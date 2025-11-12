Najvažnije je da ne ignorišete kašalj koji traje duže od nedelju dana

Slušaj vest

Upala pluća (pneumonija) i danas se smatra tihim ubicom. Prema svetskim podacima, svake godine odnosi više od 2,5 miliona života, a jedan od njenih glavnih simptoma jeste kašalj. Ipak, u vreme kada su prehlade i kašalj toliko česti, mnogima je teško da prepoznaju kada je reč o bezazlenom simptomu, a kada o nečemu ozbiljnijem.

Upala pluća u Srbiji Prema dostupnim podacima (World Life Organization), u Srbiji je zabeleženo 1 832 smrti usled gripa i upale pluća za 2020. godinu, što je oko 10,5 umrlih na 100 000 stanovnika. Iako nema najnovijih podataka o ukupnom broju obolelih, u literaturi se globalno pominje incidenca od 1,6 do 13,4 slučaja upale pluća na 1 000 stanovnika godišnje, što daje okvirnu predstavu o učestalosti.

Povodom Svetskog dana borbe protiv upale pluća, koji se obeležava 12. novembra, pulmolozi dr Haršil Alvani iz bolnice CK Birla u Džajpuru i dr Rađa Dar, direktor odeljenja za pulmologiju bolnice CMRI u Kalkuti, objašnjavaju kako da na vreme prepoznate upozoravajuće znake.

Običan kašalj ili upala pluća: kako ih razlikovati?

Kako kaže dr Alvani, kašalj je jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi odlaze kod lekara, ali nije svaki kašalj znak za brigu.

- U većini slučajeva reč je o virusnoj infekciji, prehladi ili alergiji, pa se tegobe povuku u roku od nedelju do deset dana. Takav kašalj obično prati zapušen nos, blago grebanje u grlu ili povremeni ispljuvak, ali nelagodnost postepeno prolazi - objašnjava on.

Kod pneumonije, simptomi su mnogo izraženiji.

Pneumonija najčešće počinje kao prehlada, ali su simptomi mnogo izrženiji Foto: Shutterstock

- Kašalj traje duže i postaje sve jači, uz iskašljavanje gustog, žućkastog ili zelenkastog sekreta. Prisutni su i povišena temperatura, drhtavica, bol u grudima pri disanju i osećaj gušenja. Ako osoba postane neuobičajeno umorna, ubrzano diše ili deluje konfuzno, naročito stariji ljudi, to su ozbiljna upozorenja koja zahtevaju hitnu pomoć - upozorava dr Alvani.

Ko je u najvećem riziku?

Od upale pluća najčešće obolevaju deca, stariji, pušači i osobe koje već imaju hronične bolesti pluća ili srca. Dodatni rizik predstavljaju zagađen vazduh, nagle promene vremena i boravak u prostorijama bez dovoljno ventilacije.

Kako se otkriva pneumonija?

Upala pluća ne mora uvek da se razvije po klasičnom obrascu, kaže dr Alvani.

- Kod starijih osoba, pacijenata sa dijabetesom ili onih sa oslabljenim imunitetom, može se javiti i bez visoke temperature ili jakog kašlja. Neki simptomi su vrlo suptilni - pad energije, gubitak apetita ili blaga kratkoća daha - zbog čega ih ljudi često zanemaruju.

Rendgenski snimak pluća i dalje je najjednostavniji i najpouzdaniji način da se potvrdi dijagnoza Foto: Shutterstock

Rendgenski snimak pluća i dalje je najjednostavniji i najpouzdaniji način da se potvrdi dijagnoza. Ako se simptomi i nalaz ne poklapaju, koristi se skener (CT) radi preciznije slike. Uz to, analize krvi poput CRP-a i prokalcitonina pomažu lekarima da utvrde da li je infekcija bakterijska, što zahteva antibiotike, ili virusna, kada je dovoljna simptomatska terapija.

Prevencija i lečenje

Dr Rađa Dar upozorava da upala pluća često počinje kao obična prehlada, ali ako se ne prepozna i ne leči na vreme, može brzo da dovede do teške respiratorne insuficijencije.

Da bi se bolest sprečila, dr Alvani savetuje:

pijte dovoljno tečnosti,

jedite raznovrsne, nutritvno bogate namirnice ,

, odmarajte se dovoljno,

održavajte vazduh u prostoru čistim i bez dima.

- Najvažnije je da ne ignorišete kašalj koji traje duže od nedelju dana, pogoršava se ili je praćen temperaturom i otežanim disanjem. Uvek je bolje proveriti nego čekati da prođe samo od sebe - dodaje on.

Dečja pluća su posebno osetljiva, poštedite ih duvanskog dima Foto: Shutterstoc

Dr Dar podseća da pravovremeno prepoznavanje i lečenje u ranoj fazi mogu spasiti život.

- Ako je neophodno bolničko lečenje, pacijent bi trebalo da bude u adekvatnoj jedinici za plućne bolesnike, pod nadzorom obučenih stručnjaka. Sve veći problem danas predstavlja otpornost bakterija na antibiotike, koja nastaje zbog njihove prekomerne i neracionalne upotrebe. Zato je ključno da se antibiotici propisuju samo kada su zaista potrebni - naglašava on i dodaje: