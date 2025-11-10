Važno je da prepoznate

Sindrom trkačkog kolena se obično razvija postepeno i može uticati na jedno ili oba kolena

Sindrom patelofemoralnog bola (PFPS) je stanje koje izaziva bol ispod ili oko čašice kolena. Iako stručnjaci još uvek nisu sasvim sigurni šta ga uzrokuje, obično se može lečiti kombinacijom odmora, fizikalne terapije, odgovarajuće obuće i postepenog povećanja fizičke aktivnosti.

Sindrom patelofemoralnog bola se ponekad naziva „trkačko koleno“, jer se često javlja kod ljudi koji trče, skaču ili čučnje tokom sportskih aktivnosti.

Patela je mala kost na prednjem delu kolena koja:

pomaže mišiću kvadricepsa da pomera nogu

štiti koleno

podržava mnoge mišiće, tetive i ligamente

Medicinski termin „patelofemoralni“ odnosi se na vezu između patele i butne kosti (femura). Normalno, patela klizi u žlebu na femuru tokom pokreta kolena. Kod sindroma patelofemoralnog bola ovaj pokret je poremećen, što uzrokuje bol.

Sindrom se obično razvija postepeno i može uticati na jedno ili oba kolena. Ako bol ne nestane nakon nekoliko nedelja, važno je da se obratite lekaru.

Kompresija pomaže u smanjenju protoka krvi i otoka

Ovaj sindrom je veoma čest problem. Stručnjaci procenjuju da oko trećine ljudi koji traže medicinsku pomoć zbog bolova u kolenu imaju PFPS.

Najčešći simptomi

Najčešći simptom sindroma patelofemoralnog bola je bol u prednjem delu kolena. Ostali simptomi mogu uključivati:

Osećaj pucketanja ili škripanja u kolenu

Tup ili ubodan osećaj, posebno tokom aktivnosti kao što su trčanje, skakanje, čučanj ili penjanje uz stepenice Bol se obično pogoršava kada: Savijate kolena prilikom čučnja ili penjanja uz stepenice

Sedite sa savijenim kolenima duže vreme

Menjate površinu na kojoj vežbate ili se bavite sportom

Povećavate intenzitet ili učestalost aktivnosti

Nošite nove ili različite cipele tokom aktivnosti Zašto se javlja i ko je najviše ugrožen?

Tačan uzrok sindroma patelofemoralnog bola još uvek nije u potpunosti shvaćen, ali stručnjaci navode nekoliko mogućih faktora:

Prekomerno naprezanje kolena – ponavljajući pokreti, kao što je skakanje ili rad na rukama i kolenima

ponavljajući pokreti, kao što je skakanje ili rad na rukama i kolenima Slabi ili zategnuti mišići oko kolena – posebno kvadricepsi, koji podržavaju koleno; Nefleksibilni mišići mogu dodatno opteretiti zglob.

posebno kvadricepsi, koji podržavaju koleno; Nefleksibilni mišići mogu dodatno opteretiti zglob. Naglo povećanje aktivnosti – početak novog sporta, povećanje učestalosti ili intenziteta treninga.

početak novog sporta, povećanje učestalosti ili intenziteta treninga. Prirodni oblik kolena – nepravilan oblik patele ili žleba u femuru može izazvati PFPS bez dodatnog stresa.

Stručnjaci procenjuju da oko trećine ljudi koji traže medicinsku pomoć zbog bolova u kolenu imaju ovaj sindrom

Faktori rizika

Ovj sindrom se može javiti kod bilo koga, ali je češći kod:

sportista i fizički aktivnih ljudi koji mnogo trče, skaču ili čučnjeve

ljudi koji obavljaju fizički zahtevne poslove

žena

tinejdžera

odraslih između 20 i 40 godina

Nelečeni PFPS može povećati rizik od povreda drugih zglobova i mišića, uključujući kukove, članke, stomak i leđa, jer bol može promeniti način na koji držite telo i krećete se.

Kako se dijagnostikuje?

