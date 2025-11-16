Slušaj vest

Opadanje kose je za mnoge veoma traumatično, posebno kada se dešava uz hronično stanje kao što je dijabetes. Mnogi pacijenti primećuju da im kosa postepeno opada ili se proređuje, a da novi pramenovi gotovo i ne rastu. Upravo zato sve češće postavlja pitanje postoji li veza između loše kontrolisanog šećera i gubitka kose, na koje odgovara dr BL Džangid, dermatolog i hirurg za transplantaciju kose.

Kako su šećer u krvi i vlasište povezani

Za zdrav rast kose neophodan je stabilan dotok krvi, hranljivih materija i uravnoteženih hormona. Kod dijabetesa se to narušava. Dr Džangid objašnjava da povišen šećer tokom dužeg perioda oštećuje krvne sudove i smanjuje dotok kiseonika i hranljivih materija do kože glave i folikula dlake.

Dijabetes je složena bolest koja zahteva različite terapije, od lekova do injekcija insulina Foto: Shutterstock

- Kada je dijabetes loše kontrolisan, dolazi do stvaranja imunovaskularnog otpora u sitnim krvnim sudovima i protok krvi u skalpu slabi. U takvom stanju, uz povišenu upalu, folikuli ostaju bez dotoka, pa prestaju da proizvode dlaku ili izbacuju tanje, slabije i lomljive vlasi - kaže dermatolog.

Zašto dijabetes dovodi do opadanja kose

Naučni portal Science Direct navodi da se usled disbalansa šećera najčešće vidi proređivanje u središnjem delu temena, posebno kod žena. Dr Džangid pojašnjava najčešće mehanizme:

Slabija cirkulacija : Visoke vrednosti glukoze oštećuju sitne krvne sudove. Zbog slabijeg protoka kiseonika i hranljivih materija, dlaka postaje krhkija i lakše opada.

: Visoke vrednosti glukoze oštećuju sitne krvne sudove. Zbog slabijeg protoka kiseonika i hranljivih materija, dlaka postaje krhkija i lakše opada. Telogeni efluvijum (privremeni oblik gubitka kose): Stres zbog dijabetesa i metaboličkih oscilacija može da "gurne" veći broj folikula u fazu mirovanja (telogen), što posle nekoliko meseci izaziva pojačano opadanje.

(privremeni oblik gubitka kose): Stres zbog dijabetesa i metaboličkih oscilacija može da "gurne" veći broj folikula u fazu mirovanja (telogen), što posle nekoliko meseci izaziva pojačano opadanje. Hormonski disbalans : Kod osoba sa dijabetesom tipa 2 koje primaju insulin dolazi do hormonskih kolebanja, naročito androgena i kortizola, pa se dlaka dodatno stanjuje. Ovo je posebno izraženo kod žena i dece.

: Kod osoba sa dijabetesom tipa 2 koje primaju insulin dolazi do hormonskih kolebanja, naročito androgena i kortizola, pa se dlaka dodatno stanjuje. Ovo je posebno izraženo kod žena i dece. Slab imunitet : Dijabetes često slabi imunitet i povećava rizik od infekcija kože glave, poput gljivičnih i bakterijskih folikulitisa, što dodatno ubrzava opadanje.

: Dijabetes često slabi imunitet i povećava rizik od infekcija kože glave, poput gljivičnih i bakterijskih folikulitisa, što dodatno ubrzava opadanje. Lekovi : Neki lekovi za regulisanje šećera mogu da dovedu do privremenog opadanja dlake. U većim dozama, pojedini mogu izazvati gubitak dlake i na drugim delovima tela.

: Neki lekovi za regulisanje šećera mogu da dovedu do privremenog opadanja dlake. U većim dozama, pojedini mogu izazvati gubitak dlake i na drugim delovima tela. Nedostatak nutrijenata: Loše regulisan šećer remeti apsorpciju važnih hranljivih materija. Manjak biotina, cinka i vitamina D značajno utiče na rast i jačinu dlake.

Loše regulisan šećer remeti apsorpciju važnih hranljivih materija potrebnih vlasištu Foto: Shutterstock

Može li da opadanje kose zaustaviti?

Prema rečima dr Džangida, ovo opadanje jeste reverzibilno, pod uslovom da se na vreme reaguje.

- Za oporavak je najvažnija dobra regulacija šećera, prilagođena ishrana i ciljane terapije za kožu glave. Ipak, dužina trajanja povišenog šećera i stepen oštećenja folikula određuju koliko će se kosa obnoviti - naglašava dermatolog i preporučuje sledeće korake:

Kontrola šećera - dugotrajno visok šećer oštećuje krvne sudove i usporava rast dlake

dugotrajno visok šećer oštećuje krvne sudove i usporava rast dlake Smanjenje stresa , jer utiče i na šećer i na opadanje

, jer utiče i na šećer i na opadanje Uravnotežena ishrana - kompleksni ugljeni hidrati, dovoljno proteina, B-kompleks, vitamini D i E, gvožđe, cink

kompleksni ugljeni hidrati, dovoljno proteina, B-kompleks, vitamini D i E, gvožđe, cink Provera hormona i štitne žlezde , jer poremećaji često prate dijabetes

, jer poremećaji često prate dijabetes Pažljiva nega kose - izbegavanje toplote i agresivnih preparata kada je dlaka već oslabljena