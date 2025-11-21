Slušaj vest

Spirometrija je jedan od najčešće korišćenih testova u pulmologiji i osnovna je metoda procene funkcije pluća. To je jednostavan, neinvazivan i bezbedan test koji meri koliko vazduha možete udahnuti i izdahnuti, kao i koliko brzo to radite. Rezultati spirometrije pomažu vašem lekaru da razume kako vaša pluća rade i da li imate problema sa disanjem.

Zašto se radi spirometrija?

Spirometrija otkriva da li vaša pluća funkcionišu kako treba. Često se koristi za dijagnostikovanje i praćenje bolesti kao što su:

Pored toga, spirometrija može:

odrediti kapacitet pluća

pratiti kako se funkcija pluća menja tokom vremena

prepoznati rane promene kod hroničnih bolesti

otkriti sužavanje disajnih puteva

pomoći u izboru najefikasnije terapije

proceniti efekat izlaganja štetnim supstancama

proceniti rizik od respiratornih komplikacija pre operacije

Kome je potreban test?

Vaš lekar će često preporučiti spirometrijski test ako imate simptome koji mogu ukazivati na bolest pluća ili disajnih puteva, kao što su:

osećaj stezanja ili bola u grudima

hronični kašalj, posebno ako je praćen sluzi

teškoće sa dubokim disanjem

kratkoća daha (dispneja)

zviždanje u grudima

Test može da sprovede respiratorni terapeut, medicinska sestra, lekar opšte prakse ili pulmolog.

Kako se pripremiti?

Da biste osigurali da su rezultati što tačniji, možda ćete morati da:

privremeno prestanete sa uzimanjem određenih inhalacionih lekova pre testa

nosite udobnu odeću koja ne vrši pritisak na grudi

izbegavate velike obroke najmanje dva sata pre testa

ne vežbate intenzivno najmanje 30 minuta pre Kako izgleda test?

Spirometrija se najčešće izvodi u lekarskoj ordinaciji ili u laboratoriji za plućne funkcije. Dobićete meke štipaljke na nos kako biste dišali samo kroz usta, kroz usnik povezan sa spirometrom.

Postupak je jednostavan:

duboko udahnite

zatim izdahnite sav vazduh u uređaj što jače i brže možete

i ako je potrebno, ponovo udahnite prema uputstvima

Test se ponavlja najmanje tri puta kako bi se osigurala tačnost i uporedivost rezultata. Ponekad se test radi i pre i posle udisanja leka koji širi disajne puteve. Ovo omogućava lekaru da vidi da li vaša pluća reaguju na lečenje.

Da li je spirometrija neprijatna ili bolna?

Spirometrija nije bolna. Neki pacijenti mogu iskusiti:

vrtoglavicu

umor zbog teškog disanja

potrebu za kašljem

Ovo je veoma kratkotrajno i nestaje odmah nakon testa. Ako ste imali srčani udar ili imate srčano oboljenje, obavezno pomenute ovo svom lekaru.

Koliko dugo traje test?

Prosečno test traje 15 do 30 minuta, u zavisnosti od protokola. Nakon spirometrije, možete se odmah vratiti svojim normalnim aktivnostima i nastaviti sa uzimanjem bilo kojih lekova koje ste privremeno pauzirali.

Kako se tumače rezultati?

Spirometrija meri dve ključne vrednosti:

FVK (forsirani vitalni kapacitet): najveća količina vazduha koju možete snažno izdahnuti nakon punog udaha

FEV1 (forsirani ekspiratorni volumen u 1 sekundi): količina vazduha koju izdahnete u prvoj sekundi

Rezultati se upoređuju sa tipičnim vrednostima za vaše godine, pol i fizičke karakteristike. Očitavanje koje je 80% ili više od očekivanog smatra se normalnim.

U zavisnosti od rezultata, vaš lekar može utvrditi da li imate:

opstruktivnu bolest pluća – teškoće sa potpunim izdahom (astma, HOBP, cistična fibroza, itd.)

teškoće sa potpunim izdahom (astma, HOBP, cistična fibroza, itd.) restriktivnu bolest pluća – nemogućnost potpunog širenja pluća (ALS, intersticijalne bolesti, mišićne distrofije, sarkoidoza, skolioza, itd.)

Rezultati su obično spremni u roku od nekoliko dana, nakon što ih analizira specijalista.

Zašto su rezultati važni?

Spirometrija daje vašem lekaru jasnu sliku o:

da li su vaši simptomi uzrokovani astmom, HOBP-om ili drugom bolešću

da li su vam disajni putevi suženi

da li vaše lečenje deluje

da li su potrebni dodatni testovi funkcije pluća

da li je vaša bolest stabilna ili se pogoršava

koliko je vaša bolest teška

Ako imate hroničnu bolest pluća, ovaj test se obično preporučuje jednom godišnje.