Nealkoholna masna bolest jetre (NAMBJ) smatra se jednom od najčešćih bolesti jetre u razvijenim zemljama, sa prevalencijom između 30 i 40 procenata u Evropi, a oko 60 procenata pacijenata sa dijabetesom tipa 2 ima NAMBJ. Većina ljudi će razviti samo prvu fazu masne jetre, a vrlo često nisu ni svesni toga.

Kada se simptomi pojave, to su najčešće: 

Međutim, ovo već može biti uznapredovala faza bolesti.

Rana faza

Ako se rano otkrije i leči, količina masti u jetri može se smanjiti i bolest se može zaustaviti od pogoršanja do ciroze. Simptomi poput otečenog stomaka i nogu, ekstremnog umora i mentalne konfuzije su česti u ovoj fazi. Ako je vaša stolica ili urin tamna ili čak crna, trebalo bi da odmah potražite medicinsku pomoć.

Masna jetra se često dijagnostikuje slučajno i važno je pratiti količinu ožiljaka na organu nakon toga, jer je to važan znak koliko je bolest uznapredovala. Glavni tretman za NAFLD je zdrava ishrana i više fizičke aktivnosti. Ovo su opšti saveti, ali oni značajno smanjuju masnoću u jetri i upalu. 

Takođe je važno smršati ako je potrebno. Posebno osobe koje imaju prekomernu težinu mogu zaustaviti ili čak regenerisati oštećenu jetru gubitkom sedam do deset procenata svoje telesne težine.

mediteranska-ishrana.jpg
Brojne studije pokazale su da je mediteranska ishrana povezana sa manjom prevalencijom masne bolesti jetre Foto: Shutterstock

Najbolji način ishrane

Brojne studije pokazale su da je mediteranska ishrana povezana sa manjom prevalencijom NAFLD-a. Stoga je preporučljivo jesti povrće, ribu i maslinovo ulje jer su bogati omega-3 nezasićenim masnim kiselinama, integralne žitarice zbog obilja vlakana i povrće koje je izvor polifenola i brojnih drugih biološki aktivnih jedinjenja.

Suprotno verovanju da su masti korisne za masnu jetru, fruktoza i zaslađena pića i drugi jednostavni ugljeni hidrati su opasniji. Naravno, masna, začinjena i prerađena hrana nije poželjna ni u kom slučaju, ali oni sa masnom jetrom neće pogoršati svoje stanje ako jedu zdrave masti.

Važno je znati da akutna masna jetra nije isto što i NAFLD. Akutna masna jetra može se iznenada javiti tokom trudnoće ili zbog određenih lekova ili toksina. Masna jetra je rezultat nakupljanja masti u jetri koja prelazi pet procenata ukupne težine tkiva jetre. Uzrokovana je brojnim urođenim i stečenim poremećajima metabolizma masti, ali svaku masnu jetru treba pratiti i uložiti napore da se izleči.

izvor: zivim.jutarnji.hr/zdravlje.kurir.rs

