Od upale živca do artritisa: 8 razloga trnjenja prstiju i kada potražiti stručnu pomoć
Utrnulost u prstima je veoma čest simptom koji se može javiti iz različitih razloga – od bezopasnih, kao što je kratkotrajni pritisak na živac, do ozbiljnijih stanja kao što je moždani udar. Iako mnogi opisuju ovaj osećaj kao „trnci“ ili „peckanje“, to je delimičan ili potpuni gubitak osećaja u prstima.
Povremena utrnulost, kao kada vam ruka „zaspi“, obično nije razlog za zabrinutost i nestaje odmah nakon promene položaja. Međutim, ako se utrnulost ponavlja, ne nestaje ili se vremenom pogoršava, može ukazivati na zdravstveni problem koji zahteva lečenje.
Nervi su glavni „komunikacioni kanali“ između mozga i ostatka tela. Kada se pritisnu, oštete ili iritiraju, javlja se utrnulost. Među najčešćim uzrocima su:
Sindrom karpalnog tunela
Sindrom karpalnog tunela je jedan od najpoznatijih uzroka utrnulosti. Javlja se kada se srednji živac u zglobu pritisne ili iritira, često zbog ponavljajućih pokreta kao što su kucanje ili korišćenje alata.
Simptomi uključuju:
- utrnulost palca, kažiprsta i srednjeg prsta
- peckanje
- trnce
- bol koji se često pogoršava noću
Cervikalna radikulopatija (stegnuti živac u vratu)
Ako je živac u gornjem delu kičme komprimovan, možete osetiti peckanje, utrnulost i gubitak koordinacije koji se šire niz ruke. Najčešći uzroci su degenerativne promene u kičmi i hernijacija diskova.
Dijabetička neuropatija
Oko polovine ljudi sa dijabetesom razvija dijabetičku neuropatiju - oštećenje nerava uzrokovano visokim šećerom u krvi. Najčešće počinje u stopalima, ali može uticati i na ruke.
Rejnoov sindrom
Kod Rejnoovog sindroma, male arterije u vašim prstima se grče, privremeno smanjujući protok krvi i kiseonika do vaših nerava. To uzrokuje da vaši prsti postanu utrnuti, beli ili blago plavi. Epizode mogu trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati i često su izazvane hladnoćom ili stresom.
Reumatoidni artritis
Pored bola i otoka, ova autoimuna upala zglobova može takođe izazvati utrnulost, peckanje i osećaj pečenja u rukama. Obično pogađa obe strane tela.
Uklještenje ulnarnog živca
Ulnarni živac se proteže duž unutrašnje strane šake prema malom prstu. Najčešće je uklješteno u predelu lakta (kubitalni tunel), a simptomi uključuju utrnulost malog i domalog prsta i bol u unutrašnjosti lakta.
Infekcije
Određene infekcije mogu oštetiti živce i izazvati utrnulost, uključujući:
- Lajmsku bolest
- sifilis
- HIV
- Hansenovu bolest (lepru)
Stanja koja pogađaju živce ili krvne sudove
Utrnulost prstiju može se javiti i kod:
- amiloidoze
- gijen-Bareovog sindroma
- multiple skleroze
- šegrenove bolesti
- fibromijalgije
- sindroma gornjeg torakalnog otvora
- moždanog udara
Drugi uzroci
- ganglijske ciste
- nedostatak vitamina B12
- prelomi kostiju
- neželjeni efekti lekova (npr. hemoterapije)
Kada je utrnulost prstiju hitan slučaj?
Trenutak ili iznenadna utrnulost mogu biti znak moždanog udara, posebno ako se jave zajedno sa drugim simptomima.
Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako doživite:
- iznenadnu utrnulost ili slabost u telu, posebno na jednoj strani
- iznenadnu vrtoglavicu, konfuziju ili probleme sa govorom
- jake, neobjašnjive glavobolje
- probleme sa vidom
- otežano disanje
Takođe pozovite svog lekara ako utrnulost ometa vaš svakodnevni život, ponavlja se ili je praćena primetnim promenama u vašoj šaci ili ruci.
Kako se dijagnostikuje?
Vaš lekar će pregledati vašu ruku i šaku i uzeti medicinsku anamnezu. Ako je potrebno, možete biti upućeni neurologu ili ortopedskom hirurgu. Mogući dodatni testovi uključuju:
- elektrodijagnostičke testove nerava
- rendgenske snimke
- magnetna rezonanca ili ultrazvuk
- testove krvi (npr. za reumatoidni artritis ili nedostatak vitamina B12)
Lečenje utrnulosti prstiju
Lečenje zavisi od uzroka i težine vaših simptoma i može uključivati:
- nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL)
- nošenje steznika ili ortoza za smanjenje pritiska na živce
- terapiju toplom i hladnom vodom
- gubitak težine ako imate prekomernu težinu
- ciljane vežbe istezanja i jačanja
- steroidne injekcije
Ako konzervativni tretman ne pomogne, mogu se preporučiti hirurške procedure za ublažavanje pritiska na živac (npr. operacija kubitalnog tunela).
Da li se utrnulost može sprečiti?
Neka stanja su rezultat ponavljajućih pokreta, pa prevencija uključuje:
- održavanje dobrog držanja i ergonomije
- pravljenje pauza svakih 30 do 60 minuta
- istezanje tokom rada
- korišćenje ergonomskih pomagala (npr. podloge za tastaturu, udlage)
Prognoza – da li će utrnulost nestati?
Ishod zavisi od uzroka, starosti pacijenta, brzine dijagnoze i lečenja. U mnogim slučajevima, pravilan tretman može potpuno eliminisati simptome.
Generalno, što se ranije započne lečenje, manja je verovatnoća da će utrnulost postati trajna. Stoga nije dobra ideja ignorisati simptome.
Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs
