Istraživači u Centru za individualizovanu medicinu klinike Mejo identifikovali su retku genetsku promenu koja može direktno izazvati steatoznu bolest jetre povezanu sa metaboličkom disfunkcijom, ranije poznatu kao nealkoholna masna bolest jetre.

Ranije su naučnici verovali da ovo stanje nastaje zbog kombinacije genetskih i uticaja okoline. Međutim, nova saznanja objavljena u časopisu Hepatology pokazuju da kod određenih osoba jedna nasledna genetska varijanta može biti glavni uzrok.

Tim je pratio ovu varijantu do MET gena, ključnog regulatora popravke jetre i metabolizma masti. Kada MET gen ne funkcioniše pravilno, mast počinje da se nakuplja u ćelijama jetre, izazivajući upalu. Vremenom, ovo kontinuirano oštećenje može dovesti do fibroze i ožiljaka koji stvrdnjavaju jetru. U teškim fazama, bolest može napredovati do ciroze, uzrokujući trajno oštećenje jetre ili čak rak jetre.

Steatoza jetre povezana sa metaboličkom disfunkcijom pogađa otprilike jednu trećinu odraslih širom sveta. Njen ozbiljniji oblik, poznat kao steatohepatitis povezan sa metaboličkom disfunkcijom, predviđa se da će postati vodeći uzrok ciroze i primarni razlog za transplantaciju jetre u bliskoj budućnosti.

- Ovo otkriće otvara prozor u to kako retke nasledne genetske varijante mogu da pokrenu uobičajene bolesti - kaže glavni autor dr Filipo Pinto e Vairo, medicinski direktor Programa za retke i nedijagnostikovane bolesti u Centru za individualizovanu medicinu klinike Mejo. Ono pruža nove uvide u patogenezu ove bolesti i potencijalne terapijske ciljeve za buduća istraživanja.

Kada MET gen ne radi kako treba, mast se nakuplja u jetri i izaziva upalu Foto: Shutterstock

Genetska analiza otkrila porodičnu mutaciju Nisu imali istoriju dijabetesa ili visokog holesterola, dva uobičajena faktora rizika za nakupljanje masti u jetri. Otkriće je proizašlo iz genomskih podataka žene i njenog oca sa steatohepatitisom povezanim sa metaboličkom disfunkcijom

Bez jasnog objašnjenja, istraživači su ispitali DNK iz više od 20.000 gena kako bi pronašli odgovore. Pronašli su malu, ali potencijalno značajnu grešku u genu MET.

U saradnji sa Centrom za genomske nauke i preciznu medicinu „Džon i Linda Melouz“ Medicinskog koledža u Viskonsinu, koji vodi dr Raul Urutija, naučnici su utvrdili da je mutacija poremetila kritični biološki proces.

Geni su sastavljeni od hemijskih slova koja daju uputstva za funkcije tela. U ovom slučaju, jedno zamenjeno slovo, među hiljadama, pomešalo je poruku, sprečavajući jetru da pravilno obradi masti. Ova retka varijanta, pronađena u porodici, nije prijavljena u postojećoj literaturi ili javnim bazama podataka.

- Ova studija pokazuje da retke bolesti nisu retke, već često skrivene u velikom broju složenih poremećaja, naglašavajući ogromnu moć individualizovane medicine u njihovom identifikovanju i omogućavanju dizajniranja napredne dijagnostike i ciljanih terapija - kaže dr Urutija.

Velika studija Tapestry potvrđuje ulogu MET gena i potencijalni uticaj na milione ljudi sa masnom jetrom

Da bi istražili širi uticaj varijante, istraživači su se okrenuli studiji Tapestry klinike Mejo, velikom naporu sekvenciranja eksoma usmerenom na otkrivanje genomskih pokretača bolesti. Studija Tapestry analizirala je DNK germinativne linije od preko 100.000 učesnika širom SAD, stvarajući sveobuhvatno skladište genomskih podataka koje podržava istraživanje kako dobro poznatih, tako i novih zdravstvenih stanja.

Studija pokazuje da retke bolesti nisu retke, već često skrivene u velikom broju složenih poremećaja Foto: Shutterstock

Među skoro 4.000 odraslih učesnika studije Tapestry sa steatoznom bolešću jetre povezanom sa metaboličkom disfunkcijom, oko jedan odsto je nosilo retke, potencijalno uzročne varijante u istom MET genu. Od njih, skoro 18 odsto je imalo varijante u istom kritičnom regionu kao i početna žena i njen otac, što dodatno potvrđuje njegovu ulogu u bolestima jetre.

- Ovo otkriće bi potencijalno moglo da utiče na stotine hiljada, ako ne i milione, ljudi širom sveta sa ili u riziku od steatozne bolesti jetre povezane sa metaboličkom disfunkcijom - kaže dr Konstantinos Lazaridis, glavni autor i izvršni direktor Centra za individualizovanu medicinu u okviru fondacije Karlson i Nelson.

Unapređenje genomske medicine

Dr Lazaridis je naglasio značaj ovog otkrića u vezi sa uticajnim doprinosima studije Tapestry.

- Kada se jednom otkrije patogena varijanta, ispitivanje našeg skladišta podataka Tapestry nam daje jasniji uvid u skrivene slojeve bolesti, a ovo otkriće je jedno od prvih koje pokazuje njegov naučni značaj - kaže dr Lazaridis.

Masna jetra nastaje kada se višak masti nakuplja u ćelijama jetre i izaziva upalu Foto: Shutterstock

Ovo otkriće ističe veliku vrednost proučavanja porodičnih bolesti i prednost velikih genomskih skupova podataka, koji mogu otkriti retke genetske varijacije sa širim implikacijama po zdravlje populacije.

Buduće studije će istražiti kako ovo genomsko otkriće kod steatozne bolesti jetre povezane sa metaboličkom disfunkcijom može da dovede do ciljane tretmane i poboljša upravljanje bolestima.