Šta je "trkačko koleno" i zbog čega nastaje? Ne javlja se samo kod sportista, a evo kada morate na pregled
Sindrom patelofemoralnog bola (PFPS) je stanje koje izaziva bol ispod ili oko čašice kolena. Iako stručnjaci još uvek nisu sasvim sigurni šta ga uzrokuje, obično se može lečiti kombinacijom odmora, fizikalne terapije, odgovarajuće obuće i postepenog povećanja fizičke aktivnosti.
Sindrom patelofemoralnog bola se ponekad naziva „trkačko koleno“, jer se često javlja kod ljudi koji trče, skaču ili čučnje tokom sportskih aktivnosti.
Patela je mala kost na prednjem delu kolena koja:
Medicinski termin „patelofemoralni“ odnosi se na vezu između patele i butne kosti (femura). Normalno, patela klizi u žlebu na femuru tokom pokreta kolena. Kod sindroma patelofemoralnog bola ovaj pokret je poremećen, što uzrokuje bol.
Sindrom se obično razvija postepeno i može uticati na jedno ili oba kolena. Ako bol ne nestane nakon nekoliko nedelja, važno je da se obratite lekaru.
Ovaj sindrom je veoma čest problem. Stručnjaci procenjuju da oko trećine ljudi koji traže medicinsku pomoć zbog bolova u kolenu imaju PFPS.
Najčešći simptomi
Najčešći simptom sindroma patelofemoralnog bola je bol u prednjem delu kolena. Ostali simptomi mogu uključivati:
- Osećaj pucketanja ili škripanja u kolenu
- Tup ili ubodan osećaj, posebno tokom aktivnosti kao što su trčanje, skakanje, čučanj ili penjanje uz stepenice
Bol se obično pogoršava kada:
- Savijate kolena prilikom čučnja ili penjanja uz stepenice
- Sedite sa savijenim kolenima duže vreme
- Menjate površinu na kojoj vežbate ili se bavite sportom
- Povećavate intenzitet ili učestalost aktivnosti
- Nošite nove ili različite cipele tokom aktivnosti
Zašto se javlja i ko je najviše ugrožen?
Tačan uzrok sindroma patelofemoralnog bola još uvek nije u potpunosti shvaćen, ali stručnjaci navode nekoliko mogućih faktora:
- Prekomerno naprezanje kolena – ponavljajući pokreti, kao što je skakanje ili rad na rukama i kolenima
- Slabi ili zategnuti mišići oko kolena – posebno kvadricepsi, koji podržavaju koleno; Nefleksibilni mišići mogu dodatno opteretiti zglob.
- Naglo povećanje aktivnosti – početak novog sporta, povećanje učestalosti ili intenziteta treninga.
- Prirodni oblik kolena – nepravilan oblik patele ili žleba u femuru može izazvati PFPS bez dodatnog stresa.
Faktori rizika
Ovj sindrom se može javiti kod bilo koga, ali je češći kod:
- sportista i fizički aktivnih ljudi koji mnogo trče, skaču ili čučnjeve
- ljudi koji obavljaju fizički zahtevne poslove
- žena
- tinejdžera
- odraslih između 20 i 40 godina
Nelečeni PFPS može povećati rizik od povreda drugih zglobova i mišića, uključujući kukove, članke, stomak i leđa, jer bol može promeniti način na koji držite telo i krećete se.
Kako se dijagnostikuje?
PFPS se dijagnostikuje pregledom kolena i razgovorom o vašim simptomima. Vaš lekar će:
- Pitati kada je bol počeo i koje aktivnosti ga pogoršavaju
- Proveriti obim pokreta kolena (savijanje, ispružanje noge, čučanje)
U nekim slučajevima se preporučuju dodatni testovi, kao što su:
- rendgenski snimak kolena
- magnetna rezonanca (MRI) za detaljniji pregled zglobova i tkiva
Kako se leči?
Cilj lečenja PFPS-a je smanjenje bola i omogućavanje normalnog kretanja. Najčešće metode uključuju:
RICE metoda
- Odmor: Izbegavanje aktivnosti koje izazivaju bol
- Led:Nanesite led ili hladni oblog na koleno oko 20 minuta svaka 3-4 sata. Ne nanosite led direktno na kožu (umotajte ga u peškir).
- Kompresija: Pomaže u smanjenju protoka krvi i otoka. Nanesite kompresioni zavoj ili obmotajte oko kolena. Vaš lekar će vam pokazati kako pravilno koristiti kompresiju.
- Uzvišenje: Dok ležite, držite koleno podignuto, iznad nivoa srca, uz pomoć jastuka ili ćebeta.
- Fizikalna terapija
Fizikalni terapeut će demonstrirati istezanja i vežbe za jačanje mišića oko kolena. Jačanje i fleksibilnost kvadricepsa pomaže u boljoj podršci kolenu i omogućava pateli da se pravilno pokreće.
- Lekovi protiv bolova
Lekovi koji se izdaju bez recepta mogu pomoći u ublažavanju simptoma. Međutim, dugotrajna upotreba se ne preporučuje bez saveta lekara.
- Ortoze za koleno i ulošci za cipele
Ortoze i ulošci stabilizuju koleno, skočni zglob i potkolenicu, pomažući u ublažavanju bola tokom aktivnosti.
- Hirurška intervencija
Voaj vid lečenja je veoma retko potreban. Ako bol postane izuzetno jak i konzervativni tretmani ne pomažu, može se preporučiti artroskopija kolena, minimalno invazivna procedura koja omogućava pregled i popravku oštećenja zgloba.
Oporavak
Za većinu pacijenata, oporavak od PFPS-a traje jedan do dva meseca. Tokom ovog perioda, preporučuje se smanjenje ili privremeno prekidanje aktivnosti koje pogoršavaju bol. Povratak sportu ili drugim aktivnostima je moguć kada bol i simptomi nestanu, a mišići oko kolena budu dovoljno jaki i fleksibilni.
Može li se sprečiti?
Prevencija PFPS-a zavisi od uzroka, ali opšte smernice uključuju:
- Postepeno povećanje nivoa aktivnosti, posebno kada počinjete sa novim sportom ili treningom
- Nošenje odgovarajuće obuće i zaštitne opreme
- Dovoljno odmora i oporavka nakon intenzivne aktivnosti
- Zagrevanje i istezanje pre aktivnosti, posebno kvadricepsa
- Hlađenje i istezanje nakon aktivnosti
- Ako je patela prirodno nepravilnog oblika, PFPS se ne može potpuno sprečiti.
Kada posetiti lekara?
Obavezno posetite lekara ako:
- Bol u kolenu ne nestaje nakon nekoliko nedelja odmora i kućnog lečenja
- Bol se vraća ili pogoršava uprkos terapiji, posebno kod određenih vežbi ili položaja
Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs
