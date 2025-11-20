Simptomi se obično javljaju tek kada tumor počne da utiče na druge organe

Danas je Svetski dan raka pankreasa, jednog od najagresivnijih tumora današnjice. U svetu se svake godine beleži više od 500.000 novih slučajeva, a prognoze pokazuju da bi do 2030. godine mogao da postane drugi vodeći uzrok smrti od raka. U Srbiji se prema procenama registruje između 1.300 i 1.500 obolelih godišnje, a stopa preživljavanja je među najnižima zbog kasnog otkrivanja bolesti.

Rak pankreasa nastaje kada se ćelije u ovoj žlezdi počnu da se nekontrolisano umnožavaju i formiraju tumor. Većina tumora počinje u izvodnim kanalima pankreasa, a rane promene ne vide se na standardnim snimanjima. Zato se bolest najčešće dijagnostikuje tek kada se proširi na okolne krvne sudove, limfne čvorove ili jetru. Tumor je otporan na mnoge lekove, a jedini potencijalno delotvoran pristup je hirurško uklanjanje, što je moguće samo u manjeg broja bolesnika.

Simptomi se obično javljaju tek kada tumor počne da utiče na druge organe. Najčešći su:

žutica

taman urin i svetla stolica

bol u gornjem delu stomaka ili leđima

nadutost, gubitak apetita, mučnina

neobjašnjiv gubitak težine

novonastali dijabetes

umor i krvni ugrušci

Bol u gornjem delu stomaka ili leđima je često prvi simptom Foto: Profimedia

Posebno je važno da osobe koje iznenada razviju dijabetes ili učestale napade pankreatitisa obave detaljniju dijagnostiku.

Koliko je potrebno da se primeti rak pankreasa?

Ne postoje pouzdani rani simptomi. Kod nekih ljudi se nejasne tegobe razvijaju i do godinu dana pre dijagnoze. Mnogi navode da je prvi znak bio bol u leđima ili stomaku, koji u početku dolazi i prolazi, a često se pojačava posle jela ili kada legnu.

Ko je u većem riziku?

Pušenje, gojaznost, naročito masno tkivo oko struka, dugogodišnji dijabetes, izloženost pesticidima i petrohemikalijama, kao i hronični pankreatitis spadaju među najvažnije faktore rizika. Postoje i nasledni oblici, posebno kod mutacija gena BRCA1 i BRCA2, zbog čega se članovima porodice savetuje genetsko testiranje.

Dugogodišnji dijabetes je jedan od faktora rizika Foto: Shutterstock

Kako se postavlja dijagnoza?

Pankreas se ne može opipati na rutinskom pregledu, a mali tumori na snimanjima često ostaju nevidljivi. Zato se koriste kombinovani pristupi: CT i MRI, endoskopski ultrazvuk, PET skener i analiza tumorskog markera CA19-9. U određenim slučajevima radi se dijagnostička laparoskopija sa biopsijom.

Lečenje i prognoza

Hirurgija je jedina šansa za potpuno izlečenje, ali samo kod tumora koji se nisu proširili van pankreasa. U zavisnosti od lokalizacije, rade se zahvati poput Vajplove operacije ili delimične resekcije. Dopunski tretmani uključuju hemioterapiju, zračnu terapiju i savremene ciljanje lekove za određene genetske podtipove tumora. Kontrola bola je ključna u uznapredovalim fazama, jer tumor često zahvata okolne nerve.