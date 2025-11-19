Oštar bol u grudima koji nije srčani udar: Sve što bi trebalo da znate o upali hrskavice rebara
Iako je bol intenzivan, stanje generalno nije opasno i uspešno se leči.
Iznenadni, oštri bol u grudima jedan je od najalarmantnijih simptoma koji nas mogu pogoditi, automatski podstičući strah od srčanog udara. Međutim, uzrok takvog bola često leži u stanju poznatom kao kostohondritis – upala hrskavice koja povezuje rebra sa grudnom kosti, ili sternumom.
Iako bol može biti izuzetno neprijatan i zbunjujući, važno je znati da je to stanje koje u većini slučajeva nije opasno i može se efikasno lečiti. Razumevanje simptoma i razlikovanje od ozbiljnijih stanja je ključno za smanjenje anksioznosti i blagovremeno traženje odgovarajuće pomoći.
Bol se povećava dubokim disanjem, kašljanjem, kijanjem
Glavni i najdominantniji simptom kostohondritisa je bol u prednjem delu grudnog koša, koji može varirati od tupog i bolnog do izuzetno oštrog i ubodnog. Bol je najčešće lokalizovan na određenom području gde se rebra spajaju sa grudnom kosti i ovo područje postaje izuzetno osetljivo na dodir, pa čak i blagi pritisak može izazvati jaku reakciju.
Karakteristično je da se bol značajno povećava određenim pokretima i radnjama. Dakle, intenzitet bola se povećava:
- dubokim disanjem
- kašljanjem
- kijanjem
- povraćanjem
- uvijanjem trupa
- grljenjem
- vežbanjem ili bilo kojim fizičkim naporom koji uključuje gornji deo tela.
Često se bol može proširiti iz grudi u leđa, stomak, vrat, rame ili ruku, što dodatno doprinosi zbunjenosti i strahu od srčanih problema.
Bol kod kostohondritisa može varirati od blagog do toliko jakog da pacijenti veruju da imaju srčani udar. Međutim, ključna razlika leži u pratećim simptomima. Za razliku od srčanog udara, bol izazvan kostohondritisom obično nije praćen opštim simptomima kao što su mučnina, prekomerno znojenje, vrtoglavica, nesvestica ili otežano disanje.
Takođe, kod kostohondritisa obično nema vidljivih znakova upale kao što su crvenilo, toplina ili otok, osim u slučaju srodnog stanja poznatog kao Ticeov sindrom, kod koga je prisutan otok.
Kako se postavlja dijagnoza?
Dijagnoza kostohondritisa se postavlja prvenstveno kliničkim pregledom. Lekar će uzeti detaljnu anamnezu o prirodi, trajanju i lokaciji bola i obaviti fizički pregled. Nežnim pritiskom na zglobove između rebara i grudne kosti (kostohondralne spojeve), lekar može precizno reprodukovati bol i potvrditi sumnju na ovo stanje.
Da bi se isključili drugi, potencijalno opasniji uzroci bola u grudima, kao što su srčana oboljenja, problemi sa plućima ili prelomi, mogu se naručiti dodatni testovi. To obično uključuje elektrokardiogram (EKG) za proveru funkcije srca, rendgenski snimak grudnog koša ili analize krvi.
Kako ublažiti bol i ubrzati oporavak?
Lečenje kostohondritisa ima za cilj ublažavanje simptoma, a stanje se obično samo povlači u roku od nekoliko nedelja ili meseci. Glavni oslonac lečenja su konzervativne mere, pri čemu je prvi korak odmor i izbegavanje bilo kakvih aktivnosti koje pogoršavaju bol, kao što su dizanje tegova ili naporne vežbe.
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi se najčešće preporučuju za kontrolu bola i upale. Obloge takođe mogu pružiti veliko olakšanje – hladne obloge pomažu u smanjenju upale, dok tople obloge mogu opustiti napete mišiće oko pogođenog područja.
Fizikalna terapija takođe može biti izuzetno korisna, posebno ako je bol uzrokovan lošim držanjem, jer vežbe jačanja i istezanja mogu smanjiti pritisak na grudi. U retkim, tvrdokornim slučajevima, lekar može dati injekcije kortikosteroida direktno u bolno područje.
Razlozi da se odmah javite lekaru
Iako je kostohondritis bezopasan, svaki bol u grudima treba shvatiti ozbiljno dok se ne isključe stanja koja ugrožavaju život. Stoga je uvek preporučljivo posetiti lekara.
Hitnu medicinsku pomoć treba odmah potražiti ako je bol u grudima izuzetno jak i širi se na ruku, vrat ili vilicu.
Alarmantni znaci koji zahtevaju hitnu akciju uključuju:
- kratak dah ili otežano disanje
- vrtoglavicu
- osećaj nesvestice
- mučninu
- prekomerno znojenje
- povišenu telesnu temperaturu
- pojavu otoka, crvenila ili gnoja u predelu rebara.
Ovi simptomi mogu ukazivati na srčani udar ili drugu ozbiljnu bolest koja zahteva hitno lečenje.
Izvor: ordinacija.hr/zdravlje.kurir.rs
