Pravilna dijagnoza i stroga dijeta su ključni za sprečavanje ozbiljnih komplikacija i vraćanje kvaliteta života.

Tupi, grizući bol u gornjem delu stomaka, nadimanje i mučnina su simptomi koje mnogi ljudi pripisuju stresu, ali mogu biti znak hroničnog duodenitisa. Ovo je dugotrajna upala sluzokože duodenuma, prvog dela tankog creva koji se povezuje sa želucem.

Za razliku od akutnog oblika, koji se povlači za nekoliko dana, hronični duodenitis traje mesecima, ponekad i godinama, sa cikličnim smenama perioda pogoršanja i prividnog poboljšanja, što ga čini izuzetno frustrirajućem stanjem koje remeti svakodnevno funkcionisanje.

Glavni okidač ove uporne upale najčešće je infekcija helikobakterijom - Helicobacter pylori Foto: Shuterstock

Glavni okidači upale

Glavni okidač ove uporne upale najčešće je infekcija helikobakterijom - Helicobacter pylori, koja uništava zaštitnu sluzokožu i, ako se ne leči, može da traje doživotno. Međutim, nije jedini krivac.

Dugotrajna upotreba nesteroidnih antiinflamatornih lekova kao što je ibuprofen, hronični stres koji stimuliše lučenje želudačne kiseline, pušenje, prekomerna konzumacija alkohola i autoimuna stanja poput celijakije ili Kronove bolesti takođe mogu izazvati ili pogoršati upalni proces.

Zbog nespecifičnih simptoma koji se preklapaju sa gastritisom, postavljanje tačne dijagnoze je ključni korak. Lekar se ne može osloniti isključivo na opisane simptome, ali zlatni standard za potvrđivanje bolesti je endoskopski pregled.

Ovaj postupak koristi cev sa kamerom za direktnu vizuelizaciju stanja sluzokože i omogućava lekaru da uzme uzorak tkiva (biopsiju) za analizu i testiranje na prisustvo H. pylori. Pored toga, mogu se izvršiti analize krvi kako bi se otkrila anemija kao posledica krvarenja, kao i testovi disanja.

Pristup lečenju zavisi od uzroka upale

Ukoliko se potvrdi infekcija sa H. pylori, neophodna je njena eradikacija kombinacijom antibiotika, što obično traje dve nedelje. Bez obzira na uzrok, osnovu terapije čine lekovi koji smanjuju proizvodnju želudačne kiseline, kao što su inhibitori protonske pumpe (PPI), jer daju sluzokoži vremena da se oporavi.

Pored lekova, neizostavan deo oporavka je promena životnih navika, što uključuje prestanak pušenja, smanjenje unosa alkohola i aktivno upravljanje stresom, jer psihološka napetost direktno utiče na zdravlje digestivnog sistema.

Beli pirinač i krompir su poželjni ugljeni hidrati, a banane su najbezbedniji izbor voća Foto: Shutterstock

Ključ uspeha: Šta jesti, a šta izbegavati?

Ishrana, takozvana „dijeta za čir“, ključna je za smirivanje simptoma. Cilj je jesti lako svarljivu hranu koja neće iritirati upaljenu sluzokožu, u manjim i češćim obrocima. Jelovnik treba da sadrži kuvana ili dinstana jela, kao što su posno meso (piletina, ćuretina), bela riba, svež sir sa niskim sadržajem masti i jaja.

Beli pirinač i krompir su poželjni ugljeni hidrati. Povrće poput šargarepe i tikvica treba dobro kuvati, a banane su najbezbedniji izbor voća. Blagi biljni čajevi, med i sok od svežeg kupusa takođe mogu pomoći u ublažavanju upale.

Hrana sa crne liste koja pogoršava stanje

Da bi se sluzokoža oporavila, potrebno je strogo izbegavati hranu koja stimuliše lučenje kiseline.

Pržena, masna i veoma začinjena hrana je na crnoj listi.

Alkohol, kafa, jaki čajevi i sva gazirana pića treba potpuno isključiti.

Potrebno je izbegavati kiselo voće (citruse) i proizvode od paradajza, kao i sirov luk i papriku.

Masno meso, sušeno meso, grickalice i slatkiši takođe mogu pogoršati simptome.

Poslednji obrok treba da bude najmanje tri sata pre spavanja.

Pržena, masna i veoma začinjena hrana je na crnoj listi Foto: Shutterstock

Moguće komplikacije i kada potražiti hitnu pomoć

Ignorisanje simptoma može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Dugotrajna upala može izazvati čir na dvanaestopalačnom crevu (rane) koji mogu krvariti. Upozoravajući znaci koji zahtevaju hitnu pomoć uključuju povraćanje krvi koja izgleda kao talog kafe ili crnu, katran stolicu.

Druge komplikacije uključuju strikturu dvanaestopalačnog creva i malapsorpciju gvožđa, što može dovesti do anemije. Stoga se često preporučuje kontrolna endoskopija četiri do šest nedelja nakon početka terapije kako bi se proverilo da li je upala nestala.