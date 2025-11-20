Slušaj vest

Iako se o njemu retko govori, test homocisteina jedan je od najvažnijih markera koji može ukazati na rani rizik od srčanih bolesti, poremećaja moždane cirkulacije i problema sa pamćenjem.

Uprkos tome, mnogi ga nikada ne urade – čak ni oni koji imaju jasne faktore rizika.

Povišen nivo homocisteina može dovesti do oštećenja krvnih sudova, što povećava rizik od koronarne bolesti srca, srčanog udara i moždanog udara. Mnoge studije pokazuju da je visok homocistein nezavisan marker rizika za kardiovaskularne bolesti, što znači da predstavlja opasnost i kada su ostali parametri (holesterol, šećer, pritisak) uredni.

Test homocisteina je jednostavna analiza krvi koja meri nivo ove aminokiseline u cirkulaciji. U zdravom organizmu, homocistein se razgrađuje uz pomoć vitamina B6, B9 (folat) i B12, te se pretvara u korisne materije potrebne za pravilno funkcionisanje tela, objašnjavaju stručnjaci sa Klivlend klinike.

Kada taj proces ne funkcioniše pravilno – zbog genetskih faktora, nedostatka vitamina, loše ishrane ili drugih zdravstvenih stanja – homocistein počinje da se nakuplja u krvi.

Povišeni nivoi mogu doprineti razvoju:

* krvnih ugrušaka

* bolesti koronarnih arterija

* ateroskleroze (očvršćavanja i sužavanja arterija)

* srčanog udara

* periferne vaskularne bolesti

* moždanog udara

Upravo zato, određivanje homocisteina može biti ključan deo preventivne dijagnostike.

Homocistein je aminokiselina čiji porast može ukazivati na deficit vitamina B6, B12 i folne kiseline, a povećane vrednosti su često prisutne i kod osoba sa hroničnom bubrežnom bolešću.

Kome se preporučuje test homocisteina?

Test se najčešće preporučuje osobama kod kojih zdravstveni stručnjaci sumnjaju na:

* nedostatak vitamina B6, B12 ili folata

* povećani rizik od bolesti srca ili moždanog udara

* postojanje kardiovaskularnih bolesti radi praćenja toka bolesti

Test se ponekad radi i kod novorođenčadi radi otkrivanja retkog naslednog poremećaja – homocistinurije, stanja u kojem telo ne može pravilno da metaboliše određene aminokiseline.

Uzimanje uzorka krvi radi se isključivo ujutru posle noćnog gladovanja.

Simptomi nedostatka vitamina B – glavni uzrok povišenog homocisteina

Lekar može posumnjati na nedostatak vitamina B i preporučiti testiranje ako se jave sledeći simptomi:

* dijareja ili zatvor

* izražen umor i slabost

* utrnulost ili peckanje u šakama i stopalima

* problemi sa ravnotežom, koncentracijom ili pamćenjem

* promene na koži

* kratak dah

* promene na jeziku (crvenilo, otok, bolnost)

Nedostatak vitamina B može nastati zbog loše ishrane, poremećaja apsorpcije, određenih lekova ili hroničnih bolesti digestivnog sistema.

Šta znače rezultati testa homocisteina?

Uobičajeno se smatra da normalan nivo homocisteina iznosi manje od 15,1 µmol/L, mada se referentne vrednosti mogu razlikovati među laboratorijama.

Simptomi nedostatka vitamina B su glavni uzrok povišenog homocisteina

Povišen homocistein može ukazivati na:

* neadekvatan unos vitamina B6, B9 ili B12

* pothranjenost ili lošu ishranu

* povećanu konzumaciju alkohola

* visok rizik od srčanih bolesti ili moždanog udara

* prisustvo homocistinurije

* druga zdravstvena stanja, kao što su hipotireoza ili neurodegenerativni poremećaji, uključujući Alchajmerovu bolest

Međutim, visok homocistein sam po sebi ne znači uvek da postoji ozbiljno oboljenje.

Lekar će proceniti rezultate uzimajući u obzir:

* vaše godine i pol (nivoi rastu sa starošću, viši su kod muškaraca)

* menopauzu

* lekove koje uzimate

* pušenje

* prisutne hronične bolesti

Zašto se test retko radi, a mogao bi da bude presudan?

Iako se o homocisteinu sve više govori u medicinskoj literaturi, mnogi pacijenti nikada ne dobiju preporuku da ga urade.

Razlog leži u tome što se test ne smatra rutinskim, a simptomi povišenog homocisteina često su nespecifični. Ipak, njegovo otkrivanje na vreme može značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih i neuroloških komplikacija.

Redovno testiranje posebno je preporučljivo osobama koje imaju:

* porodičnu istoriju srčanih bolesti

* rani visok pritisak ili aterosklerozu

* probleme sa pamćenjem

* neuobičajeno visok holesterol

* digestivne smetnje koje utiču na apsorpciju vitamina

Redovno testiranje posebno je preporučljivo osobama koje imaju porodičnu istoriju srčanih bolesti

Zaključak

Test homocisteina je jednostavan, pristupačan i u mnogim slučajevima – izuzetno važan. Može otkriti rizike koji bi inače ostali neprimećeni, pa čak i sprečiti opasne kardiovaskularne događaje.