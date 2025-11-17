Jedan od najčešćih simptoma perikarditisa jeste bol u grudima

Perikarditis je zapaljenje perikarda (srčana maramica), tankog dvoslojnog omotača koji obavija srce, drži ga na mestu i štiti od infekcija i drugih oštećenja. Između ta dva sloja nalazi se mala količina tečnosti koja omogućava da srce slobodno kuca bez trenja. Jedan od najčešćih simptoma perikarditisa jeste bol u grudima. On nastaje kada se slojevi perikarda upale i počnu da se taru o srce.

Kako razlikovati perikarditis od infarkta?

Iako oba stanja mogu da izazovu bol u grudima, perikarditis obično daje drugačiji tip senzacije. Kod infarkta bol je najčešće tup, pritiska, steže, traje duže i može da se širi u ruku, vilicu ili leđa.

Kod perikarditisa bol je uglavnom kratak, oštar i probadajući ("seče"), javlja se iznenada i često je lociran u sredini ili levoj strani grudnog koša. Može da se širi ka jednom ili oba ramena i ne liči na tipičan bol kod srčanog udara.

Ipak, važno je znati: ako imate bol u grudima, uvek treba odmah da potražite hitnu pomoć, jer je srčani udar ozbiljna mogućnost. Prepoznavanje simptoma srčanog udara može da spasi život.

Šta može da izazove perikarditis?

Perikarditis može da nastane iz više razloga. Uzrok mogu da budu virusne, bakterijske ili gljivične infekcije. Takođe se javlja nakon srčanog udara ili operacije na srcu, posle zračne terapije, kao i kod obolelih od raka pluća ili dojke. Može da nastane i zbog povreda, drugih bolesti ili kao reakcija na određene lekove.

Bolest može da bude:

akutna - počinje naglo i kratko traje

- počinje naglo i kratko traje hronična - traje duže od tri meseca

- traje duže od tri meseca uporna (incessant) - simptomi traju od četiri do šest nedelja i ne povlače se

(incessant) - simptomi traju od četiri do šest nedelja i ne povlače se rekurentna - kada se perikarditis vrati bar četiri nedelje nakon što su simptomi nestali

Prognoza i oporavak

U mnogim slučajevima perikarditis je blag i može da se povuče uz odmor ili jednostavnu terapiju koju lekar proceni kao odgovarajuću, najčešće onu koja smanjuje upalu i olakšava simptome. Ipak, nekada je potrebno intenzivnije lečenje kako bi se sprečile komplikacije. Dužina oporavka zavisi od tipa perikarditisa, njegovog uzroka i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta, pa lekar određuje najbolji pristup lečenju.

Ko je u većem riziku?

Perikarditis može da se javi u svim uzrastima, ali se najčešće viđa kod muškaraca između 16 i 65 godina.