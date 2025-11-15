Slušaj vest

Za mnoge je prirodno da sebi sipaju čašu vina tokom večere ili otvore pivo dok gledaju prenos utakmice, ali kada pijenje postaje prekomerno? Prekomerna konzumacija alkohola, definisana kao tri ili više pića dnevno, povezana je sa hemoragičnim moždanim udarom i dugoročnim oštećenjem mozga, prema studiji objavljenoj u časopisu Neurology.

Hemoragični moždani udar nastaje kada krvni sud u mozgu pukne, izazivajući krvarenje i oštećenje okolnog tkiva. Čini 15-20 odsto svih moždanih udara, dok ishemijski moždani udar (oko 80 odsto) nastaje zbog zastoja krvi u mozgu i obično je manje opasan. Hemoragični udari su obično teži i izazivaju ozbiljnije posledice, objašnjava neurolog dr Mičel Elkind, ekspert za moždane udare.

Studija sprovedena u Opštoj bolnici Masačusets u Bostonu obuhvatila je 1.600 odraslih osoba prosečne starosti 75 godina, hospitalizovanih zbog intracerebralnog krvarenja. Podaci su prikupljeni retrospektivno i uglavnom su se odnosili na belce. Istraživači su upozorili da retrospektivno prikupljanje može da bude pristrasno, jer učesnici ili članovi njihove porodice mogu da prijave veći nivo unošenja alkohola nakon događaja koji menja život, kao što je krvarenje u mozgu.

Alkohol, kao i stimulansi poput kokaina, metamfetamina, heroina i drugih injektiranih droga, dodatno povećavaju rizik od krvarenja u mozgu.

Hemoragični moždani udar je ređi, ali opasniji

Kontrola krvnog pritiska, aerobne vežbe i promene u ishrani, uključujući smanjenje soli i praćenje režima mediteranske ishrane, takođe se preporučuju kao ključne mere za prevenciju moždanog udara.

Ko je u riziku od hemoragičnog moždanog udara?

Svakih 20 minuta jedna osoba u Srbiji doživi moždani udar, a svakih 60 minuta neko umre od istog. Nažalost, pacijenti koji umiru od šloga su sve mlađi, naročito u post kovid periodu.

Najvažniji faktor rizika je visok krvi pritisak, koji se povećava sa godinama, dok gojaznost, dijabetes i hipertenzija doprinose povećanju moždanih udara kod mlađih osoba. U Srbiji svaki drugi stanovnik ima povišen krvni pritisak, a najgore je što 50 odsto pacijenata s hipertenzijom posle godinu dana uzimanja terapije prestaje da je koristi. Redovno uzimanje propisane terapije ključno za dobru kontrolu bolesti i poboljšanja kvaliteta života.

Kako smanjiti rizik od hemoragičnog moždanog udara?

Dr Elkind preporučuje redovnu kontrolu krvnog pritiska kod lekara, regulisanje pritiska promenama životnih navika i lekovima po potrebi. Aerobne vežbe, poput hodanja uz pravilno držanje, zamahivanje rukama i duboko disanje pomažu u regulaciji tela. Smanjenje soli i upražnjavanje mediteranske ishrane poboljšavaju zdravlje srca i snižavaju pritisak.

Za pacijente sa dokazima o mikrokrvarenjima u mozgu preporučuje se potpuni prestanak alkohola ili minimalna upotreba, ne više od jednog pića u 24 sata i maksimalno šest puta godišnje.

U Srbiji godišnje oko 2.500 ljudi strada zbog zloupotrebe alkohola

Statistika u Srbiji U Srbiji, prema statističkim podacima, zbog neodgovorne konuzmacije alkohola godišnje strada više 2.500 ljudi, a posmatrano po starosti najveći udeo smrtnosti odnosi se na mlade.