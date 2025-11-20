Slušaj vest

Utrnulost u prstima je veoma čest simptom koji se može javiti iz različitih razloga – od bezopasnih, kao što je kratkotrajni pritisak na živac, do ozbiljnijih stanja kao što je moždani udar. Iako mnogi opisuju ovaj osećaj kao „trnci“ ili „peckanje“, to je delimičan ili potpuni gubitak osećaja u prstima.

Povremena utrnulost, kao kada vam ruka „zaspi“, obično nije razlog za zabrinutost i nestaje odmah nakon promene položaja. Međutim, ako se utrnulost ponavlja, ne nestaje ili se vremenom pogoršava, može ukazivati na zdravstveni problem koji zahteva lečenje.

Nervi su glavni „komunikacioni kanali“ između mozga i ostatka tela. Kada se pritisnu, oštete ili iritiraju, javlja se utrnulost. Među najčešćim uzrocima su:

Sindrom karpalnog tunela

Sindrom karpalnog tunela je jedan od najpoznatijih uzroka utrnulosti. Javlja se kada se srednji živac u zglobu pritisne ili iritira, često zbog ponavljajućih pokreta kao što su kucanje ili korišćenje alata.

Simptomi uključuju:

  • utrnulost palca, kažiprsta i srednjeg prsta
  • peckanje
  • trnce
  • bol koji se često pogoršava noću
trnci u rukama shutterstock_1253225278.jpg
Simptomi sindroma karpalnog tunela uključuju utrnulost, peckanje, bol koji se pogoršava noću Foto: Shutterstock

Cervikalna radikulopatija (stegnuti živac u vratu)

Ako je živac u gornjem delu kičme komprimovan, možete osetiti peckanje, utrnulost i gubitak koordinacije koji se šire niz ruke. Najčešći uzroci su degenerativne promene u kičmi i hernijacija diskova.

Dijabetička neuropatija

Oko polovine ljudi sa dijabetesom razvija dijabetičku neuropatiju - oštećenje nerava uzrokovano visokim šećerom u krvi. Najčešće počinje u stopalima, ali može uticati i na ruke.

Rejnoov sindrom

Kod Rejnoovog sindroma, male arterije u vašim prstima se grče, privremeno smanjujući protok krvi i kiseonika do vaših nerava. To uzrokuje da vaši prsti postanu utrnuti, beli ili blago plavi. Epizode ​​mogu trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati i često su izazvane hladnoćom ili stresom.

Reumatoidni artritis

Pored bola i otoka, ova autoimuna upala zglobova može takođe izazvati utrnulost, peckanje i osećaj pečenja u rukama. Obično pogađa obe strane tela.

reuma test shutterstock_2486605817.jpg
Reumatoidni artritis može takođe izazvati utrnulost, peckanje i osećaj pečenja u rukama Foto: Shutterstock

Uklještenje ulnarnog živca

Ulnarni živac se proteže duž unutrašnje strane šake prema malom prstu. Najčešće je uklješteno u predelu lakta (kubitalni tunel), a simptomi uključuju utrnulost malog i domalog prsta i bol u unutrašnjosti lakta.

Infekcije

Određene infekcije mogu oštetiti živce i izazvati utrnulost, uključujući:

Stanja koja pogađaju živce ili krvne sudove

Utrnulost prstiju može se javiti i kod:

Drugi uzroci

Kada je utrnulost prstiju hitan slučaj?

Trenutak ili iznenadna utrnulost mogu biti znak moždanog udara, posebno ako se jave zajedno sa drugim simptomima.

Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako doživite:

  • iznenadnu utrnulost ili slabost u telu, posebno na jednoj strani
  • iznenadnu vrtoglavicu, konfuziju ili probleme sa govorom
  • jake, neobjašnjive glavobolje
  • probleme sa vidom
  • otežano disanje

Takođe pozovite svog lekara ako utrnulost ometa vaš svakodnevni život, ponavlja se ili je praćena primetnim promenama u vašoj šaci ili ruci.

mlada doktorka posmatra rendgenski snimak šake podignut blago uvis
Dodatni testovi mogu uključivati rendgenske snimke, magnetnu rezonancu, testove krvi Foto: Shutterstock

Kako se dijagnostikuje?

Vaš lekar će pregledati vašu ruku i šaku i uzeti medicinsku anamnezu. Ako je potrebno, možete biti upućeni neurologu ili ortopedskom hirurgu. Mogući dodatni testovi uključuju:

  • elektrodijagnostičke testove nerava
  • rendgenske snimke
  • magnetna rezonanca ili ultrazvuk
  • testove krvi (npr. za reumatoidni artritis ili nedostatak vitamina B12)

Lečenje utrnulosti prstiju

Lečenje zavisi od uzroka i težine vaših simptoma i može uključivati:

  • nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL)
  • nošenje steznika ili ortoza za smanjenje pritiska na živce
  • terapiju toplom i hladnom vodom
  • gubitak težine ako imate prekomernu težinu
  • ciljane vežbe istezanja i jačanja
  • steroidne injekcije

Ako konzervativni tretman ne pomogne, mogu se preporučiti hirurške procedure za ublažavanje pritiska na živac (npr. operacija kubitalnog tunela).

Da li se utrnulost može sprečiti?

Neka stanja su rezultat ponavljajućih pokreta, pa prevencija uključuje:

  • održavanje dobrog držanja i ergonomije
  • pravljenje pauza svakih 30 do 60 minuta
  • istezanje tokom rada
  • korišćenje ergonomskih pomagala (npr. podloge za tastaturu, udlage)

Prognoza – da li će utrnulost nestati?

Ishod zavisi od uzroka, starosti pacijenta, brzine dijagnoze i lečenja. U mnogim slučajevima, pravilan tretman može potpuno eliminisati simptome.

Generalno, što se ranije započne lečenje, manja je verovatnoća da će utrnulost postati trajna. Stoga nije dobra ideja ignorisati simptome.

Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs

