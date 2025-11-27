da li ste znali?

Mnogi misle da se urođene srčane mane otkrivaju isključivo u detinjstvu. Međutim, lekari upozoravaju da hiljade odraslih žive s ovim problemom, a da to ni ne znaju. Jedna od najčešćih je tzv. "rupa na srcu", stanje kod kojeg postoji otvor između srčanih pretkomora ili komora, što omogućava mešanje krvi i vremenom opterećuje srčani mišić.

- Urođena srčana mana je strukturalni defekt zida koji razdvaja srčane komore. Zbog tog otvora dolazi do mešanja kiseonikom bogate i siromašne krvi, pa srce mora da radi više nego što bi trebalo. Godinama telo to uspeva da kompenzuje, pa simptomi ostaju neprimetni, sve dok se ne pojave zamor, gušenje ili nepravilni otkucaji srca - objašnjava dr Rašid Ahmed, interventni kardiolog bolnice Manipal Hospital u Džajpuru (Indija).

Tihi pritisak na srce

Kod mnogih ljudi, simptomi se javljaju tek u srednjem dobu, a uzrok često otkriva posle rutinskog pregleda ili EKG-a. Dok srce godinama pokušava da nadoknadi gubitak efikasnosti, dolazi do zadebljanja srčanog mišića i promena u ritmu. Pored fizičkih tegoba, mnogi pacijenti osećaju i emocionalni pritisak - strah, neizvesnost i umor koji ne mogu da objasne.

Kod mnogih ljudi, simptomi se javljaju tek u srednjem dobu Foto: Shutterstock

- Ključ je u svesti o stanju, redovnim kontrolama i umerenosti. Važno je čuvati srce, ali i nastaviti da živite aktivno i bez straha - naglašava dr Ahmed.

Simptomi na koje bi trebalo obratiti pažnju

Urođena mana može se otkriti slučajno, ali postoje znaci koji ukazuju da srce trpi dodatni napor:

Zamor i gušenje čak i pri manjem naporu.

Nepravilan ritam srca, osećaj preskakanja ili ubrzanog rada srca.

Otoci nogu, članaka ili stomaka zbog zadržavanja tečnosti.

Plavičaste usne i prsti, znak niskog nivoa kiseonika u krvi.

Vrtoglavice i nesvestice, koje ukazuju na poremećaj cirkulacije ili ritma. Lečenje i život s urođenom srčanom manom

Dijagnoza urođene srčane mane ne znači kraj normalnog života. Mnogi pacijenti žive potpuno aktivno uz odgovarajuću terapiju i kontrole. U zavisnosti od veličine i tipa defekta, lečenje može biti medikamentozno ili hirurško.

Zdrav način života ima ključnu ulogu Foto: Shutterstock

- Kod većih defekata ponekad je potrebna operacija - zatvaranje otvora na srcu (ASD ili VSD closure). U drugim slučajevima, dovoljna je terapija lekovima, program kardiološke rehabilitacije i pažljivo praćenje - objašnjava dr Ahmed.

Zdrav način života ima ključnu ulogu: izbegavanje stresa, pravilna ishrana, blaga fizička aktivnost i redovni pregledi mogu značajno poboljšati kvalitet života i sprečiti komplikacije.

Srce koje ume da se prilagodi

Svesnost, pravovremena dijagnoza i dobra saradnja s kardiologom omogućavaju da osobe s urođenim manama žive dug i ispunjen život.