je telo pod pojačanim emocionalnim ili fizičkim naporom. Foto: Shutterstock

Kako prepoznati osip izazvan stresom?

Kada ste pod stresom, vaš organizam reaguje oslobađanjem hormona koji mogu izazvati niz fizičkih reakcija, među kojima je i pojava osipa.

Osip izazvan stresom obično se pojavljuje kada je telo pod pojačanim emocionalnim ili fizičkim naporom.

Može izgledati kao:

crvene ili ružičaste mrlje po koži

sitni plikovi koji svrbe, peku ili izazivaju osećaj toplote

ispupčena koprivnjača koja može menjati oblik i mesto na telu

suva, nadražena ili perutava koža

Koprivnjača izazvana stresom najčešće se javlja na licu, vratu, grudima, leđima ili rukama - mestima gde telo prirodno reaguje na stres pojačanim znojenjem ili napetošću mišića.

Kod nekih osoba osip traje samo nekoliko sati, dok kod drugih može potrajati danima ili čak duže, ako je stres dugotrajan ili se ponavlja.

Osim spoljašnjih simptoma, često su prisutni i unutrašnji znaci stresa, kao što su ubrzan puls, napetost mišića, nesanica ili osećaj nemira, što može dodatno pogoršati stanje kože.

Zašto stres izaziva osip?

Kada ste pod stresom, telo oslobađa hormon kortizol i druge hemikalije koje pokreću upalne procese u organizmu. Ta upala može uticati na kožu, uzrokujući svrab, crvenilo ili pojavu koprivnjače.

Stres takođe može pogoršati postojeće kožne probleme kao što su ekcem, psorijaza, rozacea ili akne, jer remeti prirodnu zaštitnu barijeru kože i menja ravnotežu bakterija koje je štite.

Ako se osip ne povlači nakon nekoliko dana, širi se, izaziva jake bolove, otok ili otežano disanje, obavezno potražite savet lekara ili dermatologa Foto: Shutterstock

Kako ublažiti osip izazvan stresom? Ohladite i umirite kožu - Primenite hladne obloge ili tuširanje mlakom vodom kako biste smanjili svrab i crvenilo.

Primenite hladne obloge ili tuširanje mlakom vodom kako biste smanjili svrab i crvenilo. Koristite blage kreme ili gelove - Preparati sa aloe verom, kamilicom ili kalaminom mogu pomoći da se koža umiri. Izbegavajte jake sapune, parfimisane losione i alkoholne tonike.

Preparati sa aloe verom, kamilicom ili kalaminom mogu pomoći da se koža umiri. Izbegavajte jake sapune, parfimisane losione i alkoholne tonike. Kontrolišite stres - Tehnike relaksacije, meditacija, duboko disanje, šetnja ili lagana fizička aktivnost mogu smanjiti nivo kortizola i pomoći telu da se smiri.

Tehnike relaksacije, meditacija, duboko disanje, šetnja ili lagana fizička aktivnost mogu smanjiti nivo kortizola i pomoći telu da se smiri. Nosite udobnu odeću - Birajte meke, pamučne tkanine koje ne nadražuju kožu i izbegavajte tesnu odeću.

Birajte meke, pamučne tkanine koje ne nadražuju kožu i izbegavajte tesnu odeću. Pijte dovoljno vode -Hidratacija pomaže telu da se prirodno oporavi i da se toksini lakše izbace iz sistema. Kada potražiti pomoć lekara?

Ako se osip ne povlači nakon nekoliko dana, širi se, izaziva jake bolove, otok ili otežano disanje, obavezno potražite savet lekara ili dermatologa. U nekim slučajevima lekar može preporučiti antihistaminike, blage kortikosteroidne kreme ili drugu terapiju da bi se smanjila upala i svrab.