Kod mnogih žena i muškaraca starijih od 50 godina ponavljajuće urinarne infekcije postaju iscrpljujući problem. Osim prirodnih promena koje dolaze sa godinama, postoji još jedan važan, a često zanemaren okidač, nivo šećera u krvi. Upravo na tu vezu ukazuje dr Rubina Šanavaz, specijalista uro-ginekologije i ginekološke onkologije iz bolnice Fortis u Bengaluruu (Indija).

Zašto su infekcije češće nakon pedesete

Sa godinama i žene i muškarci postaju podložniji infekcijama mokraćnih puteva zbog hormonskih promena, slabljenja mišića karličnog dna i smanjene elastičnosti bešike. Ipak, prema rečima dr Šanavaz, mnogo veću ulogu nego što se misli ima glikemija.

- Povišen šećer, bilo zbog neotkrivenog dijabetesa, predijabetesa ili loše regulacije glukoze, menja čitavo mikrookruženje mokraćnog sistema. Višak šećera ne ostaje samo u krvi; deo dospeva u urin i stvara idealnu podlogu za razmnožavanje bakterija - objašnjava ona.

Kako visok šećer podstiče ponavljanje infekcija

Dr Šanavaz izdavaja dva ključna mehanizma:

Sladak urin hrani bakterije, upozoravaju stručnjaci Foto: Shutterstock

Sladak urin hrani bakterije . Kada je glukoza visoka, bubrezi izbacuju višak šećera u urin. Time se bakterijama praktično daje izvor energije koji ubrzava njihov rast.

. Kada je glukoza visoka, bubrezi izbacuju višak šećera u urin. Time se bakterijama praktično daje izvor energije koji ubrzava njihov rast. Bešika se ne prazni do kraja. Dugotrajno povišen šećer može da ošteti nerve koji kontrolišu rad bešike. Ostatak mokraće koji ostaje nakon mokrenja postaje "bazen" u kome se bakterije lako razmnožavaju.

Zbog toga se dešava da se simptomi ponovo pojave samo nekoliko nedelja nakon završetka terapije.

Da li su česte infekcije prvi znak dijabetesa

Mnogi ljudi stariji od 50 godina ne znaju da učestale infekcije mogu da ukažu na predijabetes ili nedijagnostikovan dijabetes. Ako se posle antibiotika i dalje javljaju peckanje, učestalo mokrenje, bol u karlici ili buđenje više puta tokom noći, vreme je da se razmotri i nivo šećera.

Pckanje, učestalo mokrenje, bol u karlici i noćno mokrenje su najčešći simptomi Foto: Shutterstock

- Svako ko ima ponavljajuće urinarne infekcije trebalo bi da uradi bar osnovnu proveru, glikemiju natašte i HbA1c - savetuje dr Šanavaz.

Kako šećer pod kontrolom sprečava infekcije

Stabilizacija glukoze može značajno da smanji učestalost i jačinu infekcija. Dr Šanavaz preporučuje da se obroci baziraju na kombinaciji proteina, vlakana i zdravih masti, da se ograniči unos rafinisanog šećera i namirnica koje brzo podižu glikemiju, kao i da se obezbedi dovoljno tečnosti tokom dana.

Obroci bi trebalo da budu kombinacija proteina, vlakana i zdravih masti Foto: Shutterstock

- Redovna fizička aktivnost takođe pomaže da telo efikasnije koristi insulin i smanjuje zapaljenje - dodaje.

Kada potražiti stručnu pomoć

Ako se infekcije javljaju više od dva puta u šest meseci, vreme je za pregled. Osim analiza urina, važno je proveriti glukozu, HbA1c, funkciju bubrega i druge parametre koji ukazuju na metaboličko zdravlje.