Bez adekvatnog lečenja, RA može dovesti do ozbiljnih oštećenja u celom telu — uključujući srce, pluća i krvne sudove. Zato je rano prepoznavanje simptoma ključno.

Šta je reumatoidni artritis?

Reumatoidni artritis (RA) je hronična autoimuna bolest koja nastaje kada imuni sistem pogrešno napada sopstvene zglobove i tkiva, uzrokujući bol, otok i upalu.

Obratite pažnju na promene

Ako imate RA, važno je da pažljivo pratite sve promene u svom stanju — bilo da se radi o novom bolu, ukočenosti ili pojavi drugih tegoba. Vi najbolje poznajete svoje telo i prvi ćete primetiti signale da se nešto menja.

Savet lekara:

- Ako bol, ukočenost ili otok potraju uprkos terapiji, to može biti znak da upala nije dovoljno kontrolisana. U tom slučaju se odmah obratite svom reumatologu - kaže dr Dejvid Stiven Pisetski, profesor medicine na Univerzitetu Djuke u SAD.

U Srbiji od RA boluje oko 35.000 odraslih građana i oko 2.000 dece

Simptomi reumatoidnog artritisa

Bol i otok u zglobovima

RA može zahvatiti bilo koji zglob, ali najčešće pogađa šake, zglobove, kolena i stopala. Pogođeni zglobovi mogu biti topli, ukočeni i bolni na dodir.

Ako se bol ne smanjuje uz terapiju, moguće je da upala napreduje. U retkim slučajevima, jak otok i crvenilo mogu ukazivati na infekciju — tada je potrebna hitna lekarska pomoć.

Ekstremni umor

- Ekstremni umor je obeležje reumatoidnog artritisa - kaže dr Pisetski.

Umor može biti posledica hronične upale, ali i znak depresije, česte kod pacijenata sa RA. Ako umor ne prolazi ni uz terapiju, razgovarajte sa lekarom o podršci mentalnom zdravlju.

Simptomi se obično ne javljaju naglo nego su prilično podmukli, i ponekad prođu i meseci dok ne shvatite da se nešto događa u vašem telu.

Naučite kako da prepoznate rane znake da reumatoidni artritis može da utiče i na druge delove vašeg tela. Foto: Shutterstock

Uporniji kašalj i problemi sa disanjem

RA može izazvati upalu pluća ili druge komplikacije disajnog sistema. Ako kašalj traje duže od nedelju dana, posebno ako je praćen temperaturom ili ste iscrpljeni, obavezno se javite lekaru. Ovi simptomi mogu ukazivati i na intersticijalnu bolest pluća, čestu komplikaciju RA.

Bol u grudima ili otežano disanje

Osobe sa RA imaju veći rizik od srčanih oboljenja. Ako osećate bol u grudima ili nedostatak daha, odmah potražite lekarsku pomoć — to može biti znak srčanog udara.

Prevencija uključuje: zdravu ishranu, prestanak pušenja i kontrolu krvnog pritiska i holesterola.

Utrnulost i problemi sa ravnotežom

RA može zahvatiti kičmu i nerve, što dovodi do utrnulosti i nestabilnosti pri hodu.

Ovi simptomi mogu ukazivati i na oštećenje nerava kod osoba koje istovremeno imaju dijabetes tipa 2, pa je važno lečiti oba stanja paralelno.

Osip na koži

Osip može biti reakcija na lekove ili znak da se bolest širi van zglobova. Ako primetite neobične promene na koži, konsultujte reumatologa ili dermatologa.

Crvenilo, bol ili zamućen vid

Upala može zahvatiti i oči. Simptomi poput bola, crvenila i zamagljenog vida mogu ukazivati na uveitis – stanje koje, ako se ne leči, može dovesti do trajnog oštećenja vida.

Upala može zahvatiti i oči Foto: Shutterstock

Suština je da reagujte na vreme

- Što je vaš reumatoidni artritis bolje kontrolisan, manja je verovatnoća da će se ovi simptomi pojaviti - kaže dr Džon M. Dejvis III, reumatolog iz klinike Mejo:

- Rano prepoznavanje znakova može sprečiti ozbiljne posledice, kako u zglobovima, tako i van njih.“