PFPS se dijagnostikuje pregledom kolena i razgovorom o vašim simptomima. Vaš lekar će:

Pitati kada je bol počeo i koje aktivnosti ga pogoršavaju

Proveriti obim pokreta kolena (savijanje, ispružanje noge, čučanje)

U nekim slučajevima se preporučuju dodatni testovi, kao što su:

rendgenski snimak kolena

magnetna rezonanca (MRI) za detaljniji pregled zglobova i tkiva Kako se leči?

Cilj lečenja PFPS-a je smanjenje bola i omogućavanje normalnog kretanja. Najčešće metode uključuju:

RICE metoda

Odmor: Izbegavanje aktivnosti koje izazivaju bol

Izbegavanje aktivnosti koje izazivaju bol Led: Nanesite led ili hladni oblog na koleno oko 20 minuta svaka 3-4 sata. Ne nanosite led direktno na kožu (umotajte ga u peškir).

Nanesite led ili hladni oblog na koleno oko 20 minuta svaka 3-4 sata. Ne nanosite led direktno na kožu (umotajte ga u peškir). Kompresija: Pomaže u smanjenju protoka krvi i otoka. Nanesite kompresioni zavoj ili obmotajte oko kolena. Vaš lekar će vam pokazati kako pravilno koristiti kompresiju.

Pomaže u smanjenju protoka krvi i otoka. Nanesite kompresioni zavoj ili obmotajte oko kolena. Vaš lekar će vam pokazati kako pravilno koristiti kompresiju. Uzvišenje: Dok ležite, držite koleno podignuto, iznad nivoa srca, uz pomoć jastuka ili ćebeta.

Fizikalni terapeut će demonstrirati istezanja i vežbe za jačanje mišića oko kolena

Fizikalna terapija

Fizikalni terapeut će demonstrirati istezanja i vežbe za jačanje mišića oko kolena. Jačanje i fleksibilnost kvadricepsa pomaže u boljoj podršci kolenu i omogućava pateli da se pravilno pokreće.

Lekovi protiv bolova

Lekovi koji se izdaju bez recepta mogu pomoći u ublažavanju simptoma. Međutim, dugotrajna upotreba se ne preporučuje bez saveta lekara.

Ortoze za koleno i ulošci za cipele

Ortoze i ulošci stabilizuju koleno, skočni zglob i potkolenicu, pomažući u ublažavanju bola tokom aktivnosti.

Hirurška intervencija

Voaj vid lečenja je veoma retko potreban. Ako bol postane izuzetno jak i konzervativni tretmani ne pomažu, može se preporučiti artroskopija kolena, minimalno invazivna procedura koja omogućava pregled i popravku oštećenja zgloba.

Oporavak

Za većinu pacijenata, oporavak od PFPS-a traje jedan do dva meseca. Tokom ovog perioda, preporučuje se smanjenje ili privremeno prekidanje aktivnosti koje pogoršavaju bol. Povratak sportu ili drugim aktivnostima je moguć kada bol i simptomi nestanu, a mišići oko kolena budu dovoljno jaki i fleksibilni.

Zagrevanje i istezanje pre aktivnosti, posebno kvadricepsa je neophodno kako bi se sprečili ovakvi problemi

Može li se sprečiti?

Prevencija PFPS-a zavisi od uzroka, ali opšte smernice uključuju:

Postepeno povećanje nivoa aktivnosti, posebno kada počinjete sa novim sportom ili treningom

Nošenje odgovarajuće obuće i zaštitne opreme

Dovoljno odmora i oporavka nakon intenzivne aktivnosti

Zagrevanje i istezanje pre aktivnosti, posebno kvadricepsa

Hlađenje i istezanje nakon aktivnosti

Ako je patela prirodno nepravilnog oblika, PFPS se ne može potpuno sprečiti. Kada posetiti lekara?

Obavezno posetite lekara ako:

Bol u kolenu ne nestaje nakon nekoliko nedelja odmora i kućnog lečenja

Bol se vraća ili pogoršava uprkos terapiji, posebno kod određenih vežbi ili položaja