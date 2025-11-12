Slušaj vest

Tiroidektomija, hirurško uklanjanje dela ili cele štitne žlezde, preporučuje se iz nekoliko ključnih razloga.

Najčešća indikacija je rak štitne žlezde, gde je uklanjanje žlezde primarni tretman.

Hirurška intervencija je takođe rešenje za nekancerozno uvećanje štitne žlezde (struma ili gušavost) koje uzrokuje probleme sa disanjem i gutanjem ili kozmetičku nelagodnost.

Treći uobičajeni razlog je preaktivna štitna žlezda (hipertireoza), posebno kod Grejvsove bolesti koja ne reaguje na lekove.

Postupak se takođe razmatra kod sumnjivih čvorova na štitnoj žlezdi kod kojih biopsija ne može isključiti malignitet, kao i kod folikularnih neoplazmi. Priprema za tiroidektomiju

Priprema za tiroidektomiju je temeljan proces koji počinje nedeljama pre postupka kako bi se maksimizirala bezbednost. Uključuje dijagnostiku kao što je ultrazvuk vrata, a u slučaju sumnjivih nalaza, ciljanu biopsiju tankom iglom (TAIB). Krvne analize su obavezne pre operacije, uključujući kompletnu krvnu sliku i koagulogram.

Ključno je da je pacijent eutireozan, što znači da su nivoi hormona štitne žlezde normalni, što se postiže lekovima kod hipertireoze. Pacijenti moraju obavestiti svog lekara o svim lekovima koje uzimaju, a posebno je važno da privremeno prestanu sa uzimanjem lekova za razređivanje krvi, kao što je aspirin. Dan pre operacije, obično u ponoć, zabranjena je hrana i piće.

Sama operacija se izvodi pod opštom anestezijom i traje od jednog do dva sata. Hirurg pravi precizan poprečni rez u donjem delu vrata, najčešće unutar prirodnog nabora kože kako bi ožiljak bio što nevidljiviji. U zavisnosti od dijagnoze, uklanja se cela žlezda (totalna tiroidektomija) ili samo jedan režanj (lobektomija). Tokom procedure, vodi se velika pažnja da se očuvaju okolne vitalne strukture.

Oporavak nakon operacije je obično brz i većina pacijenata se može vratiti lakim svakodnevnim aktivnostima u roku od nekoliko dana Foto: Shutterstock

Posebno su važni rekurentni laringealni živci, čije je oštećenje povezano sa promuklošću, a njihova funkcija se često prati pomoću intraoperativnog neuromonitoringa. Podjednako je važno očuvanje paratiroidne žlezde, koje regulišu nivo kalcijuma u ​​krvi. Ako se sumnja da se rak proširio, hirurg može ukloniti i obližnje limfne čvorove.

Pacijentima je dozvoljeno da piju tečnost nekoliko sati nakon procedure i postepeno se uvode u normalnu ishranu. Većina pacijenata se otpušta kući dan ili dva nakon operacije, u zavisnosti od toga koliko se brzo oporavljaju i koliko im je stabilan nivo kalcijuma u ​​krvi.

Nakon operacije, pacijent se budi u sobi za oporavak pod nadzorom anesteziološkog tima, gde se prate vitalni znaci poput pulsa, krvnog pritiska i nivoa kiseonika. Možete osetiti bol u vratu i osećaj promuklosti ili oslabljenog glasa, što je obično privremena posledica iritacije iz cevi za disanje ili blage kompresije nerva tokom procedure. Ponekad se u ranu postavlja dren za odvod viška tečnosti, koji se obično uklanja dan nakon operacije.

Preporučuje se spavanje sa blago podignutim uzglavljem kreveta kako bi se smanjio otok u predelu vrata.

Ako se sumnja da se rak proširio, hirurg može ukloniti i obližnje limfne čvorove Foto: Shutterstock

Život posle operacije: Oporavak i prilagođavanje

Oporavak kod kuće je obično brz i većina pacijenata se može vratiti lakim svakodnevnim aktivnostima u roku od nekoliko dana. Međutim, preporučuje se izbegavanje napornih fizičkih aktivnosti, kao što je dizanje teških tereta (preko 4-5 kilograma) ili intenzivno vežbanje, najmanje dve nedelje.

Takođe je važno izbegavati naglo zabacivanje glave unazad kako bi se izbeglo naprezanje rane. Rana se zatvara šavovima koji se uklanjaju oko nedelju dana nakon operacije ili apsorbujućim šavovima koji se sami rastvaraju. Ožiljak će u početku biti crven i blago otečen, ali će vremenom izbledeti do jedva primetne linije.

Da bi se postigao najbolji mogući estetski rezultat, neophodno je zaštititi ožiljak od sunca kremom sa visokim faktorom zaštite od sunca (SPF 30 ili više) tokom prve godine nakon operacije.

Dugoročne posledice zavise od obima postupka. Ako se ukloni deo štitne žlezde, preostalo tkivo često preuzima njenu funkciju. Međutim, nakon totalne tiroidektomije, potrebna je doživotna terapija zamene hormonom levotiroksinom. Jedna moguća komplikacija je oštećenje paratiroidnih žlezda, što dovodi do niskog nivoa kalcijuma u ​​krvi (hipokalcemija).

Simptomi niskog nivoa kalcijuma uključuju peckanje u prstima i oko usana, a stanje se leči suplementima kalcijuma i vitamina D. Iako je tiroidektomija bezbedna procedura, retko se mogu javiti krvarenje, infekcija ili trajna promuklost. Redovne kontrole kod endokrinologa su neophodne za dugoročno zdravlje.