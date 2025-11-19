Vaš lekar može preporučiti biopsiju kako bi dijagnostikovao probleme koji utiču na vaše bubrege

Slušaj vest

Uzorak se može uzeti tankom iglom ili tokom operacije. Iako su rizici minimalni, mogu uključivati blago krvarenje, bol na mestu biopsije ili infekciju. Rezultati su obično dostupni u roku od nekoliko dana. Drugi naziv za ovaj test je biopsija bubrega.

Zbog čega se radi biopsija bubrega?

Vaš lekar može preporučiti biopsiju kako bi dijagnostikovao probleme koji utiču na vaše bubrege, a koji se ne otkrivaju rutinskim testovima. To uključuje:

ožiljke na bubrezima

upalu bubrega

naslage proteina

nasleđene (genetske) bolesti

Biopsija bubrega je takođe korisna za praćenje funkcije transplantiranog bubrega i progresije hronične bolesti bubrega.

Indikacije za biopsiju mogu uključivati:

neuobičajene rezultate analize krvi

oštećenje glomerula, sitnih krvnih sudova koji filtriraju krv (glomerulonefritis)

krv u urinu (hematurija)

povećan protein u urinu (proteinurija)

Indikacije za biopsiju mogu uključivati krv i pvećane proteine u urinu, neuobičajene rezultate krvi Foto: Shutterstock

Da li je biopsija bubrega bezbedna?

Biopsija bubrega se smatra relativno bezbednom procedurom. Obično je minimalno invazivna, a oporavak je brz. Vaš lekar će vam dati detaljna uputstva o tome šta da očekujete pre, tokom i posle procedure.

Kako se pripremiti?

Pre procedure, obavićete konsultaciju sa svojim lekarom koji će pregledati vašu medicinsku istoriju, obaviti fizički pregled i, ako je potrebno, naručiti analize krvi i urina. Ako testovi pokažu infekciju, ona mora biti lečena pre biopsije.

Obavezno obavestite svog lekara o svim lekovima koje uzimate, uključujući preparate na biljnoj bazi i lekove koji se izdaju bez recepta. Neki lekovi, kao što su aspirin i nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), mogu povećati rizik od krvarenja. Možda ćete morati da prestanete da uzimate određene lekove nedelju dana pre procedure.

Takođe možete dobiti uputstva o tome kada da prestanete da jedete i pijete, koje lekove da nastavite da uzimate, a koje da privremeno prekinete.

Anestezija i sedacija

Većina biopsija bubrega se izvodi uz sedaciju. Možete dobiti:

Opštu anesteziju – potpuno ste zaspali i ne osećate bol

Umerenu sedaciju – budni ste, ali opušteni i ne osećate bol

Pre procedure, obavićete konsultaciju sa svojim lekarom koji će pregledati vašu medicinsku istoriju, obaviti fizički pregled i zatražiti analize krvi i urina Foto: Shutterstock

Kako izgleda procedura?

Biopsiju izvodi tim lekara i medicinskih sestara. To uključuje radiologa (specijalistu za medicinsko snimanje) ili nefrologa (specijalistu za bubrege).

U većini slučajeva, ležaćete na stomaku dok lekar uzima uzorak kroz leđa. Za transplantaciju bubrega, ležaćete na leđima, a uzorak će biti uzet kroz donji deo abdomena. Područje će biti utrnuto i dobićete umerenu sedaciju ili opštu anesteziju.

Metode prikupljanja uzoraka:

Perkutana (kožna) biopsija – najčešća metoda. Koža se utrne, uzorak tkiva se uzima iglom, često uz pomoć ultrazvuka ili CT-a. Obično se izvodi uz umerenu sedaciju.

najčešća metoda. Koža se utrne, uzorak tkiva se uzima iglom, često uz pomoć ultrazvuka ili CT-a. Obično se izvodi uz umerenu sedaciju. Otvorena biopsija – pravi se mali hirurški rez skalpelom, uzima se uzorak tkiva, a rez se zatvara šavovima. Obično je potrebna opšta anestezija.

Postupak traje oko sat vremena i ne osećate bol tokom biopsije. Nakon perkutane biopsije, možete osetiti blagi bol koji traje nekoliko dana, dok je nakon otvorene biopsije bol izraženiji, a oporavak duži.

Kakav izgleda oporavak?

Nakon zahvata, pacijent se premešta u prostoriju za oporavak, gde medicinsko osoblje prati njegovo stanje. Praćenje traje od nekoliko sati do preko noći. Proveravaju se krv, urin i vitalni znaci, kao i sposobnost mokrenja.

Uzorak se šalje u laboratoriju, gde patolog analizira tkivo pod mikroskopom i kreira izveštaj koji se šalje vašem lekaru. Rezultate obično dobijate u roku od nekoliko dana, a u hitnim slučajevima i istog dana.

Obično je potreban jedan dan odmora u krevetu kako bi se smanjio rizik od krvarenja i podstaklo zarastanje Foto: Profimedia

Oporavak i povratak aktivnostima Obično je potreban jedan dan odmora u krevetu kako bi se smanjio rizik od krvarenja i podstaklo zarastanje.

u krevetu kako bi se smanjio rizik od krvarenja i podstaklo zarastanje. Sedativne terapije mogu izazvati pospanost do 24 sata pa ne bi trebalo da sami vozite.

pa ne bi trebalo da sami vozite. Perkutane biopsije: bol nestaje u roku od nekoliko dana.

bol nestaje u roku od nekoliko dana. Otvorene biopsije: bol može trajati nedelju dana ili duže.

bol može trajati nedelju dana ili duže. Preporučuje se izbegavanje napornih aktivnosti i sporta 1-2 nedelje.

Povratak na posao/u školu: 1-2 dana nakon perkutane biopsije, oko nedelju dana nakon otvorene biopsije. Koje su koristi i rizici postupka?

Koristi biopsije bubrega:

Otkriva bolesti koje pogađaju bubrege.

Procenjuje funkciju transplantiranog bubrega.

Rizici i komplikacije:

krvarenje (uključujući krv u urinu)

vrtoglavica, groznica

nemogućnost mokrenja

bol na mestu biopsije

infekcije urinarnog trakta

nedovoljno uzorka za dijagnozu Kada je važno da se javite lekaru?

Odmah kontaktirajte lekara ili hitnu pomoć ako primetite:

Znake infekcije (visoka temperatura, crvenilo, otok, glavobolja)

Krv u urinu duže od 24 sata

Otežano mokrenje

Iznenadna i jaka potreba za mokrenjem

Bol ili peckanje pri mokrenju

Slabost ili vrtoglavicu