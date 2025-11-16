Može li dijabetes da izazove opadanje kose? Dermatolog otkriva vezu između šećera u krvi i vlasišta
Opadanje kose je za mnoge veoma traumatično, posebno kada se dešava uz hronično stanje kao što je dijabetes. Mnogi pacijenti primećuju da im kosa postepeno opada ili se proređuje, a da novi pramenovi gotovo i ne rastu. Upravo zato sve češće postavlja pitanje postoji li veza između loše kontrolisanog šećera i gubitka kose, na koje odgovara dr BL Džangid, dermatolog i hirurg za transplantaciju kose.
Kako su šećer u krvi i vlasište povezani
Za zdrav rast kose neophodan je stabilan dotok krvi, hranljivih materija i uravnoteženih hormona. Kod dijabetesa se to narušava. Dr Džangid objašnjava da povišen šećer tokom dužeg perioda oštećuje krvne sudove i smanjuje dotok kiseonika i hranljivih materija do kože glave i folikula dlake.
- Kada je dijabetes loše kontrolisan, dolazi do stvaranja imunovaskularnog otpora u sitnim krvnim sudovima i protok krvi u skalpu slabi. U takvom stanju, uz povišenu upalu, folikuli ostaju bez dotoka, pa prestaju da proizvode dlaku ili izbacuju tanje, slabije i lomljive vlasi - kaže dermatolog.
Zašto dijabetes dovodi do opadanja kose
Naučni portal Science Direct navodi da se usled disbalansa šećera najčešće vidi proređivanje u središnjem delu temena, posebno kod žena. Dr Džangid pojašnjava najčešće mehanizme:
- Slabija cirkulacija: Visoke vrednosti glukoze oštećuju sitne krvne sudove. Zbog slabijeg protoka kiseonika i hranljivih materija, dlaka postaje krhkija i lakše opada.
- Telogeni efluvijum (privremeni oblik gubitka kose): Stres zbog dijabetesa i metaboličkih oscilacija može da "gurne" veći broj folikula u fazu mirovanja (telogen), što posle nekoliko meseci izaziva pojačano opadanje.
- Hormonski disbalans: Kod osoba sa dijabetesom tipa 2 koje primaju insulin dolazi do hormonskih kolebanja, naročito androgena i kortizola, pa se dlaka dodatno stanjuje. Ovo je posebno izraženo kod žena i dece.
- Slab imunitet: Dijabetes često slabi imunitet i povećava rizik od infekcija kože glave, poput gljivičnih i bakterijskih folikulitisa, što dodatno ubrzava opadanje.
- Lekovi: Neki lekovi za regulisanje šećera mogu da dovedu do privremenog opadanja dlake. U većim dozama, pojedini mogu izazvati gubitak dlake i na drugim delovima tela.
- Nedostatak nutrijenata: Loše regulisan šećer remeti apsorpciju važnih hranljivih materija. Manjak biotina, cinka i vitamina D značajno utiče na rast i jačinu dlake.
Može li da opadanje kose zaustaviti?
Prema rečima dr Džangida, ovo opadanje jeste reverzibilno, pod uslovom da se na vreme reaguje.
- Za oporavak je najvažnija dobra regulacija šećera, prilagođena ishrana i ciljane terapije za kožu glave. Ipak, dužina trajanja povišenog šećera i stepen oštećenja folikula određuju koliko će se kosa obnoviti - naglašava dermatolog i preporučuje sledeće korake:
- Kontrola šećera - dugotrajno visok šećer oštećuje krvne sudove i usporava rast dlake
- Smanjenje stresa, jer utiče i na šećer i na opadanje
- Uravnotežena ishrana - kompleksni ugljeni hidrati, dovoljno proteina, B-kompleks, vitamini D i E, gvožđe, cink
- Provera hormona i štitne žlezde, jer poremećaji često prate dijabetes
- Pažljiva nega kose - izbegavanje toplote i agresivnih preparata kada je dlaka već oslabljena
- Opadanje kose može da ima mnogo uzroka, a prvi korak je da se otkrije pravi. Ako primetite da opadanje traje duže ili se pojačava, potražite pomoć dermatologa kako biste dobili odgovarajuću dijagnozu i plan lečenja - savetuje dr Džangid.
Izvor: Onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs
